17 czerwca działające w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych organizacje związkowe planują przeprowadzenie akcji protestacyjnej. Tego dnia w części placówek możliwe jest wydłużenie czasu niezbędnego do obsługi klientów. ZUS przeprasza za utrudnienia.

Strajk w ZUS – dłuższy czas obsługi klientów

W ZUS trwają negocjacje płacowe. Związki zawodowe nie zgadzają się na propozycje finansowe przedstawione przez władze ZUS i zapowiedziały przeprowadzenie strajku ostrzegawczego.

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Związkowcy zaplanowali akcję protestacyjną na 17 czerwca. ZUS przeprasza za możliwe utrudnienia i informuje, że tego dnia w godz. 8.00 - 10.00 w części placówek Zakładu możliwe jest wydłużenie czasu niezbędnego do obsługi klientów.

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Portal eZUS i mZUS będą działać normalnie

W celu przeciwdziałania ewentualnym utrudnieniom ZUS zwrócił się do klientów z prośbą o wyrozumiałość i w miarę możliwości planowanie wizyt w dniu 17 czerwca po godz. 10.00 lub w innym terminie.

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Zakład zachęca do załatwianie spraw za pośrednictwem portalu eZUS oraz aplikacji mobilnych ZUS. Infolinia ZUS będzie działać w pełnym zakresie, jednak we wskazanym terminie czas oczekiwania na kontakt z konsultantem może się wydłużyć.

Spór o podwyżkę wynagrodzeń - 220 zł czy 1200 zł

ZUS podkreśla, że strajk ostrzegawczy to przewidziany prawem etap sporu zbiorowego. Spór zgłoszony przez Zakład do Okręgowego Inspektora Pracy dotyczy poprawy warunków pracy poprzez dostosowanie warunków zatrudnienia do liczby nałożonych na ZUS zadań oraz relacji interpersonalnych w obszarze etyki. W tym zakresie strajk ostrzegawczy jest legalny i jako taki może być przeprowadzony tylko raz.

Zarząd ZUS przewidywał podwyżkę w kwocie 220 zł brutto. Związkowcy odrzucili zaproponowaną podwyżkę i oczekują podwyżki w wysokości 1200 zł brutto na etat.