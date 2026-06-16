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Letnia Akademia Liderów RODO 2026

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16 czerwca 2026, 14:36
Letnia Akademia Liderów RODO 2027
Letnia Akademia Liderów RODO 2027
Źródło zewnętrzne

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Ruszył nabór do Letniej Akademii Liderów RODO. Podczas wykładów i warsztatów online, prowadzonych od 26 czerwca do 7 września 2026 r., studenci i absolwenci poznają praktyczne aspekty ochrony danych osobowych. Akademia umożliwia zdobywanie wiedzy bezpośrednio od ekspertów i praktyków prawa.

Ochrona danych to nie tyko znajomość przepisów

Letnia Akademia Liderów RODO to bezpłatny projekt edukacyjny poświęcony ochronie danych osobowych, prywatności, cyberbezpieczeństwu, cyfryzacji oraz nowym technologiom. Celem Akademii jest stworzenie przestrzeni do zdobywania praktycznej wiedzy bezpośrednio od ekspertów i praktyków reprezentujących różne środowiska związane z ochroną danych osobowych. Tegoroczna edycja będzie koncentrować się przede wszystkim na praktycznych aspektach stosowania RODO oraz pokazaniu, że ochrona danych osobowych to nie tylko znajomość przepisów, ale także umiejętność identyfikowania ryzyk, reagowania na naruszenia, właściwego wykonywania obowiązków administratora i inspektora ochrony danych oraz odpowiedzialnego wykorzystywania danych w świecie nowych technologii.

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Wykłady i warsztaty od 26 czerwca do 7 września 2026 r.

Akademia będzie realizowana w formule cotygodniowych wykładów i warsztatów online, prowadzonych od 26 czerwca do 7 września 2026 r. Program zakończy się spotkaniem podsumowującym, które odbędzie się 14 września 2026 r. stacjonarnie w siedzibie UODO przy ul. Stanisława Moniuszki 1A w Warszawie. W programie Letniej Akademii Liderów RODO znajdą się m.in. następujące zagadnienia:

• pozycja Prezesa UODO jako organu nadzorczego oraz jego zadania w obszarze ochrony danych osobowych;

• próba zdefiniowania danych osobowych oraz nakreślenie, dlaczego trzeba je chronić i jakie korzyści oraz zagrożenia niesie dla nich korzystanie z nowych technologii;

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• konstrukcja zgody oraz klauzuli informacyjnej;

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• prywatność w świecie nowych technologii, w tym pytanie, jak Internet i aplikacje śledzą użytkowników;

• klasyfikacja i postępowanie z incydentami w świetle ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;

• naruszenia ochrony danych osobowych oraz ich zgłaszanie w praktyce;

• reklama mobilna w świetle RODO – kwalifikacja ról, przepływy danych i obowiązki uczestników;

• praktyczne aspekty audytów RODO w firmach – najlepsze praktyki i najczęstsze pułapki;

• art. 32 RODO w praktyce, czyli analiza ryzyka jako podstawa doboru środków bezpieczeństwa;

• proceduralne aspekty składania skarg oraz zgłoszeń sygnalistów;

• prawnokarne aspekty ochrony danych osobowych;

• podstawy ochrony danych osobowych w systemie unijnym, chińskim i hongkońskim;

• ochrona danych osobowych w zatrudnieniu – od rekrutacji do onboardingu pracownika;

• działania edukacyjne UODO oraz współpraca międzynarodowa w obszarze edukacji na gruncie ochrony danych osobowych oraz

• sharenting, deepfake’i i spoofing jako wyzwania dla współczesnych systemów prawa w związku z rozwojem nowych technologii.

Eksperci projektu

W gronie prelegentów Letniej Akademii Liderów RODO 2026 znajdą się eksperci Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz zaproszeni praktycy reprezentujący środowisko prawnicze, akademickie, doradcze i organizacje zajmujące się ochroną danych osobowych, prywatnością i nowymi technologiami, m.in.:

• Agnieszka Rapcewicz – Adwokat, Członkini IAPP, Współzałożycielka Fundacji „Internet. Czas działać!”;

• Grzegorz Leśniewski – Adwokat, Managing partner w kancelarii LBKP;

• Tomasz Ochocki – Wiceprezes Zarządu ODO24;

• Agnieszka Gajewska-Zabój – Radca prawny, Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie;

• Marcin Serafin – Partner w kancelarii Sterberg Serafin Piszewski sp.k.;

• Maria Jędrzejczak - Doktor nauk prawnych, Adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji oraz Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

• Roman Sobotka – Główny Specjalista w Departamencie Prawa i Nowych Technologii w UODO;

• Piotr Popielewicz – Główny Specjalista w Departamencie Kontroli i Naruszeń w UODO;

• Łukasz Kaczmarczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Wstępnej Kontroli Skarg i Naruszeń w UODO;

• Aleksandra Olszanowska – Główny Specjalista w Departamencie Wstępnej Kontroli Skarg i Naruszeń w UODO;

• Iwona Piórkowska-Kapica – Główny Specjalista w Departamencie Inicjatyw Edukacyjnych w UODO;

• Agnieszka Koryś-Matusiak – Główny Specjalista w Departamencie Projektów Społecznych i Zrównoważonego Rozwoju w UODO;

• Jakub Groszkowski – Radca, Główny Koordynator ds. Ochrony danych w Kościołach i innych związkach wyznaniowych w UODO;

• Bartosz Sotomski – Asystent Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

• Robert Miętkowski – Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych.

Wiedza dla studentów i absolwentów

Projekt skierowany jest w szczególności do studentów III–V roku prawa, administracji, stosunków międzynarodowych i informatyki oraz absolwentów tych kierunków, którzy ukończyli studia nie później niż trzy lata temu.

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny są dostępne na stronie UODO: https://uodo.gov.pl/pl/138/4429

Portal Infor.pl jest patronem medialnym projektu.

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Źródło: INFOR
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