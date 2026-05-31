Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS dopłaca 500 zł do emerytury po 65. roku życia. Złóż wniosek, decyzja w 30 dni. Jakie warunki trzeba spełnić?

ZUS dopłaca 500 zł do emerytury po 65. roku życia. Złóż wniosek, decyzja w 30 dni. Jakie warunki trzeba spełnić?

31 maja 2026, 18:49
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Jak otrzymać 500 zł do emerytury po 65. roku życia? Jakie warunki trzeba spełnić? Gdzie złożyć wniosek?
Jak otrzymać 500 zł do emerytury po 65. roku życia? Jakie warunki trzeba spełnić? Gdzie złożyć wniosek?
Po 65. roku życia wiele osób zaczyna zmagać się z poważnymi problemami zdrowotnymi, ograniczoną samodzielnością i koniecznością codziennej pomocy. Właśnie dlatego część seniorów może otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe do emerytury wynoszące nawet 500 zł miesięcznie. Nie chodzi jednak o świadczenie przyznawane automatycznie. Wiele osób wciąż nie wie, że takie wsparcie w ogóle istnieje. Wyjaśniamy, komu przysługuje świadczenie, jakie dokumenty trzeba przygotować i gdzie złożyć wniosek żeby dostać dodatkowe 500 zł do emerytury.

Komu przysługuje świadczenie uzupełniające w 2026?

Świadczenie uzupełniające to dodatkowe wsparcie finansowe wypłacane przez ZUS osobom, które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i wymagają codziennej pomocy. Program działa już od 2019 roku i został stworzony przede wszystkim dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Choć świadczenie uzupełniające przysługuje szerszej grupie osób, to właśnie po 65. roku życia coraz więcej seniorów zaczyna zmagać się z chorobami przewlekłymi, ograniczoną sprawnością czy problemami z samodzielnym funkcjonowaniem. Często dopiero po przejściu na emeryturę pojawiają się lub nasilają schorzenia związane m.in. z poruszaniem się, pamięcią czy koniecznością stałej opieki. Wiele osób wciąż nie wie jednak, że w takiej sytuacji może ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe z ZUS.

Aby otrzymać pieniądze, trzeba spełnić kilka warunków jednocześnie. Świadczenie przysługuje osobom, które:

  • mieszkają w Polsce,
  • ukończyły 18 lat,
  • posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • mają odpowiednio niskie świadczenia finansowane ze środków publicznych.

Kluczowe jest posiadanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. To właśnie ten dokument decyduje o przyznaniu wsparcia. ZUS bierze pod uwagę stan zdrowia i ocenia, czy dana osoba rzeczywiście wymaga stałej pomocy innych osób przy codziennych czynnościach, np. ubieraniu się, przygotowywaniu posiłków czy poruszaniu się.

Ile wynosi świadczenie uzupełniające w 2026 roku?

Pełna kwota świadczenia wynosi 500 zł miesięcznie. Można ją dostać wtedy, gdy:

  • osoba nie pobiera emerytury, renty ani innego świadczenia finansowanego ze środków publicznych,
  • albo pobierane świadczenia brutto nie przekraczają 2187,67 zł miesięcznie.

Jeżeli emerytura lub renta jest wyższa niż 2187,67 zł, ale jednocześnie nie przekracza 2687,67 zł brutto, ZUS nadal może wypłacić pieniądze. Wtedy działa zasada „złotówka za złotówkę”, a świadczenie zostaje odpowiednio pomniejszone. Będzie to różnica między kwotą 2 687,67 zł i łączną kwotą przysługujących świadczeń. Po przekroczeniu kwoty 2687,67 zł brutto świadczenie uzupełniające nie przysługuje.

Gdzie złożyć wniosek o 500 plus dla seniora?

Wniosek można złożyć:

  • w placówce ZUS,
  • przez internet za pomocą eZUS.

Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Dokument od lekarza musi być wystawiony nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku.

Jeśli osoba starsza podczas składania wniosku nie ma jeszcze orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, taki dokument może wydać lekarz orzecznik ZUS albo komisja lekarska ZUS. Wystarczy, że zainteresowany do wniosku dołączy dokumentację medyczną oraz zaświadczenie o stanie zdrowia na formularzu OL-9.

Formularz OL-9 do pobrania

OL-9 zaświadczenie o stanie zdrowia do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Jak długo czeka się na decyzję o przyznaniu świadczenia?

Decyzja powinna być wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Okolicznością taką może być np. uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Od kiedy ZUS wypłaca świadczenie?

Świadczenie uzupełniające przyznawane jest od miesiąca, w którym zostaną spełnione wszystkie warunki. Nie może jednak zostać wypłacone wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku. Jeżeli orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji zostało wydane bezterminowo, świadczenie również może być wypłacane bezterminowo.

Co zrobić, gdy nie zgadzasz się decyzją?

Każdy wnioskujący ma prawo odwołać się od tej decyzji. Odwołanie należy wnieść do sądu okręgowego (sądu pracy i ubezpieczeń społecznych) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Można to zrobić na piśmie lub zgłosić ustnie do protokołu w placówce ZUS albo wysłać pocztą, w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Po tym terminie decyzja stanie się prawomocna i nie szansa na odwołanie przepadnie

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1649).

Jaki jest próg dochodowy do świadczenia uzupełniającego? Jakie są limity brutto?

Pełna kwota świadczenia wynosi 500 zł miesięcznie. Przysługuje przy braku emerytury, renty lub innego świadczenia albo gdy świadczenia brutto nie przekraczają 2187,67 zł miesięcznie. Po przekroczeniu 2687,67 zł brutto świadczenie uzupełniające nie przysługuje.

Co dołączyć do wniosku bez orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji?

Jeśli osoba starsza nie ma orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, do wniosku dołącza dokumentację medyczną oraz zaświadczenie o stanie zdrowia na formularzu OL-9. Dokument może wydać lekarz orzecznik ZUS albo komisja lekarska ZUS.

Od kiedy ZUS wypłaca świadczenie uzupełniające?

Świadczenie uzupełniające przyznawane jest od miesiąca, w którym zostaną spełnione wszystkie warunki. Nie może zostać wypłacone wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku.

Źródło: INFOR
Infor.pl
K. Stanowski krytycznie o zasiłku pielęgnacyjnym. 1 mln Polaków upokorzonych przez brak choćby złotówki więcej. Wciąż 215.84 zł
31 maja 2026

Krzysztof Stanowski: Zasiłek pielęgnacyjny od 2019 roku nie wzrósł nawet o złotówkę i wynosi 215,84 zł.
Podwyżka pierwszego progu podatkowego do 171 000 zł, bo aktualny próg jest „nieadekwatny do kosztów życia obywateli” – zapadła decyzja Sejmu
31 maja 2026

Aktualne progi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) są „nieadekwatne do kosztów życia obywateli” – stwierdził przewodniczący sejmowej Komisji do Spraw Petycji, poseł Rafał Bochenek. W dniu 27 maja 2026 r. ww. sejmowa komisja podjęła decyzję co do dalszych prac nad postulatem podwyższenia pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ze 120 000 zł, do kwoty stanowiącej równowartość dwukrotności rocznej mediany wynagrodzeń, tj. do 171 000 zł.
Niepełnosprawni: Zrównajmy zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) i dodatek pielęgnacyjny (366,67 zł)
31 maja 2026

Osoby niepełnosprawne wskazują na konieczność nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zniknąłby z niej przepis mówiący, że zasiłek pielęgnacyjny przysługuje (obecnie w wysokości 215,84 zł miesięcznie). Jednocześnie w art. 16 tej ustawy miałby się pojawić przepis mówiący, że zasiłek pielęgnacyjny ma wartość dodatku pielęgnacyjnego. Chodzi tu o bieżącą wartość dodatku pielęgnacyjnego. Taka konstrukcja przepisów oznacza coroczną waloryzację i podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego.
Emerycie. Otrzymałeś 2500 zł. Ale musisz zwrócić 3000 zł. Uciążliwy system ZUS i NFZ
31 maja 2026

Może się zdarzyć, że emeryt albo rencista musi zwrócić do ZUS świadczenia. Zdarza się to stosunkowo rzadko, ale się zdarza. Pojawia się wtedy problem – „Oddaję pieniądze do ZUS w kwocie brutto czy netto?" Niestety jest to kwota brutto. Dlaczego niestety? Bo jeżeli emeryturę obciążył PIT albo składka zdrowotna, to emeryt musi sam się zająć odzyskaniem tych pieniędzy. Nie zrobi za niego tego ZUS. Czyli emeryt otrzymał od ZUS np. łącznie z kilku emerytur 8271.33 zł netto, ale musi ZUS oddać 10 000 zł brutto. Różnicę między 10 000 zł a 8271.33 zł emeryt/rencista musi odzyskać sam. Jeżeli świadczenie było opodatkowane, to nadpłacony podatek PIT trzeba osobno „wyciągnąć” z Urzędu Skarbowego – skarbówka go nie odda z urzędu. To samo jest ze składką na NFZ.

Stopień umiarkowany w 2026 r. Źle ze świadczeniami z PFRON. Jeszcze gorzej z zasiłkiem pielęgnacyjnym (215,84 zł)
31 maja 2026

Dla osób niepełnosprawnych obecna sytuacja to dyskryminacja. Polega na tym, że nie ma nie tylko podwyżki zasiłków dla stopnia umiarkowanego niepełnosprawności, ale i takich świadczeń jak dopłaty PFRON do zakupu samochodu (jest pomoc przy doposażeniu samochodów dla stopnia umiarkowanego, dopłaty do kupna tylko dla stopnia znacznego). Zmniejsza się znaczenie świadczeń dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Np. zasiłek pielęgnacyjny z MOPS nie będzie waloryzowany aż do 2028 r. (według odpowiedzi na interpelacje złożone w Sejmie).
Komunikat PFRON: Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Nowy formularz INF-O-PP
31 maja 2026

Nowy druk formularza został wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2026, poz. 523)
Naukowcy odkryli nowy związek między zdrowiem zębów a płodnością
31 maja 2026

Zdrowie jamy ustnej może mieć większe znaczenie dla płodności, niż dotąd sądzono. Badania wskazują, że przewlekły stan zapalny w obrębie jamy ustnej może zaburzać funkcjonowanie układu rozrodczego.
Karetki wodne wracają na jeziora. Ratownicy będą czuwać do końca września
31 maja 2026

Ponad 4,8 mln zł kosztować będzie w tym sezonie zabezpieczenie Wielkich Jezior Mazurskich i Jezioraka przez wodne zespoły ratownictwa medycznego. Specjalistyczne karetki wodne od czerwca do końca września będą czuwać nad bezpieczeństwem żeglarzy, motorowodniaków i plażowiczów. Tylko w ubiegłym roku ratownicy interweniowali na wodzie ponad 400 razy.

Zapłaciłeś za studia z własnej kieszeni? Fiskus ma złą wiadomość
31 maja 2026

Dyrektor zatrudniony na podstawie umowy o pracę płaci z własnej kieszeni za studia związane z restrukturyzacją firmy i rozszerzeniem zakresu obowiązków. Chce zaliczyć czesne do kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy. Fiskus odmawia. Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 19 maja 2026 r. przypomina zasadę, którą łatwo przeoczyć: pracownik i przedsiębiorca rozliczają koszty według odmiennych reguł.
Kto się załapie na bon senioralny? Nowe wsparcie dla osób 65+
31 maja 2026

Bon senioralny dla osób 65 plus ma pomóc w codziennym funkcjonowaniu i zapewnić dostęp do usług opiekuńczych. Nowe przepisy przewidują m.in. pomoc przy przygotowaniu posiłków, utrzymaniu porządku czy korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Program ma ruszyć etapami od 2026 roku, a pierwszeństwo otrzymają gminy, w których dziś brakuje publicznych usług opiekuńczych dla seniorów.
