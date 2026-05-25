REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dodatkowe 6900 zł do emerytury. ZUS podnosi stawkę wyjątkowego świadczenia

Dodatkowe 6900 zł do emerytury. ZUS podnosi stawkę wyjątkowego świadczenia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 maja 2026, 09:59
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
stulatek, 100 lat, tort, senior, emeryt, świadczenie honorowe, emerytura honorowa
Dodatkowe 6900 zł do emerytury. ZUS podnosi stawkę wyjątkowego świadczenia
Lucky Business
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Osiągnięcie setnego roku życia to okazja do odebrania wyjątkowego bonusu od państwa. Emerytura honorowa z ZUS po marcowej waloryzacji wynosi już aż 6938,92 zł brutto miesięcznie. Wielu seniorów oraz ich rodzin nie ma jednak pojęcia, że raz przyznana kwota zostaje zamrożona na stałe i nie będzie już później podnoszona. Sprawdź, komu przysługuje to dożywotnie świadczenie i kto musi złożyć specjalny wniosek, aby te pieniądze bezpowrotnie nie przepadły.

Tradycja przyznawania tego dodatku trwa w Polsce od lat, jednak niedawne reformy diametralnie zmieniły zasady na korzyść seniorów. To specjalne świadczenie wypłacane jest niezależnie od dotychczasowej emerytury, renty czy innych dodatków, takich jak dodatek pielęgnacyjny z ZUS.

REKLAMA

REKLAMA

Ile wynosi emerytura honorowa?

Wysokość świadczenia rośnie dzięki marcowej waloryzacji.

  • Aktualna stawka: Od 1 marca 2026 roku emerytura honorowa wynosi dokładnie 6938,92 zł brutto miesięcznie.
  • Kto świętuje w tym roku? Wyższa stawka trafia do osób, które swoje setne urodziny obchodzą w 2026 roku - czyli do rocznika urodzonego w 1926 roku.
  • Realna podwyżka: W porównaniu do ubiegłego roku kwota ta wzrosła o 349,25 zł brutto miesięcznie (z poziomu 6589,67 zł).

Gwałtowny wzrost liczby stulatków - dane demograficzne

Wprowadzenie nowej ustawy regulującej te wypłaty stało się koniecznością ze względu na sytuację demograficzną. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że liczba osób pobierających świadczenie honorowe dynamicznie rośnie. Obecnie w Polsce wypłaca się je już ponad 4000 seniorów (dla porównania jeszcze w 2018 roku było ich niespełna 2000). Co ciekawe, zdecydowaną większość beneficjentów - ponad 80 proc. - stanowią kobiety, co bezpośrednio wynika ze statystycznej długości życia pań.

Czy każdy stulatek musi składać wniosek?

Większość seniorów otrzyma pieniądze w sposób w pełni zautomatyzowany:

REKLAMA

  • Dla emerytów i rencistów: Jeśli stulatek pobiera już jakiekolwiek świadczenie, proces następuje "z urzędu". System sam wyłapuje datę urodzenia i zaczyna wypłacać pieniądze automatycznie.
  • Dla osób bez świadczeń: Jeśli senior nigdy nie pracował i nie pobiera żadnej emerytury (np. zajmował się domem), konieczne jest złożenie wniosku w ZUS (formularz ESH) wraz z dokumentem tożsamości potwierdzającym datę urodzenia.

Ważne: Nowe przepisy wprowadziły bezpiecznik chroniący budżet przed nadużyciami osób mieszkających na stałe za granicą. Aby stulatek bez prawa do zwykłej emerytury otrzymał dodatek honorowy, oprócz polskiego obywatelstwa musi udowodnić, że jego centrum interesów osobistych lub gospodarczych znajdowało się w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto wypłaca pieniądze?

Za wypłaty odpowiadają odpowiednie organy emerytalne zależnie od przeszłości zawodowej stulatka:

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) - dla większości obywateli oraz osób bez stażu pracy,
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) - dla rolników,
  • Resortowe organy emerytalne (MSWiA lub MON) - dla byłych mundurowych i żołnierzy.

Majątek ani dotychczasowy dochód nie mają żadnego znaczenia. Jedynym kryterium przyznania środków jest wiek oraz spełnienie warunków obywatelstwa i zamieszkania.

FAQ - najczęstsze pytania o emeryturę honorową

Czy emerytura honorowa jest opodatkowana? Od kwoty świadczenia potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne. Kwota wypłaty netto na konto wynosi w większości przypadków około 6850-6900 zł miesięcznie, zależnie od indywidualnej sytuacji podatkowej seniora.

Czy rodzina może dostać te pieniądze po śmierci seniora? Prawo do dodatku wygasa w miesiącu śmierci seniora. Jeśli jednak urzędy nie zdążyły wypłacić przyznanych pieniędzy za dany miesiąc, w którym senior jeszcze żył, rodzina może złożyć wniosek o tzw. niezrealizowane świadczenie z ZUS.

Czy gmina też przyznaje prezent? Tak, tradycją lokalnych samorządów są odwiedziny wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Senior otrzymuje wtedy list gratulacyjny od Premiera RP oraz często jednorazowy upominek finansowy lub rzeczowy ufundowany bezpośrednio przez gminę.

Ile wynosi emerytura honorowa od 1 marca 2026 roku?

Od 1 marca 2026 roku emerytura honorowa wynosi dokładnie 6938,92 zł brutto miesięcznie.

Komu przysługuje świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat życia?

Jedynym kryterium przyznania środków jest ukończenie 100 lat oraz posiadanie polskiego obywatelstwa. Majątek ani dotychczasowy dochód nie mają żadnego znaczenia.

Kto musi złożyć wniosek ESH o emeryturę honorową w ZUS?

Jeśli senior nigdy nie pracował i nie pobiera żadnej emerytury, konieczne jest złożenie wniosku w ZUS, czyli formularza ESH, wraz z dokumentem tożsamości potwierdzającym datę urodzenia.

Kto wypłaca emeryturę honorową stulatkom?

Za wypłaty odpowiadają odpowiednie organy emerytalne: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) albo resortowe organy emerytalne (MSWiA lub MON).

Czy emerytura honorowa jest opodatkowana?

Od kwoty świadczenia potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne. Kwota wypłaty netto wynosi w większości przypadków około 6850–6900 zł miesięcznie.

Powiązane
Dodatkowe 2978 zł dla emerytów z automatu. ZUS ujawnił nowy harmonogram wypłat. Sprawdź, kiedy pieniądze trafią na konto
Dodatkowe 2978 zł dla emerytów z automatu. ZUS ujawnił nowy harmonogram wypłat. Sprawdź, kiedy pieniądze trafią na konto
Wyższa emerytura dla roczników 1949-1959. ZUS sam nie przeliczy Twoich pieniędzy
Wyższa emerytura dla roczników 1949-1959. ZUS sam nie przeliczy Twoich pieniędzy
Kończysz 65 lat w 2026 roku? ZUS przeliczy Twoją emeryturę. Sprawdź, ile możesz zyskać
Kończysz 65 lat w 2026 roku? ZUS przeliczy Twoją emeryturę. Sprawdź, ile możesz zyskać
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Prof. Modzelewski: tzw. wizualizacja jest fakturą w rozumieniu ustawy o VAT. Trzeba ją przechowywać, księgować, doręczać – to prawnie, materialnie i funkcjonalnie odrębny byt od jej postaci ustrukturyzowanej
25 maja 2026

W art. 106gb ust. 5 i 5a ustawy o VAT mowa jest o „użyciu faktury ustrukturyzowanej POZA KSeF”, czyli nie ma żadnych „wizualizacji”, są tylko dwie postacie faktury VAT (przypomnę, że zgodnie z ustawą faktura VAT ma tak naprawdę tylko dwie postacie: papierową i elektroniczną) – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Zaskakujące ceny paliwa we wtorek. Ile zapłacimy za benzynę i olej napędowy?
25 maja 2026

W najnowszym obwieszczeniu minister energii określił ceny benzyny i oleju napędowego na wtorek – ich wysokość to prawdziwa niespodzianka. Sprawdźmy, ile maksymalnie kierowcy zapłacą za paliwo na stacjach benzynowych w dniu 26 maja.
300 zł za MWh to realny scenariusz. Eksperci: Energia musi być tania, zanim będzie zielona; nie możemy kopiować niemieckiej Energiewende
25 maja 2026

Polskie Towarzystwo Gospodarcze opublikowało raport „Konkurencyjność czy transformacja? Nowa mapa energetyczna Polski” oraz uruchomiło inicjatywę społeczną „300 zł/MWh”. Celem kampanii jest rozpoczęcie debaty o rozwiązaniach, które mogą doprowadzić do istotnego obniżenia cen energii elektrycznej w Polsce.
8 miesięcy ograniczenia wolności za kradzież kabli ze stacji ładowania EV oraz zwrot 15,5 tys. zł – precedensowy wyrok
25 maja 2026

Sąd Rejonowy w Głogowie skazał mężczyznę za kradzież dwóch kabli ładujących ze stacji Powerdot w Przemkowie (woj. dolnośląskie). Wyrok: 8 miesięcy ograniczenia wolności + 240 godzin nieodpłatnych prac społecznych + zwrot pełnej wartości (niemal 15,5 tys. zł). To pierwszy szeroko nagłośniony wyrok w Polsce dotyczący kradzieży kabli z infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych.

REKLAMA

Poradnik ZUS z okazji Dnia Matki 2026: pytania i odpowiedzi w indywidualnych sprawach. Specjalna skrzynka pocztowa dla rodziców
25 maja 2026

Z okazji Dnia Matki 2026 ZUS przygotował poradnik dla rodziców. Odpowiada na wiele pytań dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, działalności gospodarczej, zlecenia, zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, świadczeń przysługujących przed porodem i po narodzinach dziecka. Udziela też wskazówek, jak ubiegać się o świadczenia krok po kroku. ZUS założył również specjalną skrzynkę pocztową dla rodziców do zadawania pytań w sprawach indywidualnych.
Polska mocna w technologii. 42 firmy w rankingu Europy Środkowo-Wschodniej
25 maja 2026

Na liście największych firm technologicznych Europy Środkowej i Wschodniej znalazły się 42 spółki z Polski. Jak podaje „PB”, w ubiegłym roku w pierwszej dziesiątce było pięć polskich firm, natomiast obecnie są tam cztery.
Wniosek o przeliczenie emerytury. Roczniki 1949-1969 mogą zyskać nawet 300 zł miesięcznie. Sprawdź, kiedy złożyć dokumenty
25 maja 2026

W przestrzeni publicznej pojawia się wiele informacji o ponownym przeliczaniu świadczeń. Dotyczy to w szczególności osób urodzonych w latach 1949-1969, które przeszły na emeryturę na starych zasadach, pracowały w czerwcu lub kontynuowały pracę po przyznaniu świadczenia. Jak działają mechanizmy ZUS, kto dokładnie może zyskać i kiedy warto złożyć dokumenty, aby podwyższyć swój przelew?
Gdzie wyrzucić torebkę po przyprawach: plastik, papier czy zmieszane?
25 maja 2026

Gdzie wyrzucić torebkę po przyprawach: plastik, papier czy zmieszane? Podobnie wątpliwości powstają przy segregacji opakowań po cukrze waniliowym, sodzie oczyszczonej, galaretce czy proszku do pieczenia. Gdzie powinny trafiać te torebki?

REKLAMA

Coraz trudniejsza sytuacja polskich przewoźników. Setki firm znikają z rynku
25 maja 2026

W pierwszym kwartale 2026 r. zakończyło działalność niemal tyle firm transportowych, ile w całym ubiegłym roku - czytamy w poniedziałkowym wydaniu "Rz".
Rolnicy mogą spóźnić się z wnioskiem o dopłaty. Każdy dzień będzie jednak kosztował
25 maja 2026

Rolnicy zyskali dodatkowy czas na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie, ale spóźnienie może oznaczać realne straty finansowe. Po 1 czerwca 2026 roku kwota wsparcia będzie pomniejszana o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia. Resort rolnictwa wydłużył także termin wprowadzania zmian do dokumentów.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA