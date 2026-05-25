REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Emerytury stażowe od 2027 roku. ZUS i rząd szykują wielką reformę systemu

Emerytury stażowe od 2027 roku. ZUS i rząd szykują wielką reformę systemu

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 maja 2026, 10:00
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
seniorzy, emeryci, wniosek, dokumenty
Emerytury stażowe od 2027 roku. ZUS i rząd szykują wielką reformę systemu
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Emerytury stażowe budzą ogromne emocje, ale wokół nowych przepisów narosło mnóstwo mitów. Polacy masowo mylą to rozwiązanie z rewolucją w stażu pracy, która weszła w życie w maju 2026 roku. Choć oba tematy brzmią podobnie, kryją zupełnie inne zasady. Sprawdziliśmy, na jakim etapie są realne prace w Sejmie, jaki termin wdrożenia reformy planuje rząd oraz kto faktycznie zyska prawo do wcześniejszego zakończenia pracy.

rozwiń >

Dla wielu pracowników możliwość przejścia na zasłużony odpoczynek przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) to kluczowy postulat. Emerytura stażowa ma być odpowiedzią na potrzeby osób, które rozpoczęły aktywność zawodową bardzo wcześnie.

REKLAMA

REKLAMA

Emerytury stażowe w Polsce. Na jakim etapie są przepisy?

Zgodnie z aktualnymi zapowiedziami rządowymi oraz postępem prac w komisjach sejmowych, realnym terminem wejścia w życie ustawy o emeryturach stażowych jest 1 stycznia 2027 roku. Rok 2026 jest czasem na dostosowanie systemów informatycznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zabezpieczenie niezbędnych środków w budżecie państwa.

Kto będzie mógł skorzystać z emerytury stażowej? Proponowane warunki

Głównym założeniem "stażówek" jest prawo do emerytury bez względu na wiek, po wypracowaniu odpowiedniego okresu składkowego. Według najnowszego projektu, warunki mają prezentować się następująco:

  • Kobiety: 35 lat okresów składkowych i nieskładkowych.
  • Mężczyźni: 40 lat okresów składkowych i nieskładkowych.
  • Warunek finansowy: Zgromadzony na koncie w ZUS kapitał musi być wystarczający, aby wyliczona emerytura była nie niższa niż minimalne świadczenie. Od 1 marca 2026 roku wynosi ono 1978,49 zł brutto.

Pułapka pojęciowa. Staż pracy a staż emerytalny

Warto pamiętać o rewolucji, która dopełniła się 1 maja 2026 roku - od tego momentu przepisy wliczające okresy prowadzenia działalności gospodarczej (JDG) oraz pracy na umowach zlecenie do ogólnego stażu pracy objęły także sektor prywatny. Wielu czytelników zadaje pytanie: "Czy to oznacza, że wcześniej przejdę na emeryturę?”.

REKLAMA

Odpowiedź brzmi: NIE.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Należy wyraźnie rozróżnić dwa pojęcia:

  • Staż pracy (pracowniczy): Wpływa na wymiar urlopu (26 dni) oraz dodatki stażowe czy nagrody jubileuszowe. Tutaj zmiana z 2026 roku jest przełomowa i bardzo korzystna. Do jego udokumentowania w nowym systemie ZUS służy już specjalny Kreator wniosku "stażowe".
  • Staż emerytalny: To wyłącznie okresy opłacania składek do ZUS. Reforma stażu pracy nie zmienia zasad nabywania uprawnień emerytalnych, dopóki ustawa o "stażówkach" nie zostanie ostatecznie wdrożona.

Czy emerytura stażowa się opłaci?

To najważniejsze pytanie dla osób rozważających zakończenie aktywności zawodowej w 2027 roku. Warto pamiętać o prostej zasadzie systemu zdefiniowanej składki: im wcześniej przejdziemy na emeryturę, tym niższe będzie świadczenie.

  • Wcześniejsze przejście na emeryturę oznacza, że zgromadzony kapitał dzielimy przez większą liczbę miesięcy przewidywanego dalszego trwania życia.
  • Osoby wybierające emeryturę stażową muszą liczyć się z tym, że ich przelew z ZUS może być bliski kwocie minimalnej.

Ile trzeba mieć na koncie w ZUS, aby przejść na "stażówkę"?

Kluczowym warunkiem skorzystania z emerytury stażowej będzie nie tylko staż pracy, ale przede wszystkim stan konta w ZUS. Ponieważ wyliczone świadczenie nie może być niższe od emerytury minimalnej (1978,49 zł brutto), osoba decydująca się na zakończenie pracy np. w wieku 57 lat, musi posiadać zgromadzony kapitał na poziomie około 550-600 tysięcy złotych. Wynika to z prostego mechanizmu: zgromadzone składki oraz kapitał początkowy dzielone są przez średnie dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach (według oficjalnych tablic GUS). Im wcześniej zdecydujemy się na emeryturę, tym mniejszy jest kapitał i więcej miesięcy "do przeżycia", co sprawia, że osoby z niższymi zarobkami mogą mieć problem z osiągnięciem wymaganego progu finansowego, nawet mimo posiadania 35 lub 40 lat pracy.

Jak sprawdzić swój kapitał? Instrukcja krok po kroku w eZUS

Zanim zaczniesz planować przejście na emeryturę stażową, sprawdź, ile środków faktycznie zgromadziłeś. Możesz to zrobić bez wychodzenia z domu, korzystając ze zmodernizowanego systemu eZUS (dawniej PUE ZUS).

  1. Zaloguj się przez Profil Zaufany lub bankowość elektroniczną.
  2. Wybierz zakładkę "Ubezpieczony".
  3. Z menu bocznego przejdź do sekcji "Stan konta".

W tym miejscu znajdziesz podsumowanie składek emerytalnych, kwotę kapitału początkowego (dla osób pracujących przed 1999 rokiem) oraz środki zapisane na subkoncie. Najważniejszą informacją będzie jednak "Hipotetyczna emerytura" - system automatycznie wylicza tam prognozowaną kwotę świadczenia w kilku wariantach.

Ważna wskazówka na maj 2026 roku: Jeśli sprawdzasz stan konta teraz, pamiętaj, że już 1 czerwca 2026 roku. ZUS przeprowadzi roczną waloryzację składek i kapitału początkowego. Kwoty, które zobaczysz na koncie w drugiej połowie roku, będą z tego powodu znacznie wyższe i to na ich podstawie warto dokonywać ostatecznych kalkulacji.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) - emerytury stażowe

Czy od maja 2026 roku mogę już złożyć wniosek o emeryturę stażową? Nie. Ustawa o emeryturach stażowych wciąż jest na etapie prac legislacyjnych. Według oficjalnych zapowiedzi rządowych, realnym terminem wejścia przepisów w życie jest 1 stycznia 2027 roku. Rok 2026 to czas na techniczne przygotowanie systemu eZUS.

Słyszałem, że od 2026 roku praca na umowie zlecenie wlicza się do stażu. Czy to przybliża mnie do "stażówki"? Nie bezpośrednio. Od 2026 roku okresy pracy na zlecenie oraz prowadzenia działalności gospodarczej (JDG) wliczają się do tzw. pracowniczego stażu pracy (wpływa on na wymiar urlopu czy nagrody jubileuszowe). Emerytura stażowa wymaga natomiast stażu emerytalnego, czyli okresów faktycznego opłacania składek do ZUS.

Ile lat trzeba przepracować, aby przejść na emeryturę stażową? Zgodnie z aktualnym projektem ustawy, warunkiem jest posiadanie odpowiedniego okresu składkowego i nieskładkowego:

  • Kobiety: co najmniej 35 lat,
  • Mężczyźni: co najmniej 40 lat.

Czy sam staż pracy wystarczy, aby ZUS przyznał mi emeryturę stażową? Nie, sam staż to za mało. Kluczowy jest warunek finansowy. Kwota wyliczona z Twojego kapitału w ZUS nie może być niższa niż minimalna emerytura. Od marca 2026 roku próg ten wynosi 1978,49 zł brutto. Jeśli Twój kapitał okaże się za mały, ZUS nie wyda zgody na wcześniejsze przejście na emeryturę.

Ile pieniędzy muszę mieć na koncie w ZUS, aby skorzystać ze "stażówki"? Wszystko zależy od wieku, w którym kończysz pracę. Przykładowo, osoba odchodząca na emeryturę w wieku 57 lat musi mieć zgromadzone około 550-600 tysięcy złotych. Im wcześniejszy wiek, tym wyższa kwota jest wymagana, ponieważ ZUS dzieli Twój kapitał przez większą liczbę miesięcy przewidywanego dalszego trwania życia.

Kiedy najlepiej sprawdzić stan swojego konta w systemie eZUS? Najlepiej zrobić to po 1 czerwca 2026 roku. Wtedy ZUS zakończy coroczną, czerwcową waloryzację składek i kapitału początkowego. Dzięki temu dane o Twojej hipotetycznej emeryturze będą dokładniejsze i znacznie korzystniejsze finansowo.

Kiedy ustawa o emeryturach stażowych ma realnie wejść w życie według zapowiedzi rządowych?

Zgodnie z aktualnymi zapowiedziami rządowymi oraz postępem prac w komisjach sejmowych realnym terminem wejścia w życie ustawy o emeryturach stażowych jest 1 stycznia 2027 roku. Rok 2026 ma służyć dostosowaniu systemów ZUS i zabezpieczeniu środków.

Jakie warunki stażu przewiduje najnowszy projekt emerytur stażowych dla kobiet i mężczyzn?

Według najnowszego projektu kobiety mają mieć 35 lat okresów składkowych i nieskładkowych, a mężczyźni 40 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Kapitał na koncie w ZUS musi pozwolić na emeryturę nie niższą niż minimalne świadczenie.

Czy zmiany stażu pracy od 1 maja 2026 roku oznaczają wcześniejsze przejście na emeryturę stażową?

Nie. Zmiany od 1 maja 2026 roku dotyczą pracowniczego stażu pracy, który wpływa na urlop, dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe. Staż emerytalny to wyłącznie okresy opłacania składek do ZUS.

Ile wynosi minimalne świadczenie potrzebne do spełnienia warunku finansowego emerytury stażowej?

Wyliczona emerytura stażowa nie może być niższa niż minimalne świadczenie. Od 1 marca 2026 roku minimalne świadczenie wynosi 1978,49 zł brutto.

Ile kapitału w ZUS może potrzebować osoba przechodząca na emeryturę stażową w wieku 57 lat?

Osoba decydująca się na zakończenie pracy np. w wieku 57 lat musi posiadać zgromadzony kapitał na poziomie około 550-600 tysięcy złotych. Zgromadzone składki oraz kapitał początkowy są dzielone przez średnie dalsze trwanie życia w miesiącach.

Powiązane
Dodatkowe 6900 zł do emerytury. ZUS podnosi stawkę wyjątkowego świadczenia
Dodatkowe 6900 zł do emerytury. ZUS podnosi stawkę wyjątkowego świadczenia
Kończysz 65 lat w 2026 roku? ZUS przeliczy Twoją emeryturę. Sprawdź, ile możesz zyskać
Kończysz 65 lat w 2026 roku? ZUS przeliczy Twoją emeryturę. Sprawdź, ile możesz zyskać
Wyższa emerytura dla roczników 1949-1959. ZUS sam nie przeliczy Twoich pieniędzy
Wyższa emerytura dla roczników 1949-1959. ZUS sam nie przeliczy Twoich pieniędzy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Prof. Modzelewski: tzw. wizualizacja jest fakturą w rozumieniu ustawy o VAT. Trzeba ją przechowywać, księgować, doręczać – to prawnie, materialnie i funkcjonalnie odrębny byt od jej postaci ustrukturyzowanej
25 maja 2026

W art. 106gb ust. 5 i 5a ustawy o VAT mowa jest o „użyciu faktury ustrukturyzowanej POZA KSeF”, czyli nie ma żadnych „wizualizacji”, są tylko dwie postacie faktury VAT (przypomnę, że zgodnie z ustawą faktura VAT ma tak naprawdę tylko dwie postacie: papierową i elektroniczną) – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Zaskakujące ceny paliwa we wtorek. Ile zapłacimy za benzynę i olej napędowy?
25 maja 2026

W najnowszym obwieszczeniu minister energii określił ceny benzyny i oleju napędowego na wtorek – ich wysokość to prawdziwa niespodzianka. Sprawdźmy, ile maksymalnie kierowcy zapłacą za paliwo na stacjach benzynowych w dniu 26 maja.
300 zł za MWh to realny scenariusz. Eksperci: Energia musi być tania, zanim będzie zielona; nie możemy kopiować niemieckiej Energiewende
25 maja 2026

Polskie Towarzystwo Gospodarcze opublikowało raport „Konkurencyjność czy transformacja? Nowa mapa energetyczna Polski” oraz uruchomiło inicjatywę społeczną „300 zł/MWh”. Celem kampanii jest rozpoczęcie debaty o rozwiązaniach, które mogą doprowadzić do istotnego obniżenia cen energii elektrycznej w Polsce.
8 miesięcy ograniczenia wolności za kradzież kabli ze stacji ładowania EV oraz zwrot 15,5 tys. zł – precedensowy wyrok
25 maja 2026

Sąd Rejonowy w Głogowie skazał mężczyznę za kradzież dwóch kabli ładujących ze stacji Powerdot w Przemkowie (woj. dolnośląskie). Wyrok: 8 miesięcy ograniczenia wolności + 240 godzin nieodpłatnych prac społecznych + zwrot pełnej wartości (niemal 15,5 tys. zł). To pierwszy szeroko nagłośniony wyrok w Polsce dotyczący kradzieży kabli z infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych.

REKLAMA

Poradnik ZUS z okazji Dnia Matki 2026: pytania i odpowiedzi w indywidualnych sprawach. Specjalna skrzynka pocztowa dla rodziców
25 maja 2026

Z okazji Dnia Matki 2026 ZUS przygotował poradnik dla rodziców. Odpowiada na wiele pytań dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, działalności gospodarczej, zlecenia, zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, świadczeń przysługujących przed porodem i po narodzinach dziecka. Udziela też wskazówek, jak ubiegać się o świadczenia krok po kroku. ZUS założył również specjalną skrzynkę pocztową dla rodziców do zadawania pytań w sprawach indywidualnych.
Polska mocna w technologii. 42 firmy w rankingu Europy Środkowo-Wschodniej
25 maja 2026

Na liście największych firm technologicznych Europy Środkowej i Wschodniej znalazły się 42 spółki z Polski. Jak podaje „PB”, w ubiegłym roku w pierwszej dziesiątce było pięć polskich firm, natomiast obecnie są tam cztery.
Wniosek o przeliczenie emerytury. Roczniki 1949-1969 mogą zyskać nawet 300 zł miesięcznie. Sprawdź, kiedy złożyć dokumenty
25 maja 2026

W przestrzeni publicznej pojawia się wiele informacji o ponownym przeliczaniu świadczeń. Dotyczy to w szczególności osób urodzonych w latach 1949-1969, które przeszły na emeryturę na starych zasadach, pracowały w czerwcu lub kontynuowały pracę po przyznaniu świadczenia. Jak działają mechanizmy ZUS, kto dokładnie może zyskać i kiedy warto złożyć dokumenty, aby podwyższyć swój przelew?
Gdzie wyrzucić torebkę po przyprawach: plastik, papier czy zmieszane?
25 maja 2026

Gdzie wyrzucić torebkę po przyprawach: plastik, papier czy zmieszane? Podobnie wątpliwości powstają przy segregacji opakowań po cukrze waniliowym, sodzie oczyszczonej, galaretce czy proszku do pieczenia. Gdzie powinny trafiać te torebki?

REKLAMA

Coraz trudniejsza sytuacja polskich przewoźników. Setki firm znikają z rynku
25 maja 2026

W pierwszym kwartale 2026 r. zakończyło działalność niemal tyle firm transportowych, ile w całym ubiegłym roku - czytamy w poniedziałkowym wydaniu "Rz".
Rolnicy mogą spóźnić się z wnioskiem o dopłaty. Każdy dzień będzie jednak kosztował
25 maja 2026

Rolnicy zyskali dodatkowy czas na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie, ale spóźnienie może oznaczać realne straty finansowe. Po 1 czerwca 2026 roku kwota wsparcia będzie pomniejszana o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia. Resort rolnictwa wydłużył także termin wprowadzania zmian do dokumentów.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA