Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dodatek pielęgnacyjny i świadczenie wspierające 2026. Jak połączyć oba wnioski i nie stracić?

Dodatek pielęgnacyjny i świadczenie wspierające 2026. Jak połączyć oba wnioski i nie stracić?

27 maja 2026, 09:38
[Data aktualizacji 28 maja 2026, 09:50]
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
Dodatek pielęgnacyjny z ZUS czy świadczenie wspierające? W 2026 roku tysiące seniorów po 75. roku życia oraz osób z niepełnosprawnościami rezygnuje z należnych pieniędzy w obawie przed karami. Wokół łączenia tych wypłat narosło wiele mitów, a marcowa waloryzacja przyniosła nowe, wyższe kwoty. Wyjaśniamy, jak wyglądają aktualne przepisy i jak bezpiecznie zaplanować wnioski. Zobacz, czy musisz wybierać jedno świadczenie, czym różni się dodatek od zasiłku i jak zyskać najwięcej.

Dwa świadczenia, jeden cel - czy mogą płynąć z dwóch źródeł?

Najważniejsza informacja, na którą czekają tysiące emerytów, jest jednoznaczna: dodatek pielęgnacyjny z ZUS oraz świadczenie wspierające można pobierać jednocześnie. Ustawa o świadczeniu wspierającym została skonstruowana w taki sposób, aby nie wykluczać osób, które wypracowały swoje prawo do emerytury i ze względu na wiek lub stan zdrowia otrzymują dodatek pielęgnacyjny. W praktyce oznacza to, że senior, który ukończył 75. rok życia i z urzędu otrzymuje dodatek do swojej emerytury (w kwocie 366,67 zł), nie musi składać żadnych oświadczeń o rezygnacji z tych środków przy ubieganiu się o nowe wsparcie. Oba świadczenia pełnią inne role: dodatek jest ryczałtowym wsparciem dla emerytów, natomiast świadczenie wspierające ma na celu pokrycie realnych kosztów opieki wynikających z braku samodzielności. Połączenie tych dwóch strumieni pieniędzy może znacząco poprawić jakość życia seniora.

Pułapka nazewnictwa. Dlaczego dodatek to nie to samo co zasiłek?

Wielu świadczeniobiorców wpada w pułapkę podobnie brzmiących nazw, co skutkuje obawami przed wejściem na drogę administracyjną. Kluczem do sukcesu jest rozróżnienie organu wypłacającego środki:

  • Dodatek pielęgnacyjny (wypłacany przez ZUS lub KRUS): Wynosi obecnie 366,67 zł i jest w pełni łączliwy ze świadczeniem wspierającym. Beneficjent otrzymuje dwa osobne przelewy na konto.
  • Zasiłek pielęgnacyjny (wypłacany przez gminę, MOPS lub GOPS): Wynosi 215,84 zł i tutaj zasady są restrykcyjne. Jeśli otrzymasz pozytywną decyzję o przyznaniu świadczenia wspierającego, prawo do zasiłku z gminy automatycznie wygasa.

Warto podkreślić, że ZUS ma obowiązek poinformować gminę o przyznaniu nowego świadczenia, co skutkuje uchyleniem decyzji o zasiłku pielęgnacyjnym. Dzięki temu unikamy ryzyka powstania tzw. nienależnie pobranych świadczeń, które później trzeba by zwracać wraz z odsetkami.

Rok 2026 - ostatni etap wielkiej reformy i nowe stawki świadczenia wspierającego

Dlaczego o świadczeniu wspierającym jest teraz tak głośno? Ponieważ rok 2026 to czas, w którym system wszedł w swoją ostatnią, najbardziej masową fazę wdrożenia. Od 1 stycznia 2026 roku o pieniądze mogą ubiegać się osoby z najniższą wymaganą liczbą punktów w skali potrzeby wsparcia - od 70 do 77 punktów. W poprzednich latach (2024–2025) system był dostępny jedynie dla osób, które uzyskały od 78 do 100 punktów. Wysokość świadczenia jest ściśle powiązana z rentą socjalną, która po waloryzacji od 1 marca 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto. Świadczenie wspierające jest zwolnione z podatku dochodowego, a jego ostateczna kwota zależy od przyznanej przez WZON punktacji:

95 - 100 pkt (220 proc. renty) - 4 352,68 zł miesięcznie,

90 - 94 pkt (180 proc. renty) - 3 561,28 zł miesięcznie,

85 - 89 pkt (120 proc. renty) - 2 374,19 zł miesięcznie,

80 - 84 pkt (80 proc. renty) - 1 582,79 zł miesięcznie,

75 - 79 pkt (60 proc. renty) - 1 187,09 zł miesięcznie,

70 - 74 pkt (40 proc. renty) - 791,40 zł miesięcznie.

Uwaga na ukrytą pułapkę dla opiekunów

Decydując się na świadczenie wspierające, rodzina musi pamiętać o jednej, kluczowej zasadzie, o której często się zapomina. W momencie, gdy osoba niepełnosprawna zacznie pobierać świadczenie wspierające z ZUS, jej opiekun automatycznie traci prawo do pobierania Świadczenia Pielęgnacyjnego z gminy. W przypadku uzyskania najniższej punktacji (70–74 punkty), chory otrzyma od ZUS jedynie 791,40 zł. Jeżeli jego opiekun rezygnuje w tym momencie z dotychczasowego świadczenia pielęgnacyjnego (które jest znacznie wyższe), domowy budżet może na tej zmianie stracić. Przed złożeniem ostatecznego wniosku do ZUS należy dokładnie przeliczyć, które rozwiązanie jest bardziej opłacalne dla całej rodziny.

Jak skutecznie przejść przez procedurę w 2026 roku?

Proces ubiegania się o środki jest dwuetapowy i wymaga precyzji w wypełnianiu dokumentów.

  • Krok 1: Złożenie wniosku do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) w celu wydania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia (od 70 do 100 punktów). Wniosek można złożyć papierowo lub elektronicznie przez portal Emp@tia.
  • Krok 2: Dopiero po uzyskaniu ostatecznej i prawomocnej decyzji z WZON, należy złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia wspierającego.

Należy pamiętać, że wnioski do ZUS składa się wyłącznie drogą elektroniczną (poprzez profil PUE ZUS / eZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną). Świadczenie wspierające jest przyznawane niezależnie od dochodów rodziny (brak kryterium dochodowego) oraz niezależnie od innych form wsparcia, takich jak 13. czy 14. emerytura.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy senior po 75. roku życia musi wybierać między dodatkiem z ZUS a świadczeniem wspierającym? Nie. Emeryt, który ukończył 75 lat, ma pełne prawo do pobierania obu świadczeń jednocześnie. Dodatek pielęgnacyjny (366,67 zł) wpływa na konto razem z emeryturą, a świadczenie wspierające jako osobny przelew z ZUS.

Co się stanie z zasiłkiem pielęgnacyjnym z gminy, jeśli dostanę świadczenie wspierające? Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego (215,84 zł) z MOPS/GOPS wygasa. ZUS sam powiadomi Twoją gminę o przyznaniu nowego świadczenia, dzięki czemu urzędnicy uchylą starą decyzję i nie zapłacisz kary za pobieranie dwóch sprzecznych zasiłków.

Czy każdy chory lub senior w 2026 roku dostanie świadczenie wspierające? Nie, samo ukończenie 75 lat lub posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności nie wystarczy. Kluczowe jest uzyskanie minimum 70 punktów w decyzji Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON), która ocenia realny poziom braku samodzielności.

Czy dochody mojej rodziny mają wpływ na przyznanie pieniędzy? Nie. Świadczenie wspierające jest przyznawane bez kryterium dochodowego. Nie ma znaczenia, ile zarabiasz Ty lub Twoi bliscy, ani czy masz oszczędności. Pieniądze są też zwolnione z podatku dochodowego.

Czy mogę złożyć wniosek do ZUS w formie papierowej? Nie. O ile wniosek o punkty do WZON można jeszcze złożyć na papierze, o tyle sam wniosek o wypłatę pieniędzy do ZUS składa się wyłącznie elektronicznie (przez portal PUE ZUS/eZUS, bankowość elektroniczną lub system Emp@tia).

Czy pobieranie trzynastej i czternastej emerytury blokuje świadczenie wspierające? Nie. Świadczenie wspierające jest całkowicie niezależne od dodatkowych rocznych emerytur. Otrzymanie "trzynastki" czy "czternastki" nie pomniejsza kwoty z ZUS.

