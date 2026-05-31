REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Seniorzy po 65. roku życia dostaną darmową opiekę w domu jeszcze w 2026 roku. Kto skorzysta i jak załatwić wsparcie?

Seniorzy po 65. roku życia dostaną darmową opiekę w domu jeszcze w 2026 roku. Kto skorzysta i jak załatwić wsparcie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
31 maja 2026, 17:46
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Wsparcie ma przyjąć formę usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania seniora
Wsparcie ma przyjąć formę usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania seniora
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Darmowa opieka w domu dla seniorów po 65. roku życia coraz bliżej. Rząd pracuje nad nowym, przełomowym programem, które ma pomóc osobom starszym dłużej pozostać we własnym domu i odciążyć ich rodziny. System wsparcia obejmie m.in. pomoc w codziennych obowiązkach, organizacji wizyt lekarskich czy opiece nad samotnymi seniorami. Program ma ruszyć jeszcze w 2026 roku, ale nie każdy otrzyma pomoc. Sprawdź, kto będzie mógł skorzystać ze wsparcia i jakie warunki trzeba będzie spełnić.

rozwiń >

Na czym ma polegać bon senioralny 2026?

Bon senioralny to wsparcie, które ma przyjąć formę usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania seniora. Rząd tłumaczy, że nowe rozwiązanie ma pomóc nie tylko seniorom, ale również ich rodzinom. Państwo chce ograniczyć sytuacje, w których dzieci lub wnuki seniorów muszą rezygnować z zatrudnienia, aby zajmować się starszą osobą.

REKLAMA

REKLAMA

Rząd liczy również na stworzenie nowych miejsc pracy w opiece nad seniorami. W dokumentach projektowych podkreślano, że społeczeństwo szybko się starzeje. Prognozy wskazują, że w kolejnych latach liczba seniorów wymagających codziennego wsparcia będzie rosła, dlatego państwo chce wcześniej przygotować system opieki długoterminowej.

Pomoc w ramach bonu senioralnego ma obejmować m.in.:

  • przygotowywanie posiłków,
  • pomoc w utrzymaniu higieny,
  • wsparcie w robieniu zakupów,
  • pomoc w poruszaniu się,
  • organizację wizyt lekarskich,
  • utrzymywanie kontaktu z otoczeniem,
  • wsparcie w codziennym funkcjonowaniu.

Rząd podkreśla, że celem programu jest umożliwienie seniorom jak najdłuższego pozostania we własnym domu zamiast kierowania ich do całodobowych placówek opiekuńczych.

REKLAMA

Polecamy: KODEKS PRACY 2026

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto dostanie darmową opiekę w domu?

Z programu mają skorzystać osoby, które ukończyły 65 lat i potrzebują pomocy w codziennym życiu. Sam wiek jednak nie wystarczy. Gmina będzie oceniała, czy senior rzeczywiście wymaga wsparcia.

Znaczenie będzie mieć m.in.:

  • stan zdrowia,
  • trudności w samodzielnym funkcjonowaniu,
  • możliwość wykonywania podstawowych czynności,
  • ogólna sytuacja życiowa seniora.
Zobacz również:

Ważny będzie dochód seniora

Projekt zakłada również kryterium dochodowe. Z bonu mają skorzystać osoby, których średni dochód z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku nie przekroczy 3410 zł miesięcznie. Kwota ta ma być co roku waloryzowana.

To oznacza, że część seniorów mimo ukończenia 65 lat może nie otrzymać wsparcia.

Kto nie dostanie bonu senioralnego?

Projekt przewiduje także sytuacje, w których pomoc nie zostanie przyznana. Bon senioralny nie będzie przysługiwał osobom:

  • przekraczającym kryterium dochodowe,
  • niewymagającym codziennej pomocy po ocenie koordynatora,
  • korzystającym z całodobowej opieki instytucjonalnej,
  • mającym zapewnioną stałą opiekę w placówce.

Ile wyniesie wsparcie dla seniora?

Wartość wsparcia ma odpowiadać wartości przyznanych usług opiekuńczych. We wcześniejszych założeniach projektu pojawiała się kwota nawet 2150 zł miesięcznie i prawdopodobnie taka zostanie utrzymana. Nie oznacza to jednak przelewu na konto seniora, lecz wartość pomocy organizowanej przez samorząd.

Gdzie złożyć wniosek o bon senioralny?

Za realizację programu mają odpowiadać gminy. To właśnie samorządy będą:

  • przyjmować wnioski,
  • oceniać sytuację seniora,
  • organizować usługi opiekuńcze,
  • ustalać zakres potrzebnej pomocy.

Gmina ma również podpisywać z seniorem umowę określającą rodzaj wsparcia.

Kto będzie pomagał seniorom?

Pomoc mają świadczyć m.in.: pracownicy usług opiekuńczych, organizacje społeczne, lokalni opiekunowie współpracujący z gminą.

Projekt przewiduje również uproszczony system szkolenia nowych opiekunów. Osoby chcące świadczyć pomoc mają przejść minimum 30 godzin szkolenia obejmującego m.in. opiekę nad seniorem i podstawy pierwszej pomocy.

Rząd zakłada stworzenie całego systemu lokalnej opieki nad osobami starszymi.

Od kiedy program ma ruszyć?

Start programu planowany jest na 2026 rok. Według pojawiających się informacji pierwsze świadczenia mogłyby ruszyć nawet od września 2026 roku, jednak rząd nie opublikował jeszcze ostatecznego harmonogramu.

Program ma być wdrażany etapami w latach 2026–2028. Według założeń na jego realizację mają zostać przeznaczone setki milionów złotych.

Podstawa prawna: projekt ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych – nr UD326.

Powiązane
3500 zł na ogrzewanie do wzięcia w 2026 roku. Od 1 lipca można składać wnioski
3500 zł na ogrzewanie do wzięcia w 2026 roku. Od 1 lipca można składać wnioski
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
K. Stanowski krytycznie o zasiłku pielęgnacyjnym. 1 mln Polaków upokorzonych przez brak choćby złotówki więcej. Wciąż 215.84 zł
31 maja 2026

Krzysztof Stanowski: Zasiłek pielęgnacyjny od 2019 roku nie wzrósł nawet o złotówkę i wynosi 215,84 zł.
Podwyżka pierwszego progu podatkowego do 171 000 zł, bo aktualny próg jest „nieadekwatny do kosztów życia obywateli” – zapadła decyzja Sejmu
31 maja 2026

Aktualne progi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) są „nieadekwatne do kosztów życia obywateli” – stwierdził przewodniczący sejmowej Komisji do Spraw Petycji, poseł Rafał Bochenek. W dniu 27 maja 2026 r. ww. sejmowa komisja podjęła decyzję co do dalszych prac nad postulatem podwyższenia pierwszego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ze 120 000 zł, do kwoty stanowiącej równowartość dwukrotności rocznej mediany wynagrodzeń, tj. do 171 000 zł.
Niepełnosprawni: Zrównajmy zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) i dodatek pielęgnacyjny (366,67 zł)
31 maja 2026

Osoby niepełnosprawne wskazują na konieczność nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zniknąłby z niej przepis mówiący, że zasiłek pielęgnacyjny przysługuje (obecnie w wysokości 215,84 zł miesięcznie). Jednocześnie w art. 16 tej ustawy miałby się pojawić przepis mówiący, że zasiłek pielęgnacyjny ma wartość dodatku pielęgnacyjnego. Chodzi tu o bieżącą wartość dodatku pielęgnacyjnego. Taka konstrukcja przepisów oznacza coroczną waloryzację i podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego.
Emerycie. Otrzymałeś 2500 zł. Ale musisz zwrócić 3000 zł. Uciążliwy system ZUS i NFZ
31 maja 2026

Może się zdarzyć, że emeryt albo rencista musi zwrócić do ZUS świadczenia. Zdarza się to stosunkowo rzadko, ale się zdarza. Pojawia się wtedy problem – „Oddaję pieniądze do ZUS w kwocie brutto czy netto?" Niestety jest to kwota brutto. Dlaczego niestety? Bo jeżeli emeryturę obciążył PIT albo składka zdrowotna, to emeryt musi sam się zająć odzyskaniem tych pieniędzy. Nie zrobi za niego tego ZUS. Czyli emeryt otrzymał od ZUS np. łącznie z kilku emerytur 8271.33 zł netto, ale musi ZUS oddać 10 000 zł brutto. Różnicę między 10 000 zł a 8271.33 zł emeryt/rencista musi odzyskać sam. Jeżeli świadczenie było opodatkowane, to nadpłacony podatek PIT trzeba osobno „wyciągnąć” z Urzędu Skarbowego – skarbówka go nie odda z urzędu. To samo jest ze składką na NFZ.

REKLAMA

Stopień umiarkowany w 2026 r. Źle ze świadczeniami z PFRON. Jeszcze gorzej z zasiłkiem pielęgnacyjnym (215,84 zł)
31 maja 2026

Dla osób niepełnosprawnych obecna sytuacja to dyskryminacja. Polega na tym, że nie ma nie tylko podwyżki zasiłków dla stopnia umiarkowanego niepełnosprawności, ale i takich świadczeń jak dopłaty PFRON do zakupu samochodu (jest pomoc przy doposażeniu samochodów dla stopnia umiarkowanego, dopłaty do kupna tylko dla stopnia znacznego). Zmniejsza się znaczenie świadczeń dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Np. zasiłek pielęgnacyjny z MOPS nie będzie waloryzowany aż do 2028 r. (według odpowiedzi na interpelacje złożone w Sejmie).
Komunikat PFRON: Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Nowy formularz INF-O-PP
31 maja 2026

Nowy druk formularza został wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2026, poz. 523)
Naukowcy odkryli nowy związek między zdrowiem zębów a płodnością
31 maja 2026

Zdrowie jamy ustnej może mieć większe znaczenie dla płodności, niż dotąd sądzono. Badania wskazują, że przewlekły stan zapalny w obrębie jamy ustnej może zaburzać funkcjonowanie układu rozrodczego.
Karetki wodne wracają na jeziora. Ratownicy będą czuwać do końca września
31 maja 2026

Ponad 4,8 mln zł kosztować będzie w tym sezonie zabezpieczenie Wielkich Jezior Mazurskich i Jezioraka przez wodne zespoły ratownictwa medycznego. Specjalistyczne karetki wodne od czerwca do końca września będą czuwać nad bezpieczeństwem żeglarzy, motorowodniaków i plażowiczów. Tylko w ubiegłym roku ratownicy interweniowali na wodzie ponad 400 razy.

REKLAMA

Zapłaciłeś za studia z własnej kieszeni? Fiskus ma złą wiadomość
31 maja 2026

Dyrektor zatrudniony na podstawie umowy o pracę płaci z własnej kieszeni za studia związane z restrukturyzacją firmy i rozszerzeniem zakresu obowiązków. Chce zaliczyć czesne do kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy. Fiskus odmawia. Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 19 maja 2026 r. przypomina zasadę, którą łatwo przeoczyć: pracownik i przedsiębiorca rozliczają koszty według odmiennych reguł.
Kto się załapie na bon senioralny? Nowe wsparcie dla osób 65+
31 maja 2026

Bon senioralny dla osób 65 plus ma pomóc w codziennym funkcjonowaniu i zapewnić dostęp do usług opiekuńczych. Nowe przepisy przewidują m.in. pomoc przy przygotowaniu posiłków, utrzymaniu porządku czy korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Program ma ruszyć etapami od 2026 roku, a pierwszeństwo otrzymają gminy, w których dziś brakuje publicznych usług opiekuńczych dla seniorów.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA