Od 1 czerwca 2026 roku wchodzą w życie nowe limity przychodów wpływające na wysokość świadczeń z KRUS. Zmiany oparte są na danych GUS dotyczących przeciętnego wynagrodzenia i mogą realnie wpłynąć na sytuację finansową części świadczeniobiorców, zwłaszcza pobierających renty. Kluczowe jest to, że ograniczenia nie dotyczą wszystkich świadczeń – część emerytów rolniczych pozostaje całkowicie poza limitem dochodowym.

Nowe limity KRUS od 1 czerwca 2026 roku – co się zmienia?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że od 1 czerwca 2026 r. ulegają zmianie kwoty miesięcznego przychodu, które mają wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych.

Podstawą do ich wyliczenia jest przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2026 r., które wyniosło 9 562 zł 88 gr. Na tej podstawie określono nowe progi przychodów obowiązujące od 1 czerwca 2026 r. Zgodnie z komunikatem, od tej daty obowiązują następujące wartości:

70% przeciętnego wynagrodzenia , czyli 6 694 zł 10 gr – próg, po którego przekroczeniu świadczenie może zostać zmniejszone,

, czyli – próg, po którego przekroczeniu świadczenie może zostać zmniejszone, 130% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 12 431 zł 80 gr – próg, po którego przekroczeniu świadczenie może zostać zawieszone.

Nowe stawki KRUS od czerwca – jak działają progi?

Z uwag na to, że średnia krajowa za pierwszy kwartał 2026 r. to 9 562,88 zł, nowe progi obowiązujące od 1 czerwca 2026 r. prezentują się następująco:

do 6 694,10 zł brutto (70 proc. średniej) – ten próg gwarantuje wypłatę świadczenia w KRUS w pełnej wysokości,

od 6 694,10 zł do 12 431,80 zł brutto (od 70 do 130 proc.) – w tej sytuacji świadczenie KRUS jest zmniejszone proporcjonalnie,

12 431,80 zł brutto i powyżej (130 proc. średniej) – po przekroczeniu tego progu świadczenie KRUS zostaje zawieszone.

Dla porównania warto przypomnieć, że do końca maja 2026 r. obowiązują jeszcze dotychczasowe limity, wyliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału 2025 r., które wyniosło 9 197,79 zł. Na ich podstawie ustalono wcześniejsze progi przychodów wpływające na świadczenia KRUS.

W tym okresie bezpieczny próg, pozwalający na pobieranie świadczenia w pełnej wysokości, wynosił 6 438,50 zł, natomiast próg zawieszenia świadczenia ustalono na poziomie 11 957,20 zł. Oznacza to, że dopiero przekroczenie tych wartości mogło skutkować zmniejszeniem lub wstrzymaniem wypłaty świadczeń.

Kogo dotyczą nowe stawki KRUS od 1 czerwca 2026 roku?

Warto mieć na uwadze, że nowe ograniczenia nie obejmują wszystkich świadczeń wypłacanych przez KRUS. Przepisy dotyczą wyłącznie wybranych rodzajów rent, które mogą być zmniejszane lub zawieszane w przypadku przekroczenia określonych progów przychodu. Chodzi przede wszystkim o: rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną oraz okresową rentę rolniczą. Oznacza to, że osoby pobierające te świadczenia muszą szczególnie uważać na dodatkowe dochody, ponieważ ich wysokość może wpływać na wypłatę świadczenia.

Jednocześnie należy podkreślić, że zwykła emerytura rolnicza wypłacana po osiągnięciu wieku emerytalnego nie podlega żadnym limitom przychodów. Oznacza to, że seniorzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny i pobierają emeryturę z KRUS, mogą dorabiać bez ryzyka jej zmniejszenia lub zawieszenia (z wyjątkiem szczególnych sytuacji przewidzianych w przepisach emerytalnych).

Podstawa prawna zmian KRUS

Komunikat Prezesa GUS z dnia 11 maja 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2026 r. /M.P. z dnia 11 maja 2026 r. poz. 457/.

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 14 maja 2026 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2026 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 19 maja 2026 r. poz. 499/.