REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Sprawy frankowe zapychają sądy – 70% spraw w apelacji to frankowicze. Winne kredyty CHF?

Sprawy frankowe zapychają sądy – 70% spraw w apelacji to frankowicze. Winne kredyty CHF?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 maja 2026, 11:43
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
70% spraw w sądach apelacyjnych to frankowicze. Czekasz na rozwód, spadek czy odszkodowanie? Stoisz w kolejce z kredytami CHF. Ustawa frankowa ma odblokować sądy – sprawdź, co się zmieni.
Czekasz za długo na wyrok? To przez frankowiczów. W sądach apelacyjnych aż 7 na 10 spraw to kredyty CHF
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Myślisz, że sprawa frankowa Cię nie dotyczy? Błąd. Jeśli czekasz na rozwód, podział majątku po rodzicach czy odszkodowanie – stoisz w kolejce. W sądach apelacyjnych aż 70% wszystkich spraw to właśnie sprawy frankowe. Ministerstwo Sprawiedliwości pokazuje dane: polskie sądy II instancji stały się sądami jednej sprawy. Ustawa frankowa ma to zmienić.

rozwiń >

Sprawy frankowe zapychają sądy. 70% spraw w sądach apelacyjnych to frankowicze – sprawdź, ile czekasz na rozwód czy spadek przez kredyty CHF

Aneta Wiewiórowska-Domagalska, pełnomocniczka ministra sprawiedliwości ds. ochrony praw konsumenta, opublikowała 27 maja 2026 r. komunikat z twardymi danymi. Oficjalne statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości za I kwartał 2026 r. pokazują: sprawy frankowe sparaliżowały polskie sądy. I choć frankowicze wygrywają sprawy szybciej niż kiedyś, cała reszta społeczeństwa za to płaci. Czy jest rozwiązanie?

REKLAMA

REKLAMA

KALKULATOR ILOŚCI DNI

Liczby, które mówią wszystko - sądy są zapchane sprawami frankowymi

Sądy okręgowe (I instancja):

Tam aż 25% kolejki to sprawy frankowe – co czwarta sprawa cywilna czekająca na rozpatrzenie dotyczy kredytów w CHF. Patrząc na zakres spraw, jakie mogą rozpatrywać sądy okręgowe - to potężna ilość. Ale to jeszcze nic w porównaniu z tym, co dzieje się w sądach apelacyjnych.

Sądy apelacyjne (II instancja):

Tutaj udział jest już astronomiczny - 70% oczekujących spraw to sprawy frankowe! Literalnie: to jest siedem na dziesięć spraw czekających na rozpatrzenie w II instancji. Kiedy apelacje mają rozpatrywać inne sprawy ze swojej właściwości?

Jeżeli chodzi o sprawy załatwiane w apelacjach - udział jest jeszcze wyższy. 76% załatwionych spraw to spory frankowiczów z bankami. Polskie sądy apelacyjne stały się praktycznie sądami jednej sprawy.

REKLAMA

Ważne

Co to oznacza w praktyce? Jeśli składasz apelację w sprawie rozwodu, spadku, błędu lekarskiego czy wypadku – trafiasz do kolejki, w której 7 na 10 spraw to frankowicze. Średni czas oczekiwania na wyrok w II instancji to już 17,2 miesiąca (ponad rok i cztery miesiące).

Dlaczego sprawy frankowe to problem całego społeczeństwa?

  1. Przykład 1: Pani Agnieszka z Kielc – wygrała w sądzie okręgowym sprawę o podział majątku po rozwodzie. Były mąż złożył apelację. Pani Agnieszka czeka na wyrok już 18 miesięcy, bo sąd apelacyjny najpierw musi rozpatrzyć setki spraw frankowych.
  2. Przykład 2: Pan Krzysztof z Gdańska – walczy o odszkodowanie po wypadku samochodowym. Sprawa ciągnie się od 3 lat, bo sąd apelacyjny ma ogromne zaległości. Trzy czwarte to sprawy frankowe.

Wszyscy oni płacą cenę za paraliż frankowy w sądach.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co ma zmienić ustawa frankowa? Mimo przyspieszenia rozpatrywania spraw frankowych, nadal jest potrzebna - to problem systemowy

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy, która nie ogranicza praw frankowiczów, tylko przyspiesza procedury i zdejmuje ciężar z sądów. Oto trzy najważniejsze zmiany:

1. Natychmiastowe wstrzymanie rat – w 7 dni, bez sędziego

Jak jest teraz? Frankowicz składa pozew, potem wniosek o zabezpieczenie (wstrzymanie rat). Sędzia musi to rozpatrzyć. Bank składa zażalenie. Sąd apelacyjny musi rozpatrzyć zażalenie. To zajmuje miesiące i angażuje sędziów.

Jak będzie po ustawie? Frankowicz składa pozew i automatycznie po 7 dniach przestaje płacić raty. Żadnych wniosków o zabezpieczenie, żadnych zażaleń, żaden sędzia nie musi tego rozpatrywać.

Korzyści?

  • dla frankowicza: przestaje płacić niemal natychmiast,
  • dla sądów: sędziowie nie muszą zajmować się setkami wniosków o zabezpieczenie i zażaleń na nie,
  • dla społeczeństwa: sądy apelacyjne przestają być zapychane zażaleniami.

2. Szybsze wyroki – bez rozpraw, zeznania na piśmie

Jak jest teraz? Sędzia musi organizować rozprawy, wzywać świadków, protokołować zeznania. To zajmuje kolejne miesiące.

Jak będzie po ustawie? Sąd będzie mógł wydać wyrok bez rozprawy na posiedzeniu niejawnym (jeśli uzna, że nie jest potrzebna), a strony i świadkowie będą mogli składać zeznania na piśmie.

Korzyści?

  • dla frankowicza: szansa na szybszy wyrok,
  • dla sądów: mniej rozpraw do organizowania, więcej wyroków,
  • dla społeczeństwa: sędziowie szybciej kończą sprawy frankowe i przechodzą do innych.

3. Mniejsze odsetki dla frankowiczów

To będzie skutek nowelizacji, która przyspieszy sprawy frankowe. Jak to zadziała? Wyrok w sprawie frankowej zasądza zwrot nadpłaconych rat z odsetkami. Im dłużej trwa sprawa, tym wyższe odsetki. Szybszy proces oznacza krótszy czas naliczania odsetek, co przekłada się na sumarycznie mniejsze odsetki. Rozliczenie sprawy z bankiem może być za to szybsze.

Czy ustawa ogranicza prawa frankowiczów? Ministerstwo uspokaja

Krótko: NIE. Pełnomocniczka ministra wyraźnie podkreśla: "Projekt nie wprowadza żadnych ograniczeń praw konsumentów ani zmian w ich uprawnieniach finansowych".

Frankowicz po zmianie ustawowej nadal:

  • Może pozwać bank o unieważnienie umowy.
  • Może domagać się zwrotu nadpłaconych rat.
  • Ma takie same prawa jak teraz.

Zmienia się tylko procedura sądowa – tak, by było szybciej i prościej. Oraz aby sprawy frankowe odkorkowały sądy.

Dlaczego to ważne, aby nowelizacja procedury cywilnej weszła specjalnie dla spraw frankowych?

Sądy apelacyjne pracują na skraju wydolności. 70% ich pracy to sprawy frankowe. To znaczy, że siedem na dziesięć wyroków dotyczy kredytów CHF, a pozostałe sprawy – rozwody, podziały majątku, wypadki, błędy lekarskie – czekają w ogonku. Średni czas trwania procesu cywilnego w II instancji: 17,2 miesiąca (ponad rok i cztery miesiące). I będzie tylko gorzej, jeśli nic się nie zmieni.

Co mówią przeciwnicy ustawy?

Część środowisk frankowych obawia się, że ustawa to ukryty prezent dla banków. Argumentują, że skoro sądy radzą sobie coraz lepiej w sprawach frankowych, to po co zmiany?

Odpowiedź ministerstwa jest taka: sądy radzą sobie lepiej, bo pracują na skraju wydolności, kosztem wszystkich innych obywateli. To nie jest zdrowa sytuacja. Ustawa ma odblokować sądy dla całego społeczeństwa, a frankowiczom dać szybsze wyroki i natychmiastowe wstrzymanie rat.

Kiedy ustawa wejdzie w życie?

Projekt jest w fazie konsultacji. Ministerstwo Sprawiedliwości nie podało jeszcze dokładnej daty, ale szanse na wejście nowych przepisów w życie należy realnie ocenić na II połowie 2026 r. lub początek 2027 r.

Podsumowanie – co musisz wiedzieć o nowelizacji dla frankowiczów? [TABELA]

kwestia

obecnie

po nowej ustawie

wstrzymanie rat

wniosek o zabezpieczenie rozpatrywany przez sąd, przysługuje zażalenie

automatycznie po 7 dniach od pozwu

rozprawa

obowiązkowa w większości spraw

sąd może wydać wyrok bez rozprawy

zeznania

na sali sądowej, protokolarne

możliwe na piśmie

czas procesu

długi, przez konieczność przeprowadzenia procedur

krótszy - omawiane zmiany przyspieszą sprawy

odsetki

wyższe - ze względu na dłuższy proces

niższe - wyrok będzie szybciej, więc okres ich naliczania będzie krótszy

obciążenie sądów

w apelacji - 70% spraw to sprawy frankowe, w okręgu - 25%

spadnie, bo sprawy frankowe będą rozpoznawane szybciej

Dla reszty społeczeństwa zmiany będą korzystne, bo będą oznaczać także szybsze wyroki w pozostałych rodzajach spraw.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Powiązane
Zasądzenie kwoty na rzecz małżonków bez solidarności oznacza podział kwoty po połowie - wtedy może być poniżej progu do skargi kasacyjnej
Zasądzenie kwoty na rzecz małżonków bez solidarności oznacza podział kwoty po połowie - wtedy może być poniżej progu do skargi kasacyjnej
RM przyjęła projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów – dopłaty do składek dla 62 tys. twórców o dochodach poniżej 125% płacy minimalnej
RM przyjęła projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów – dopłaty do składek dla 62 tys. twórców o dochodach poniżej 125% płacy minimalnej
Opłata karna za brak OC powinna być decyzją administracyjną. Chodzi o prawo do obrony kierowców przed karami z UFG
Opłata karna za brak OC powinna być decyzją administracyjną. Chodzi o prawo do obrony kierowców przed karami z UFG
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Pułapka w prawie budowlanym: Szopa w przydomowym ogrodzie nielegalna bez pozwolenia na budowę w 2026 r. czy wystarczy samo zgłoszenie?
28 maja 2026

Szopa ogrodowa (zwana również domkiem narzędziowym) to bardzo przydatna, dodatkowa przestrzeń do przechowywania. Niejedna pomieści nie tylko narzędzia ogrodowe, ale również rowery, zapasowe opony do samochodu, składane meble ogrodowe i wiele innych rzeczy, których nie chce się trzymać w domu. Czy jednak taki niewielki budynek (gdyż w znacznej większości przypadków, szopa ogrodowa stanowi budynek, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego), można wykonać w przydomowym ogrodzie bez uprzedniego uzyskania wymaganych zgód administracyjnych (takich jak decyzja o pozwoleniu na budowę czy decyzja o warunkach zabudowy) oraz bez dokonania zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej? Warto, w tym zakresie, dokładnie sprawdzić przepisy prawa budowlanego, ponieważ – pomyłka, może być dla właściciela nieruchomości bardzo kosztowna.
Pracodawca zwolni pracownika, który często choruje. Sądy są zgodne – celem stosunku pracy nie jest utrzymywanie pracownika
28 maja 2026

Częste nieobecności pracownika dezorganizują pracę. Ale czy mogą uzasadniać wypowiedzenie umowy? Sądy nie mają wątpliwości co do tego, co jest celem stosunku pracy. W wydawanych wyrokach zauważają też trudności, z którymi mierzą się pracodawcy.
Traktat między Polską a Wielką Brytanią dot. bezpieczeństwa i obronności z 27 maja 2026 r. [treść]. Jakie postanowienia zawiera?
27 maja 2026

W dniu 27 maja 2026 r. prezes Rady Ministrów Donald Tusk oraz premier brytyjskiego rządu Keir Starmer podpisali Traktat o Partnerstwie w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Obronności w wojskowej bazie lotniczej Northolt. „Chcemy bronić bezpiecznej Polski i Wielkiej Brytanii oraz chronić nasze wartości” - zaznaczył Prezes Rady Ministrów. Warszawa i Londyn wyniosły relacje dwustronne na najwyższy poziom. Traktat z Northolt przewiduje współdziałanie w obszarze wojskowości, przemysłu zbrojeniowego oraz cyberbezpieczeństwa. Celem obu państw jest skuteczne odstraszanie potencjalnego agresora - Rosji. To kolejne strategiczne porozumienie zawarte przez nasz kraj, po podpisaniu w 2025 roku podobnego traktatu z Francją. Traktat ten wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia otrzymania późniejszej z notyfikacji, w których Strony poinformują się wzajemnie o wypełnieniu odpowiednich wewnętrznych procedur (ratyfikacyjnych) wymaganych do wejścia w życie tego Traktatu.
Czy każdą ocenę można poprawić? Wątpliwości mają nie tylko uczniowie i rodzice, ale i nauczyciele. Co na to przepisy?
27 maja 2026

Choć w przestrzeni internetowej rodzice grzmią o tym, że oceny dziecka nie mają dla nich znaczenia, to jednocześnie większość z nich domu przelicza średnią ocen swoich dzieci i zachęca do poprawiania ocen. Trudno się temu dziwić, skoro w polskim systemie edukacji od ocen nadal wiele zależy.

REKLAMA

Obowiązek alimentacyjny w Polsce
27 maja 2026

Obowiązek alimentacyjny w Polsce polega na zapewnieniu środków utrzymania osobom, które nie mogą zapewnić ich sobie samodzielnie. Obowiązek ten w prawie regulują przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Dotyczy on głównie rodziców, dzieci i dziadków, a w niektórych przypadkach także małżonków oraz rodzeństwa.
Ceny paliwa w czwartek. Ile kierowcy zapłacą za benzynę i olej napędowy dzisiaj, 28 maja
28 maja 2026

W kolejnym obwieszczeniu minister energii określił maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego obowiązujące w czwartek 28 maja. Czy tym razem paliwo zdrożało? Sprawdzamy!
Urzędnik sprawdzi, ile osób mieszka pod jednym adresem. To się przełoży na pieniądze
27 maja 2026

Już niedługo urzędnicy dostaną nowe, istotne narzędzia pozwalające na sprawdzenie danych podanych w złożonym wniosku. Łatwo i bez bez podejmowania dodatkowych czynności skonfrontują je z danymi znajdującymi się w oficjalnych bazach. Wynik przełoży się na pieniądze.
Cicha podwyżka podatków jest już faktem. Coraz więcej osób płaci według stawki 32 proc.
27 maja 2026

Czy mamy do czynienia z cichą podwyżką podatków? Okazuje się, że już ponad 2,4 mln Polaków zapłaciło PIT według stawki 32 proc. – podało Ministerstwo Finansów. To niemal 10 proc. wszystkich podatników i o pół miliona więcej niż rok wcześniej. Eksperci ostrzegają, że przez zamrożone progi podatkowe liczba ta będzie rosła.

REKLAMA

To świadczenie nie podlega ochronie. To przykra niespodzianka przed urlopem. Komornik zajmie je w całości
26 maja 2026

Czy pracodawca powinien dokonywać potrąceń z należnego pracownikom świadczenia z zfśs? Choć pracownicy często uważają, że jako świadczenie socjalne jest ono spod niej wyłączone, to rzeczywistość jest inna
Ten nadajnik automatycznie przekaże informacje o trybie życia mieszkańców. Co będzie wynikało z profilu grzewczego?
26 maja 2026

Już od 1 stycznia 2027 r. zmienią się zasady rozliczania zużycia wody i ciepła. Z danych dotyczących zużycia będzie można stworzyć profil grzewczy. Czego będzie można się z niego dowiedzieć o mieszkańcach?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA