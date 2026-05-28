Państwo dopłaci rolnikom do ubezpieczeń na innych zasadach - trwają prace w Sejmie nad nowelizacją

28 maja 2026, 12:21
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
Uszkodzona, niewykształcona kolba kukurydzy na wyschniętej uprawie
Sejm rozpoczął pracę nad nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Ma być prościej uzyskać ochronę ubezpieczeniową a państwo dopłaci do składki ubezpieczeniowej - nawet do 65 procent kosztów składki. Będą też nowe, prostsze zasady dopłat, łatwiej dostępne preferencyjne ubezpieczenia i nowe uprawy objęte dopłatami.

Właśnie teraz Sejm pracuje nad zmianami w dopłatach do ubezpieczeń rolników

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski uzasadnia krótko: "Chcemy, żeby system ubezpieczeń był prostszy, bardziej przejrzysty i lepiej odpowiadał na realne potrzeby rolników. Rolnik powinien mieć łatwiejszy dostęp do ochrony ubezpieczeniowej niezależnie od klasy gleby czy rodzaju prowadzonej produkcji.".

Projekt zmian jest już po pierwszym czytaniu na sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dlaczego właśnie teraz zmiany dla rolników w dopłatach do ubezpieczeń?

Jak tłumaczy wiceminister w MRiRW Adam Nowak: "Do ministerstwa trafiały sygnały od rolników, którzy mimo dopłat mieli trudności z uzyskaniem preferencyjnego ubezpieczenia upraw. Dlatego proponujemy rozwiązania, które mają ułatwić dostęp do ochrony ubezpieczeniowej i uporządkować zasady dopłat do składek.".

Dwa progi stawek taryfowych zamiast klas bonitacyjnych gruntu - uproszczenie zasad ubezpieczenia rolników

Kluczową zmianą jest odejście od limitów ubezpieczeniowych, które aktualnie są uzależnione od klas bonitacyjnych gruntów rolnych. Co zamiast tego? Propozycja resortowa to tylko dwa przejrzyste progi stawek taryfowych. Wynosiłyby one albo 15 procent, albo 25 procent sumy ubezpieczenia. Nie zależałyby już od klasy bonitacyjnej gruntu, ale wyłącznie od rodzaju uprawy.

To rzeczywiście mogłoby stanowić uproszczenie systemu składkowego. Jak tłumaczy ministerstwo, dzięki takim zmianom dopłata państwowa do ubezpieczenia mogłaby wynosić do 65 procent składki, bez względu na klasę gleby, na której rolnik prowadzi uprawę, którą chce ubezpieczyć. Ma to w założeniu doprowadzić do ograniczenia sytuacji, gdzie rolnicy tracili maksymalny poziom dopłaty do składki z powodu kwalifikacji gruntu.

"Ubezpieczenia upraw muszą być realnym wsparciem dla gospodarstw, a nie skomplikowanym systemem pełnym wyjątków i ograniczeń. Dlatego upraszczamy zasady i zwiększamy dostępność dopłat" - dodaje minister Stefan Krajewski.

Czy po zmianie zasad składki ubezpieczeniowe dla upraw rolniczych będą niższe?

Ministerstwo szacuje, że nowelizacja przełoży się na niższe ceny ubezpieczeń. Zamiast franszyzy intergralnej - obecnej aktualnie w ubezpieczeniach upraw - ma być franszyza redukcyjna. Ma to spowodować zmieniony system pomniejszania odszkodowań rolniczych. Odszkodowanie będzie mogło być pomniejszone w przedziale redukcyjnym od 10 do 35 procent sumy ubezpieczenia. Szczegółowy próg pomniejszenia określi umowa ubezpieczenia.

Wsparcie dopłatami do ubezpieczeń także dla nowych rodzajów upraw

Projekt ustala także nowy, szerszy katalog upraw, które będą kwalifikowały się do dopłat do ubezpieczeń od państwa. Resort zwraca uwagę, że włączeniu ulegnie m.in. wierzba do wyplatania oraz trawy nasienne. To oznacza, że dopłatę do ubezpieczenia będzie można uzyskać także na mniej oczywiste i strategiczne uprawy.

Oprócz tego, nowelizacja zakłada także doprecyzowanie zasad ochrony przed suszą i innymi niepożądanymi zjawiskami pogodowymi - w tym gradem, przymrozkami, deszczem nawalnym czy wiatrem huraganowym.

Kiedy ubezpieczenia upraw rolników będą obowiązywały na nowych zasadach?

W projekcie założono wejście zmian w życie od 1 września 2026. To oznacza, że resort stawia na przeprowadzenie prac legislacyjnych w dość sprawnym tempie i liczy na podpis prezydenta pod gotową ustawą. Ministerstwo zaznacza jednak wyraźnie w komunikacie, że niektóre z rozwiązań wymagają uzyskania akceptacji Komisji Europejskiej, jako że kwalifikują się na pomoc publiczną.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

