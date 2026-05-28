Zmiany w 800 plus od 1 czerwca. Dlaczego część rodziców dostanie tylko 400 zł?
Od 1 czerwca 2026 roku rusza nowy okres świadczeniowy dla programu 800 plus. Choć większość rodziców otrzyma na konta pełną kwotę, spora grupa opiekunów zobaczy na przelewach z ZUS jedynie 400 zł. Obniżka nie wynika jednak z błędu systemu ani ze zmiany kryteriów dochodowych. Kto dostanie mniejsze wsparcie i jakie rewolucyjne zmiany w składaniu wniosków planuje rząd?
Kto otrzyma 400 zł zamiast 800 plus?
Kwota świadczenia zostaje zmniejszona o połowę w konkretnym przypadku prawnym. Dotyczy to rodziców po rozstaniu, którzy sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną. Jeśli sąd orzekł, że dziecko mieszka i przebywa pod opieką obojga rodziców w porównywalnych okresach, pełna kwota wsparcia jest dzielona. W praktyce oznacza to, że:
- Matka otrzymuje 400 zł miesięcznie.
- Ojciec otrzymuje 400 zł miesięcznie.
Wypłata połowy stawki wymaga złożenia dwóch osobnych wniosków do ZUS (przez każdego z rodziców).
Rewolucja w 800 plus od 2027 roku. Koniec z corocznymi wnioskami?
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szykuje ogromne ułatwienie dla rodzin. Trwają prace nad przepisami, które wprowadzą automatyczne odnawianie 800 plus na kolejne okresy świadczeniowe. Najważniejsze założenia planowanej reformy:
- Wniosek tylko raz: Dokument trzeba będzie złożyć tylko po narodzinach dziecka.
- Automatyzacja ZUS: Jeśli sytuacja życiowa rodziny się nie zmieni, system sam przedłuży wypłaty.
- Obowiązek aktualizacji: Rodzice będą musieli zgłaszać jedynie zmiany danych (np. zmiana formy opieki, wyjazd za granicę).
Wdrożenie automatyzacji planowane jest na 1 czerwca 2027 roku. Przesunięcie tego terminu w czasie wynika z konieczności dostosowania systemów teleinformatycznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Nowe grupy uprawnione do świadczenia 800 plus
Projekt nowelizacji ustawy zakłada także rozszerzenie kręgu osób, które mogą ubiegać się o pieniądze. Świadczenie wychowawcze będą mogły otrzymać osoby, którym sąd powierzył tzw. pieczę bieżącą nad dzieckiem. To ważna zmiana dla opiekunów faktycznych, którzy do tej pory mieli trudności formalne z uzyskaniem wsparcia.
Jak i gdzie złożyć wniosek o 800 plus?
Wnioski o świadczenie na nowy okres można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Rodzice, którzy chcieli zachować ciągłość wypłat od czerwca, musieli dopełnić formalności do 30 kwietnia. Jeśli spóźniłeś się z wnioskiem, pieniądze trafią na konto później, z wyrównaniem. Do wyboru są cztery kanały online:
- Platforma eZUS,
- Aplikacja mobilna mZUS,
- Portal rządowy Emp@tia,
- Bankowość elektroniczna większości polskich banków.
Co zrobić, gdy we wniosku o 800 plus pojawił się błąd?
Złożenie formularza z literówką w numerze PESEL dziecka lub błędnym numerem konta bankowego to częsty problem. Jeśli zorientujesz się, że wysłany wniosek zawiera błędy, nie składaj nowego od zera w innym banku czy aplikacji. Najszybszą ścieżką jest zalogowanie się do portalu eZUS i złożenie tzw. korekty wniosku (wniosku poprawkowego) do już zarejestrowanej sprawy. Zapobiegnie to chaosowi w dokumentacji i nie opóźni wypłaty.
Harmonogram wypłat 800 plus. W te dni ZUS przelewa pieniądze
Warto pamiętać, że ZUS nie wysyła przelewów w losowych terminach. Pieniądze są wypłacane w stałych dniach miesiąca: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22. Jeśli wybrany dzień wypada w weekend lub święto, przelew trafia na konto rodzica odpowiednio wcześniej. Swoją indywidualną datę płatności można w każdej chwili sprawdzić, logując się na profil na platformie eZUS.
Kiedy i kto może stracić 800 plus? Pilnuj tych terminów i zasad
Wypłata świadczenia nie jest przyznawana bezwarunkowo do pełnoletności dziecka. Rodzice mogą stracić prawo do wsparcia lub musi ono zostać wstrzymane w kilku sytuacjach. Najczęstsze z nich to wyjazd rodzica z dzieckiem na stałe za granicę, umieszczenie nastolatka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. szkoła wojskowa czy schronisko dla nieletnich) lub moment, w którym dziecko samo wejdzie w związek małżeński.
Nowe zasady 800 plus dla cudzoziemców. Ważny warunek dla rodzin z Ukrainy
Od nowego okresu świadczeniowego zaostrzeniu ulegają przepisy dotyczące wypłaty 800+ dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny. Aby otrzymać wsparcie, dziecko musi realizować obowiązek szkolny lub obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w polskiej placówce. ZUS będzie weryfikował te dane w systemie Ministerstwa Edukacji Narodowej, a niespełnienie tego warunku oznacza automatyczną odmowę przyznania pieniędzy.
FAQ - najczęściej zadawane pytania o 800 plus
Kto od 1 czerwca 2026 roku otrzyma 400 zł zamiast 800 plus?
400 zł otrzyma rodzic po rozstaniu, który sprawuje nad dzieckiem opiekę naprzemienną. Jeśli sąd orzekł porównywalne okresy opieki obojga rodziców, pełna kwota wsparcia jest dzielona: matka 400 zł i ojciec 400 zł miesięcznie.
Kiedy planowane jest automatyczne odnawianie 800 plus na kolejne okresy świadczeniowe?
Wdrożenie automatyzacji planowane jest na 1 czerwca 2027 roku. Dokument trzeba będzie złożyć tylko po narodzinach dziecka, a jeśli sytuacja życiowa rodziny się nie zmieni, system sam przedłuży wypłaty.
Jak można złożyć wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy?
Wnioski o świadczenie można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez Platformę eZUS, aplikację mobilną mZUS, portal rządowy Emp@tia lub bankowość elektroniczną większości polskich banków.
Co zrobić, gdy we wniosku o 800 plus pojawił się błąd?
Nie należy składać nowego wniosku od zera w innym banku czy aplikacji. Najszybszą ścieżką jest zalogowanie się do portalu eZUS i złożenie korekty wniosku do już zarejestrowanej sprawy.
Jaki warunek 800 plus dotyczy obywateli Ukrainy od nowego okresu świadczeniowego?
Dziecko musi realizować obowiązek szkolny lub obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w polskiej placówce. ZUS będzie weryfikował dane w systemie Ministerstwa Edukacji Narodowej, a niespełnienie warunku oznacza odmowę przyznania pieniędzy.
