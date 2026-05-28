Zmiany w 800 plus od 1 czerwca. Dlaczego część rodziców dostanie tylko 400 zł?

Od 1 czerwca 2026 roku rusza nowy okres świadczeniowy dla programu 800 plus. Choć większość rodziców otrzyma na konta pełną kwotę, spora grupa opiekunów zobaczy na przelewach z ZUS jedynie 400 zł. Obniżka nie wynika jednak z błędu systemu ani ze zmiany kryteriów dochodowych. Kto dostanie mniejsze wsparcie i jakie rewolucyjne zmiany w składaniu wniosków planuje rząd?

rozwiń >

Kto otrzyma 400 zł zamiast 800 plus?

Kwota świadczenia zostaje zmniejszona o połowę w konkretnym przypadku prawnym. Dotyczy to rodziców po rozstaniu, którzy sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną. Jeśli sąd orzekł, że dziecko mieszka i przebywa pod opieką obojga rodziców w porównywalnych okresach, pełna kwota wsparcia jest dzielona. W praktyce oznacza to, że:

REKLAMA

REKLAMA

Matka otrzymuje 400 zł miesięcznie.

Ojciec otrzymuje 400 zł miesięcznie.

Wypłata połowy stawki wymaga złożenia dwóch osobnych wniosków do ZUS (przez każdego z rodziców).

Rewolucja w 800 plus od 2027 roku. Koniec z corocznymi wnioskami?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szykuje ogromne ułatwienie dla rodzin. Trwają prace nad przepisami, które wprowadzą automatyczne odnawianie 800 plus na kolejne okresy świadczeniowe. Najważniejsze założenia planowanej reformy:

Wniosek tylko raz: Dokument trzeba będzie złożyć tylko po narodzinach dziecka.

Automatyzacja ZUS: Jeśli sytuacja życiowa rodziny się nie zmieni, system sam przedłuży wypłaty.

Obowiązek aktualizacji: Rodzice będą musieli zgłaszać jedynie zmiany danych (np. zmiana formy opieki, wyjazd za granicę).

Wdrożenie automatyzacji planowane jest na 1 czerwca 2027 roku. Przesunięcie tego terminu w czasie wynika z konieczności dostosowania systemów teleinformatycznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

REKLAMA

Nowe grupy uprawnione do świadczenia 800 plus

Projekt nowelizacji ustawy zakłada także rozszerzenie kręgu osób, które mogą ubiegać się o pieniądze. Świadczenie wychowawcze będą mogły otrzymać osoby, którym sąd powierzył tzw. pieczę bieżącą nad dzieckiem. To ważna zmiana dla opiekunów faktycznych, którzy do tej pory mieli trudności formalne z uzyskaniem wsparcia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak i gdzie złożyć wniosek o 800 plus?

Wnioski o świadczenie na nowy okres można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Rodzice, którzy chcieli zachować ciągłość wypłat od czerwca, musieli dopełnić formalności do 30 kwietnia. Jeśli spóźniłeś się z wnioskiem, pieniądze trafią na konto później, z wyrównaniem. Do wyboru są cztery kanały online:

Platforma eZUS,

Aplikacja mobilna mZUS,

Portal rządowy Emp@tia,

Bankowość elektroniczna większości polskich banków.

Co zrobić, gdy we wniosku o 800 plus pojawił się błąd?

Złożenie formularza z literówką w numerze PESEL dziecka lub błędnym numerem konta bankowego to częsty problem. Jeśli zorientujesz się, że wysłany wniosek zawiera błędy, nie składaj nowego od zera w innym banku czy aplikacji. Najszybszą ścieżką jest zalogowanie się do portalu eZUS i złożenie tzw. korekty wniosku (wniosku poprawkowego) do już zarejestrowanej sprawy. Zapobiegnie to chaosowi w dokumentacji i nie opóźni wypłaty.

Harmonogram wypłat 800 plus. W te dni ZUS przelewa pieniądze

Warto pamiętać, że ZUS nie wysyła przelewów w losowych terminach. Pieniądze są wypłacane w stałych dniach miesiąca: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22. Jeśli wybrany dzień wypada w weekend lub święto, przelew trafia na konto rodzica odpowiednio wcześniej. Swoją indywidualną datę płatności można w każdej chwili sprawdzić, logując się na profil na platformie eZUS.

Kiedy i kto może stracić 800 plus? Pilnuj tych terminów i zasad

Wypłata świadczenia nie jest przyznawana bezwarunkowo do pełnoletności dziecka. Rodzice mogą stracić prawo do wsparcia lub musi ono zostać wstrzymane w kilku sytuacjach. Najczęstsze z nich to wyjazd rodzica z dzieckiem na stałe za granicę, umieszczenie nastolatka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. szkoła wojskowa czy schronisko dla nieletnich) lub moment, w którym dziecko samo wejdzie w związek małżeński.

Nowe zasady 800 plus dla cudzoziemców. Ważny warunek dla rodzin z Ukrainy

Od nowego okresu świadczeniowego zaostrzeniu ulegają przepisy dotyczące wypłaty 800+ dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny. Aby otrzymać wsparcie, dziecko musi realizować obowiązek szkolny lub obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w polskiej placówce. ZUS będzie weryfikował te dane w systemie Ministerstwa Edukacji Narodowej, a niespełnienie tego warunku oznacza automatyczną odmowę przyznania pieniędzy.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o 800 plus