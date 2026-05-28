REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Zmiany w 800 plus od 1 czerwca. Dlaczego część rodziców dostanie tylko 400 zł?

Zmiany w 800 plus od 1 czerwca. Dlaczego część rodziców dostanie tylko 400 zł?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 maja 2026, 12:15
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
rodzice, szok, smutek
Zmiany w 800 plus od 1 czerwca. Dlaczego część rodziców dostanie tylko 400 zł?
fizkes
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 czerwca 2026 roku rusza nowy okres świadczeniowy dla programu 800 plus. Choć większość rodziców otrzyma na konta pełną kwotę, spora grupa opiekunów zobaczy na przelewach z ZUS jedynie 400 zł. Obniżka nie wynika jednak z błędu systemu ani ze zmiany kryteriów dochodowych. Kto dostanie mniejsze wsparcie i jakie rewolucyjne zmiany w składaniu wniosków planuje rząd?

rozwiń >

Kto otrzyma 400 zł zamiast 800 plus?

Kwota świadczenia zostaje zmniejszona o połowę w konkretnym przypadku prawnym. Dotyczy to rodziców po rozstaniu, którzy sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną. Jeśli sąd orzekł, że dziecko mieszka i przebywa pod opieką obojga rodziców w porównywalnych okresach, pełna kwota wsparcia jest dzielona. W praktyce oznacza to, że:

REKLAMA

REKLAMA

  • Matka otrzymuje 400 zł miesięcznie.
  • Ojciec otrzymuje 400 zł miesięcznie.

Wypłata połowy stawki wymaga złożenia dwóch osobnych wniosków do ZUS (przez każdego z rodziców).

Rewolucja w 800 plus od 2027 roku. Koniec z corocznymi wnioskami?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szykuje ogromne ułatwienie dla rodzin. Trwają prace nad przepisami, które wprowadzą automatyczne odnawianie 800 plus na kolejne okresy świadczeniowe. Najważniejsze założenia planowanej reformy:

  • Wniosek tylko raz: Dokument trzeba będzie złożyć tylko po narodzinach dziecka.
  • Automatyzacja ZUS: Jeśli sytuacja życiowa rodziny się nie zmieni, system sam przedłuży wypłaty.
  • Obowiązek aktualizacji: Rodzice będą musieli zgłaszać jedynie zmiany danych (np. zmiana formy opieki, wyjazd za granicę).

Wdrożenie automatyzacji planowane jest na 1 czerwca 2027 roku. Przesunięcie tego terminu w czasie wynika z konieczności dostosowania systemów teleinformatycznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

REKLAMA

Nowe grupy uprawnione do świadczenia 800 plus

Projekt nowelizacji ustawy zakłada także rozszerzenie kręgu osób, które mogą ubiegać się o pieniądze. Świadczenie wychowawcze będą mogły otrzymać osoby, którym sąd powierzył tzw. pieczę bieżącą nad dzieckiem. To ważna zmiana dla opiekunów faktycznych, którzy do tej pory mieli trudności formalne z uzyskaniem wsparcia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak i gdzie złożyć wniosek o 800 plus?

Wnioski o świadczenie na nowy okres można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Rodzice, którzy chcieli zachować ciągłość wypłat od czerwca, musieli dopełnić formalności do 30 kwietnia. Jeśli spóźniłeś się z wnioskiem, pieniądze trafią na konto później, z wyrównaniem. Do wyboru są cztery kanały online:

  • Platforma eZUS,
  • Aplikacja mobilna mZUS,
  • Portal rządowy Emp@tia,
  • Bankowość elektroniczna większości polskich banków.

Co zrobić, gdy we wniosku o 800 plus pojawił się błąd?

Złożenie formularza z literówką w numerze PESEL dziecka lub błędnym numerem konta bankowego to częsty problem. Jeśli zorientujesz się, że wysłany wniosek zawiera błędy, nie składaj nowego od zera w innym banku czy aplikacji. Najszybszą ścieżką jest zalogowanie się do portalu eZUS i złożenie tzw. korekty wniosku (wniosku poprawkowego) do już zarejestrowanej sprawy. Zapobiegnie to chaosowi w dokumentacji i nie opóźni wypłaty.

Harmonogram wypłat 800 plus. W te dni ZUS przelewa pieniądze

Warto pamiętać, że ZUS nie wysyła przelewów w losowych terminach. Pieniądze są wypłacane w stałych dniach miesiąca: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22. Jeśli wybrany dzień wypada w weekend lub święto, przelew trafia na konto rodzica odpowiednio wcześniej. Swoją indywidualną datę płatności można w każdej chwili sprawdzić, logując się na profil na platformie eZUS.

Kiedy i kto może stracić 800 plus? Pilnuj tych terminów i zasad

Wypłata świadczenia nie jest przyznawana bezwarunkowo do pełnoletności dziecka. Rodzice mogą stracić prawo do wsparcia lub musi ono zostać wstrzymane w kilku sytuacjach. Najczęstsze z nich to wyjazd rodzica z dzieckiem na stałe za granicę, umieszczenie nastolatka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. szkoła wojskowa czy schronisko dla nieletnich) lub moment, w którym dziecko samo wejdzie w związek małżeński.

Nowe zasady 800 plus dla cudzoziemców. Ważny warunek dla rodzin z Ukrainy

Od nowego okresu świadczeniowego zaostrzeniu ulegają przepisy dotyczące wypłaty 800+ dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny. Aby otrzymać wsparcie, dziecko musi realizować obowiązek szkolny lub obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w polskiej placówce. ZUS będzie weryfikował te dane w systemie Ministerstwa Edukacji Narodowej, a niespełnienie tego warunku oznacza automatyczną odmowę przyznania pieniędzy.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o 800 plus

Kto od 1 czerwca 2026 roku otrzyma 400 zł zamiast 800 plus?

400 zł otrzyma rodzic po rozstaniu, który sprawuje nad dzieckiem opiekę naprzemienną. Jeśli sąd orzekł porównywalne okresy opieki obojga rodziców, pełna kwota wsparcia jest dzielona: matka 400 zł i ojciec 400 zł miesięcznie.

Kiedy planowane jest automatyczne odnawianie 800 plus na kolejne okresy świadczeniowe?

Wdrożenie automatyzacji planowane jest na 1 czerwca 2027 roku. Dokument trzeba będzie złożyć tylko po narodzinach dziecka, a jeśli sytuacja życiowa rodziny się nie zmieni, system sam przedłuży wypłaty.

Jak można złożyć wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy?

Wnioski o świadczenie można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez Platformę eZUS, aplikację mobilną mZUS, portal rządowy Emp@tia lub bankowość elektroniczną większości polskich banków.

Co zrobić, gdy we wniosku o 800 plus pojawił się błąd?

Nie należy składać nowego wniosku od zera w innym banku czy aplikacji. Najszybszą ścieżką jest zalogowanie się do portalu eZUS i złożenie korekty wniosku do już zarejestrowanej sprawy.

Jaki warunek 800 plus dotyczy obywateli Ukrainy od nowego okresu świadczeniowego?

Dziecko musi realizować obowiązek szkolny lub obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w polskiej placówce. ZUS będzie weryfikował dane w systemie Ministerstwa Edukacji Narodowej, a niespełnienie warunku oznacza odmowę przyznania pieniędzy.

Powiązane
Nowy dodatek do emerytury. 600 zł za dziecko i pensja dla matek. Dla kogo i od kiedy?
Nowy dodatek do emerytury. 600 zł za dziecko i pensja dla matek. Dla kogo i od kiedy?
Jak odzyskać pieniądze z subkonta ZUS po zmarłym? Średnio 29 000 zł do wypłaty. Instrukcja krok po kroku
Jak odzyskać pieniądze z subkonta ZUS po zmarłym? Średnio 29 000 zł do wypłaty. Instrukcja krok po kroku
Ile wynosi przeciętna emerytura po waloryzacji? ZUS odkrył karty. Sprawdź, czy dostajesz więcej niż średnia
Ile wynosi przeciętna emerytura po waloryzacji? ZUS odkrył karty. Sprawdź, czy dostajesz więcej niż średnia
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Pracownicy lubią swoich szefów, ale im nie ufają
28 maja 2026

Pracownicy lubią swoich szefów, ale im nie ufają - okazuje się, że większość profesjonalistów (71%) lubi swojego szefa, ale duża część tych, którzy darzą przełożonego sympatią, przyznaje, że jednocześnie albo mu nie ufa, albo ma co do tego wątpliwości. W czym tkwi problem? Jak w prosty sposób to zmienić?
120 tys. gospodarstw rolnych pod lupą GUS. Udział w badaniu jest obowiązkowy
28 maja 2026

Od czerwca do połowy sierpnia br. Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi badanie obejmujące 120 tys. gospodarstw rolnych. Ankieterzy będą pytali m.in. o powierzchnię upraw, zasiewy, pogłowie zwierząt hodowlanych, zużycie nawozów. Badanie jest anonimowe - poinformował rzecznik GUS Krzysztof Jedlak.
Czerwiec 2026: kalendarz do druku [PDF]
28 maja 2026

Darmowy kalendarz czerwca 2026 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. W czerwcu jest m.in. Boże Ciało, Dzień Dziecka i Dzień Ojca. Najważniejsze daty są zaznaczone. Pobierz, wydrukuj i dodaj ważne notatki.
Ile zarobią lekarze i pielęgniarki od lipca 2026? Znamy nowe stawki minimalne
28 maja 2026

Od 1 lipca 2026 roku minimalne wynagrodzenie lekarza specjalisty wyniesie 12 910,16 zł brutto, a lekarza bez specjalizacji 10 595,24 zł. Rekomendacje dotyczące zabezpieczenia finansowania wzrostu płac prezes AOTMiT ma przedstawić do 9 czerwca.

REKLAMA

Sprawy frankowe zapychają sądy – 70% spraw w apelacji to frankowicze. Winne kredyty CHF?
28 maja 2026

Myślisz, że sprawa frankowa Cię nie dotyczy? Błąd. Jeśli czekasz na rozwód, podział majątku po rodzicach czy odszkodowanie – stoisz w kolejce. W sądach apelacyjnych aż 70% wszystkich spraw to właśnie sprawy frankowe. Ministerstwo Sprawiedliwości pokazuje dane: polskie sądy II instancji stały się sądami jednej sprawy. Ustawa frankowa ma to zmienić.
Zmiany w 800 plus od 1 czerwca. Dlaczego część rodziców dostanie tylko 400 zł?
28 maja 2026

Od 1 czerwca 2026 roku rusza nowy okres świadczeniowy dla programu 800 plus. Choć większość rodziców otrzyma na konta pełną kwotę, spora grupa opiekunów zobaczy na przelewach z ZUS jedynie 400 zł. Obniżka nie wynika jednak z błędu systemu ani ze zmiany kryteriów dochodowych. Kto dostanie mniejsze wsparcie i jakie rewolucyjne zmiany w składaniu wniosków planuje rząd?
Czerwiec 2026 - dni wolne i godziny pracy. Kiedy wypada Boże Ciało?
28 maja 2026

Czerwiec w 2026 roku – dni wolne i godziny pracy w tabeli. Kiedy wypada Boże Ciało? Jaki jest wymiar czasu pracy w czerwcu? Kalendarz czerwca 2026 z najważniejszymi datami.

Kontrahent nie wykonał umowy - odstąpienie, odszkodowanie czy kara umowna? Praktyczny przewodnik dla firm
28 maja 2026

Kontrahent nie dowiózł? Nie wykonał usługi? Nie dostarczył towaru? Przestał odbierać telefonu? Wysłał lakoniczne „pracujemy nad tym”, choć termin minął dwa tygodnie temu? I teraz pojawia się klasyczne pytanie przedsiębiorcy: co robić? Odstąpić od umowy? Żądać odszkodowania? Naliczyć karę umowną? A może wszystko naraz?

REKLAMA

Przychody z innych źródeł w PIT: co to jest, jaki podatek i jak rozliczyć?
28 maja 2026

Przychody z innych źródeł to jedna z tych kategorii podatkowych, która często budzi wątpliwości przy rocznym rozliczeniu PIT. Podatnicy pytają najczęściej: czym dokładnie jest przychód z innych źródeł, czy trzeba zapłacić od niego podatek, gdzie wykazać go w zeznaniu oraz który formularz będzie właściwy: PIT-37 czy PIT-36. W tym artykule wyjaśniamy aktualne zasady rozliczania takich przychodów, pokazujemy praktyczne przykłady i omawiamy najważniejsze kwestie: przychody z innych źródeł w PIT-11, koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek, zwolnienia oraz różnice między PIT i CIT.
Bon senioralny dla osób 65+. Nowe wsparcie obejmie tysiące seniorów
28 maja 2026

Pomoc w ubraniu się, przygotowaniu posiłku, a nawet wsparcie w kontakcie z lekarzem. Rząd uruchamia bon senioralny dla osób po 65. roku życia, a pierwsze wypłaty mają ruszyć już w 2026 roku. Sejmowe komisje przyjęły projekt ustawy, który może całkowicie zmienić system opieki nad seniorami w Polsce.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA