ZUS przeliczył konta i subkonta. Emerytury wzrosną nawet o kilkaset złotych, ale musisz pilnować tej daty

ZUS zakończył roczną waloryzację stanów kont i subkont milionów Polaków. Wirtualny kapitał przyszłych emerytów wzrósł o miliardy złotych, co bezpośrednio przełoży się na wyższe wypłaty w przyszłości. Aby jednak wycisnąć z systemu jak najwięcej, kluczowy jest moment złożenia wniosku emerytalnego. Jak ZUS pomnożył Twoje składki i dlaczego jedna data w kalendarzu decyduje o wysokości Twojego portfela na jesień życia? Oto szczegóły.

rozwiń >

Ponad 80 tysięcy złotych ekstra od ZUS. Kto zyska najwięcej?

Czerwiec to od lat najważniejszy miesiąc w kalendarzu ubezpieczonych w ZUS. To właśnie teraz instytucja przeprowadza automatyczne dopisanie zysków do kapitału, który gromadzimy przez całe życie zawodowe. Wskaźniki rocznej waloryzacji przyniosły ubezpieczonym potężne wzrosty. Konto główne w ZUS, na którym zapisany jest też kapitał początkowy dla pracujących przed 1999 rokiem, wzrosło o 9,81 proc. Z kolei subkonto w ZUS, gdzie trafiają między innymi środki przeniesione z Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE), urosło o aż 10,61 proc. W praktyce oznacza to gigantyczne, darmowe dopłaty do zgromadzonego kapitału, które stanowią bezpośrednią podstawę wyliczenia przyszłego świadczenia. Osoba, która uzbierała dotychczas na swoim koncie głównym 300 tysięcy złotych, po czerwcowym przeliczeniu zyska dodatkowe 29,4 tysiąca złotych. Przy kapitale na poziomie 450 tysięcy złotych czysty zysk z waloryzacji wynosi już ponad 44,1 tysiąca złotych. Największe powody do zadowolenia mają osoby z wysokim stażem pracy. Seniorzy, którzy zgromadzili na koncie głównym 600 tysięcy złotych, zobaczą na swoim profilu kwotę wyższą o blisko 58,8 tysiąca złotych. W przypadku rekordzistów posiadających kapitał rzędu 850 tysięcy złotych, ZUS dopisał do konta aż 83,3 tysiąca złotych bez wpłacania ani jednej dodatkowej składki.

REKLAMA

REKLAMA

Pułapka czerwcowa odeszła w niepamięć, ale ta data nadal jest kluczowa

Przez lata w Polsce obowiązywała tak zwana "pułapka czerwcowa" - osoby przechodzące na emeryturę w tym miesiącu traciły na wadliwym algorytmie wyliczania składek. Choć przepisy dawno to naprawiły, moment złożenia dokumentów w urzędzie wciąż ma kolosalne znaczenie dla wysokości Twojego przyszłego przelewu. Jeżeli planujesz przejść na emeryturę w najbliższych miesiącach, najlepszym terminem na złożenie wniosku jest druga połowa roku, czyli właśnie okres po 1 czerwca. Tylko wtedy ZUS obliczy Twoje świadczenie na podstawie nowo zwaloryzowanego, wyższego o blisko 10 procent kapitału. Złożenie wniosku w maju sprawiłoby, że ta najnowsza, wyjątkowo korzystna roczna waloryzacja po prostu by Cię ominęła, a Twoja emerytura byłaby trwale niższa.

Kobiety czy mężczyźni? Kto zyska najwięcej na decyzji ZUS

Czerwiec przynoszący potężne kwoty na kontach nie przełoży się na równe podwyżki dla wszystkich ubezpieczonych. W polskim systemie emerytalnym wysokość świadczenia to wynik prostego działania: zgromadzony kapitał dzielimy przez dalsze średnie trwanie życia wyrażone w miesiącach. Z tego powodu roczna waloryzacja przyniesie znacznie szybszy i bardziej odczuwalny wzrost emerytur mężczyznom. Statystycznie pracują oni dłużej i przechodzą na spoczynek w wieku 65 lat, co oznacza, że ich zgromadzony kapitał będzie dzielony przez mniejszą liczbę miesięcy niż w przypadku kobiet przechodzących na emeryturę w wieku 60 lat.

Emerytura w wieku 60 i 65 lat. Czy opłaca się pracować rok dłużej?

Wielu ubezpieczonych zadaje sobie pytanie - czy warto złożyć wniosek od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego? Eksperci rynku ubezpieczeń wskazują, że opóźnienie decyzji o przejście na emeryturę o zaledwie jeden rok - zwłaszcza jeśli przeczekamy na etacie czerwcową waloryzację składek - może podwyższyć przyszłą wypłatę o nawet 10 do 15 procent. Wynika to z faktu, że do urzędu trafiają kolejne, świeże składki, dotychczasowy kapitał przechodzi gigantyczne roczne przeliczenie, a statystyczna długość życia, przez którą urzędnicy podzielą nasze pieniądze, maleje o 12 miesięcy.

REKLAMA

Te pieniądze nie przepadają. ZUS musi je wypłacić rodzinie

Mało kto pamięta, że czerwcowa waloryzacja subkonta o ponad 10 procent dotyczy środków, które podlegają pełnemu dziedziczeniu. W przeciwieństwie do konta głównego, pieniądze zgromadzone na subkoncie ZUS w przypadku śmierci ubezpieczonego nie przepadają na rzecz państwa, ale trafiają do rąk małżonka lub wskazanych osób uposażonych. Średnia kwota na subkontach Polaków wynosi obecnie kilkadziesiąt tysięcy złotych, a u osób zarabiających powyżej średniej krajowej przekracza nawet sto tysięcy złotych. Warto dopilnować formalności i sprawdzić, kto jest wskazany w dokumentach, ponieważ urzędnicy nie wypłacą tych środków automatycznie - rodzina musi złożyć odpowiedni wniosek.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przeliczenie emerytury po latach. Jak zmusić urząd do ponownej kalkulacji?

Czerwiec to nie tylko temat dla osób, które dopiero planują zakończenie kariery. To także moment, w którym obecni emeryci powinni sprawdzić, czy przysługuje im ponowne przeliczenie świadczenia. Jeśli po przejściu na emeryturę nadal pracowałeś i odprowadzałeś składki lub znalazłeś stare dokumenty potwierdzające dawne lata pracy (na przykład zlikwidowany zakład pracy wystawił brakujące świadectwo), możesz złożyć odpowiedni wniosek (ERPO). Urząd ma obowiązek doliczyć nowe okresy składkowe, a Twoja emerytura wzrośnie na stałe od miesiąca, w którym dostarczysz dokumenty.

Jak sprawdzić stan swoich składek? Urząd rezygnuje z listów

ZUS nie wysyła już do Polaków tradycyjnych, papierowych listów z podsumowaniem stanu konta. Wszystkie dane dotyczące zwaloryzowanego kapitału oraz tak zwana Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego (IOSKU) pojawią się wyłącznie drogą elektroniczną. Każda osoba urodzona po 31 grudnia 1948 roku może sprawdzić swoje nowe saldo, logując się na oficjalny portal eZUS (dawne PUE ZUS). Dane po czerwcowym podsumowaniu będą stopniowo udostępniane na profilach ubezpieczonych przez całe lato. Warto tam zajrzeć, aby zweryfikować, o ile dokładnie wzrosła nasza prognozowana emerytura i czy pracodawca regularnie odprowadza za nas wymagane składki.

FAQ - najczęściej zadawane pytania