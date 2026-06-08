Znamy ceny benzyny i oleju napędowego, które będą obowiązywać we wtorek. W najnowszym obwieszczeniu minister energii określił maksymalne ceny detaliczne paliwa obowiązujące w dniu 9 czerwca. Sprawdzamy, ile kierowcy zapłacą jutro na stacjach benzynowych.

Maksymalne ceny detaliczne za paliwo obowiązujące w dniu 9 czerwca

We wtorek ceny detaliczne na stacjach benzynowych w Polsce nie będą mogły być wyższe niż:

REKLAMA

REKLAMA

5,93 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,49 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,49 zł za 1 litr; 6,57 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,08 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,08 zł za 1 litr; 6,45 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,97 zł za 1 litr.

Czytaj także:

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych. Ile teraz wynosi wsparcie z PUP?

Maksymalne ceny detaliczne za benzynę i olej napędowy w poniedziałek 8 czerwca

Porównajmy teraz, ile kosztowało paliwo na stacjach benzynowych w Polsce. Podczas weekendu i w poniedziałek ceny maksymalne były następujące:

REKLAMA

6,00 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosiła 5,56 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosiła 5,56 zł za 1 litr; 6,63 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosiła 6,14 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosiła 6,14 zł za 1 litr; 6,48 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosiła 6,00 zł za 1 litr.

Jutro paliwa nieco stanieją. W porównaniu do poniedziałku we wtorek ceny benzyny 95 i benzyny 98 spadną odpowiednio o 7 gr i 6 gr na litrze. Z kolei litr oleju napędowego stanieje o 3 gr na litrze.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Do 15 czerwca obowiązuje program CPN

W ramach rządowego programu CPN (Ceny Paliw Niżej) minister energii ustala ceny maksymalne paliw ciekłych. Stawki są określane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce. Rząd wprowadził też mechanizm maksymalnej ceny detalicznej, który działa równolegle z obniżką podatków. VAT został obniżony z 23 proc. do 8 proc., a akcyza zmniejszona do minimalnych dopuszczalnych poziomów (o 29 gr dla benzyny i 28 gr dla oleju napędowego).

Program CPN funkcjonuje od końca marca i – jak na razie – ma działać do 15 czerwca.

Podstawa prawna: