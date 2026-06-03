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14. emerytura także dla młodych. Mało kto wie, komu ZUS wypłaci te pieniądze

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03 czerwca 2026, 16:00
[Data aktualizacji 04 czerwca 2026, 12:20]
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
zus, pieniądze
14. emerytura także dla młodych. Mało kto wie, komu ZUS wypłaci te pieniądze
Shutterstock

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Może wydawać się, że to pomyłka, ale przepisy są jednoznaczne. Choć powszechnie mówi się o wsparciu wyłącznie dla seniorów, to na listach wypłat ZUS znajduje się ogromna grupa nastolatków i studentów. Jeśli spełniasz jeden kluczowy warunek, ekstra gotówka zasili Twoje konto. Sprawdź, jak nie przegapić tych pieniędzy.

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Kto ukradkiem zgarnie czternastkę? To nie wiek decyduje o przelewie

Odpalamy karty na stół: kryterium wieku w przypadku tego dodatku schodzi na dalszy plan. Liczy się to, jaki rodzaj wsparcia co miesiąc otrzymujesz z ZUS-u. Urzędnicy przeleją dodatkowe pieniądze każdemu, kto pobiera m.in. rentę socjalną lub z tytułu niezdolności do pracy. Jednak najczęstszą przepustką do kasy dla młodych jest renta rodzinna. To świadczenie po stracie rodzica lub opiekuna otwiera drzwi do czternastki. Kto dokładnie znajdzie się na liście płac?

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  • Dzieci do ukończenia 16. roku życia - bez żadnych dodatkowych warunków.
  • Uczniowie i studenci aż do 25. urodzin - pod warunkiem, że kontynuują naukę.
  • Osoby kończące szkołę - ZUS nie zabiera pieniędzy od razu; prawo do nich wygasa dopiero wraz z końcem roku szkolnego lub akademickiego.

Pułapka formalności. Bez tego jednego ruchu ZUS zablokuje środki

Pieniądze nie pojawią się na koncie same z siebie. Aby zabezpieczyć prawo do dodatku, podstawą jest prawidłowo złożony wniosek o rentę rodzinną (służy do tego formularz ZUS Rp-2). Możesz go zanieść osobiście, wysłać pocztą lub załatwić błyskawicznie przez internet na platformie PUE ZUS. Zadbaj o to, aby w dokumentach nie było braków. Urząd wymaga:

  • Aktu zgonu bliskiej osoby.
  • Dowodów pokrewieństwa (np. odpisów aktów urodzenia).
  • Aktualnego zaświadczenia ze szkoły lub uczelni (jeśli masz skończone 16 lat).
  • Dokumentów potwierdzających lata pracy zmarłego rodzica.

Ile wynosi czternastka w 2026 roku? ZUS stosuje bezwzględną zasadę

Maksymalna kwota dodatku w 2026 roku to 1978,49 zł brutto. Trzeba jednak uważać na haczyk finansowy, czyli próg dochodowy. Pełny przelew dostaną tylko te osoby, których miesięczna renta nie przekracza 2900 zł brutto. Każda złotówka powyżej tego limitu pomniejsza Twój bonus na zasadzie "złotówka za złotówkę". Pamiętaj też o specyfice samej renty rodzinnej. Jej wysokość zależy od liczby rodzeństwa uprawnionego do kasy po zmarłym (ZUS płaci odpowiednio 85 proc., 90 proc. lub 95 proc. świadczenia bazowego). Uwaga na podział gotówki. Do jednej renty rodzinnej urząd przypisuje tylko jedną czternastkę. Co to oznacza w praktyce? Jeśli rentę pobierasz wspólnie z bratem lub siostrą, kwota czternastej emerytury zostanie sprawiedliwie podzielona na równe części i rozbita na oddzielne przelewy.

Kiedy przelew wpadnie na konto? ZUS ma sztywny harmonogram

W przypadku młodych ludzi termin wypłaty czternastki jest ściśle powiązany z momentem, w którym seniorzy otrzymują swoje bonusy. ZUS nie wysyła tych pieniędzy w losowych terminach. Dodatkowa gotówka trafia do odbiorców zawsze wraz z regularną, comiesięczną rentą w tzw. terminie płatności świadczenia. Oznacza to, że nie musisz wypatrywać listonosza ani sprawdzać aplikacji bankowej dwa razy - oba przelewy zobaczysz tego samego dnia. Wypłata czternastej emerytury w 2026 roku jest planowana na wrzesień, na co wskazują zapowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz dotychczasowa praktyka wypłat. Rząd ma czas na wydanie oficjalnego rozporządzenia potwierdzającego dokładny miesiąc do 31 października 2026 roku.

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Pułapka na studenta. Uważaj, aby ZUS nie kazał zwracać pieniędzy

Dorabiasz na etacie lub zleceniu podczas studiów? Tutaj czai się niebezpieczna pułapka. Renta rodzinna, która daje prawo do czternastki, ma surowe limity dorabiania. Jeśli Twoje miesięczne zarobki przekroczą 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ZUS zmniejszy rentę. Jeśli przekroczą 130 proc. - świadczenie zostanie całkowicie zawieszone. Najważniejszy haczyk: jeśli stracisz prawo do renty za dany miesiąc, automatycznie stracisz też prawo do czternastki, a urząd upomni się o zwrot przyznanych pieniędzy.

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FAQ - najczęściej zadawane pytania

Kto z młodych może dostać czternastkę z ZUS przy rencie rodzinnej?

Dzieci do ukończenia 16. roku życia mogą dostać czternastkę bez dodatkowych warunków. Uczniowie i studenci mogą dostać czternastkę do 25. urodzin, pod warunkiem że kontynuują naukę.

Jaki wniosek do ZUS zabezpiecza prawo do czternastki przy rencie rodzinnej?

Podstawą jest prawidłowo złożony wniosek o rentę rodzinną na formularzu ZUS Rp-2. Wniosek można zanieść osobiście, wysłać pocztą lub załatwić przez internet na platformie PUE ZUS.

Ile wynosi czternastka w 2026 roku i jaki próg dochodowy stosuje ZUS?

Maksymalna kwota dodatku w 2026 roku to 1978,49 zł brutto. Pełny przelew dostaną osoby, których miesięczna renta nie przekracza 2900 zł brutto; każda złotówka powyżej tego limitu pomniejsza bonus na zasadzie złotówka za złotówkę.

Kiedy ZUS wypłaci czternastkę w 2026 roku osobom pobierającym rentę?

Dodatkowa gotówka trafia do odbiorców zawsze wraz z regularną, comiesięczną rentą w terminie płatności świadczenia. Wypłata czternastej emerytury w 2026 roku jest planowana na wrzesień.

Jak zarobki studenta wpływają na rentę rodzinną i czternastkę z ZUS?

Jeśli miesięczne zarobki przekroczą 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ZUS zmniejszy rentę rodzinną. Jeśli przekroczą 130 proc., świadczenie zostanie całkowicie zawieszone, a utrata prawa do renty za dany miesiąc oznacza utratę prawa do czternastki.

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Źródło: INFOR
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