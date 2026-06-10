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Prawie 2 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Możecie nie wiedzieć, że te pieniądze wam przysługują

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10 czerwca 2026, 06:59
Maja Retman
Maja Retman
pieniądze, gotówka, banknoty
pieniądze, gotówka, banknoty
Shutterstock
Shutterstock

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Przez wiele lat ich codzienność wypełniała opieka nad dziećmi, prowadzenie domu i troska o rodzinę. Choć wykonywały obowiązki od rana do późnego wieczora, nie otrzymywały za to wynagrodzenia ani nie odprowadzały składek emerytalnych. Efekt? Po osiągnięciu wieku emerytalnego wiele matek pozostawało bez prawa do świadczenia lub otrzymywało symboliczne kwoty. Sytuację zmieniło dopiero wprowadzenie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, znanego matczyną emeryturą. Państwo uznało, że wychowanie kilkorga dzieci to także praca i to taka, z prawem do finansowego zabezpieczenia.

Lata pracy, których nie uwzględniał system

Przez dekady wychowywanie dzieci i prowadzenie domu nie było traktowane jako aktywność mająca znaczenie dla przyszłej emerytury. Tymczasem codzienne obowiązki związane z opieką nad rodziną wymagały pełnego zaangażowania i często oznaczały rezygnację z kariery zawodowej.

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Opieka nad dziećmi, organizowanie życia domowego, wizyty lekarskie, przygotowywanie posiłków czy pomoc w nauce pochłaniały większość dnia. Mimo to lata spędzone poza rynkiem pracy nie przekładały się na staż ubezpieczeniowy ani na kapitał emerytalny. W praktyce oznaczało to, że wiele kobiet po osiągnięciu wieku emerytalnego nie miało prawa do własnego świadczenia lub otrzymywało je w bardzo niskiej wysokości.

To właśnie ten problem stał się impulsem do stworzenia rozwiązania, które miało zapewnić podstawowe zabezpieczenie finansowe osobom poświęcającym lata na wychowanie licznej rodziny.

Ile wynosi matczyna emerytura

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające funkcjonuje od marca 2019 roku. Program został stworzony z myślą o matkach, które wychowały co najmniej czworo dzieci, a z powodu obowiązków rodzinnych nie mogły wypracować prawa do emerytury lub ich świadczenie jest zbyt niskie, by zapewnić podstawowe środki utrzymania.

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Świadczenie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość jest powiązana z najniższą emeryturą obowiązującą w danym roku, dlatego podlega corocznej waloryzacji na takich samych zasadach jak inne świadczenia emerytalne.

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Po tegorocznej marcowej waloryzacji, rodzicielskie świadczenie uzupełniające wynosi 1978,49 zł brutto miesięcznie.

Jak otrzymać dodatkowe wsparcie od ZUS

Prawo do świadczenia przysługuje przede wszystkim matkom, które urodziły lub wychowały co najmniej czworo dzieci i znajdują się w sytuacji, w której nie dysponują dochodem zapewniającym niezbędne środki do życia.

Przepisy przewidują również możliwość przyznania wsparcia ojcom. Dotyczy to jednak wyjątkowych przypadków, między innymi sytuacji, gdy matka dzieci zmarła, porzuciła rodzinę lub przez długi czas nie uczestniczyła w ich wychowaniu.

Aby otrzymać świadczenie, trzeba osiągnąć ustawowy wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Niezbędne jest także złożenie odpowiedniego wniosku w ZUS wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie ustawowych warunków. Mogą to być między innymi akty urodzenia dzieci oraz dokumenty potwierdzające ich wychowywanie.

Finansowe zabezpieczenie po latach poświęconych rodzinie

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma zapewnić minimalne bezpieczeństwo finansowe osobom, które znaczną część życia poświęciły wychowaniu licznej rodziny kosztem aktywności zawodowej. Dla wielu beneficjentek jest to pierwsze regularne świadczenie emerytalne otrzymywane z państwowego systemu.

Program stanowi również wyraz uznania dla pracy wykonywanej przez lata w domu – pracy, która nie była wynagradzana i nie budowała kapitału emerytalnego, ale miała ogromne znaczenie dla funkcjonowania rodzin i całego społeczeństwa.

Źródło: INFOR
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