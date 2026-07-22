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Zaskoczył cię niższy przelew wynagrodzenia? Sprawdź co się stało i co możesz z tym zrobić

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22 lipca 2026, 13:38
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
wynagrodzenie, pieniądze, podatek
Zaskoczył cię niższy przelew wynagrodzenia? Sprawdź co się stało i co możesz z tym zrobić
Shutterstock

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Druga połowa roku sprzyja emocjom związanym z rozliczaniem podatku dochodowego. Bo choć do czasu rocznych rozliczeń podatkowych upłynie jeszcze sporo tygodni, to jednak to właśnie w tym momencie roku na konta wielu podatników trafiają niższe niż wcześniej przelewy związane z przekroczeniem progu podatkowego.

Niższy wpływ na konto to często zaskoczenie

W przestrzeni publicznej trwa dyskusja o konieczności i możliwości wprowadzenia zmian w obowiązujących progach podatkowych. Jeszcze w grudniu 2025 roku do Sejmu trafiła petycja w tej sprawie, która została przekazana do Komisji Finansów Publicznych. Projekt nowelizacji ustawy dotyczący tej problematyki złożył też w Sejmie klub Polska 2050. Jednak, póki co, wbrew pojawiającym się co jakiś czas doniesieniom prasowym, szybkich zmian w tym zakresie nie należy się spodziewać. W szczególności nic nie „uratuje” rozliczeń za 2026 rok, które muszą odbywać się na obowiązujących obecnie i znanym już podatnikom zasadach. I choć trwają wakacje i mało kto myśli teraz o rocznych rozliczeniach podatkowych, to jednak temat ten dla wielu podatników lada dzień może stać się palący. Impulsem do tego jak co rok jest trafiający na konto przelew wynagrodzenia w niższej wysokości niż w poprzednich miesiącach i refleksja nad wysokością uzyskanego od stycznia przychodu. Naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy jest pytanie, jak ratować pieniądze?

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Wnioski i oświadczenia podatkowe podatnika

W tego rodzaju sytuacjach warto pamiętać przede wszystkim o tym, że pracownik (i nie tylko) może wpłynąć na wysokość pobieranych zaliczek na PIT, a podstawowym służącym do tego narzędziem jest formularz PIT-2 i znajdujące się w nim oświadczenia i wnioski podatkowe. Warto pamiętać, że można złożyć go w dowolnym momencie roku podatkowego, a więc z możliwości tej może skorzystać również podatnik, który na początku roku nie skorzystał z tej możliwości, czy to dlatego, że o tym nie pomyślał, czy też dlatego, że wówczas nie było takiej potrzeby, a później jego sytuacja się zmieniła.
Wnioski i oświadczenia zawarte w formularzu PIT-2 mogą być złożone przez podatnika według tego wzoru, jeśli nie złożył ich w inny sposób wskazany przez płatnika, np. poprzez elektroniczny system kadrowo-płacowy. Wszystkie, z wyjątkiem wniosku zawartego w części J, który dotyczy jednego roku, dotyczą również kolejnych lat podatkowych, a więc jeśli nie zachodzi zmiana okoliczności, nie trzeba ich aktualizować czy składać ponownie. Nie każdy podatnik składający formularz musi wypełnić wszystkie jego pozycje. W zależności od potrzeb może wypełnić tylko te wnioski/oświadczenia, które w danym momencie chce złożyć i które dotyczą jego sytuacji. Które zasługują na szczególną uwagę w omawianym kontekście?

Jak wpłynąć na wysokość pobieranej zaliczki na podatek

Część E formularza to oświadczenie podatnika składane płatnikowi o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem/jako sobą samotnie wychowująca dziecko. Składa się zakładowi pracy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz innym spółdzielniom zajmującym się produkcją rolną. Pozwala ono na uwzględnienie na etapie obliczania zaliczek preferencji, którą do 31 grudnia 2021 r. podatnicy uwzględniali jedynie na etapie składania zeznania rocznego.
Część F formularza to oświadczenie podatnika składane zakładowi pracy w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.

Część G formularza to oświadczenie podatnika składane płatnikowi w sprawie zwolnień, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152–154 updof, czyli ulgi dla: powracających, rodzin 4+, pracujących seniorów. Składa się je płatnikowi wypłacającemu przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia oraz z zasiłku macierzyńskiego. Jeśli podatnik spełnia warunki do skorzystania z którejś z tych ulg, ale nie złoży płatnikowi oświadczenia w tym zakresie, to pobierze on zaliczki w „normalnej” wysokości, a podatnik będzie miał możliwość skorzystania z ulgi na etapie składnia zeznania rocznego.

Podstawa prawna

art. 31a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 592)

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Źródło: INFOR
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