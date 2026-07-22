Blik wprowadzi mechanizm blokujący transakcje związane z domenami wpisanymi do rejestru serwisów hazardowych działających niezgodnie z polskim prawem - poinformował w środę operator systemu Blik, Polski Standard Płatności. Nowe rozwiązanie ma zostać wdrożone 1 września br.

Nowe zabezpieczenie w BLIKU

Zgodę na wprowadzenie nowego mechanizmu, operator Blika otrzymał od prezesa Narodowego Banku Polskiego. „Mechanizm będzie stosowany wobec transakcji procesowanych zarówno przez krajowych, jak i zagranicznych agentów rozliczeniowych. BLIK będzie weryfikował, czy domena, z której pochodzi transakcja, znajduje się w rejestrze prowadzonym przez Ministra Finansów na podstawie ustawy o grach hazardowych” - poinformował Polski Standard Płatności (PSP).

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Cytowany w komunikacie dyrektor departamentu prawnego w PSP Jerzy Mroczek wyjaśnił, że mechanizm ten będzie umożliwiać blokowanie transakcji wykonywanych z wykorzystaniem domen wpisanych do tzw. rejestru domen zakazanych.

„Dzięki zgodzie Prezesa NBP rozwiązanie będzie działało na poziomie całego schematu płatniczego, obejmując również transakcje obsługiwane przez zagranicznych agentów rozliczeniowych. Zależało nam na wprowadzeniu rozwiązania, które wspiera stosowanie polskich przepisów, zapewnia spójne zasady działania niezależnie od modelu procesowania płatności, zaś krajowym dostawcom usług płatniczych daje dodatkowe wsparcie w realizacji ich obowiązków” - podkreślił Mroczek.

Weryfikacja będzie możliwa dzięki połączeniu systemu Blik z rejestrem Ministerstwa Finansów za pośrednictwem API.

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Szara strefa w grach hazardowych w internecie

Resort finansów w maju br. informował, że udział tzw. szarej strefy w grach hazardowych w internecie spada. W 2017 r. był szacowany na 58,6 proc., a w 2024 r. - na 29,1 proc. Ponadto, MF podało, że w rejestrze domen umożliwiających dostęp do nielegalnego hazardu w sieci jest ponad 55 tys. wpisów i co miesiąc trafia tam 700 nowych domen.

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Za rozwój systemu Blik odpowiada spółka Polski Standard Płatności, której udziałowcami są: Alior Bank, Bank Millennium, Erste Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W 2025 r. użytkownicy Blika zrealizowali 2,9 mld transakcji o wartości 441,5 mld zł.