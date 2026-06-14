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Sejm zdecydował ws. seniorów. Nowy bon ma zmienić sposób opieki nad osobami 65+

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14 czerwca 2026, 14:51
Adam Kuchta
Adam Kuchta
emeryt senior sejm
Nowe wsparcie ma zmienić sposób opieki nad osobami 65+. Sejm już zdecydował
Shutterstock

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Przełomowe zmiany dla tysięcy seniorów w Polsce. Sejm uchwalił ustawę o opiece długoterminowej, wprowadzając bon senioralny dla osób powyżej 65. roku życia. Nowe przepisy mają nie tylko zapewnić realne wsparcie w codziennym życiu, ale też całkowicie uporządkować system opieki i poprawić jego koordynację. Teraz projekt trafi pod obrady Senatu.

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Sejm uchwalił w czwartek 11 czerwca ustawę o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych. Dokument ten jest jednym z kluczowych elementów reformy systemu wsparcia seniorów w Polsce i zakłada szerokie zmiany w organizacji oraz finansowaniu usług kierowanych do osób starszych, które wymagają codziennej pomocy i wsparcia. Za uchwaleniem ustawy głosowało aż 415 posłów, co pokazuje bardzo szerokie poparcie polityczne dla nowych rozwiązań. Przeciw był tylko jeden poseł, natomiast 20 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. Tak duża przewaga głosów „za” wskazuje, że projekt – mimo że dotyczy istotnych zmian systemowych – został zaakceptowany w Sejmie niemal jednomyślnie.

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Nowa ustawa i jej znaczenie dla systemu opieki

Przygotowana przez rząd ustawa realizuje jeden z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy. Jej głównym celem jest uporządkowanie oraz lepsza koordynacja systemu opieki długoterminowej w Polsce, szczególnie w kontekście starzejącego się społeczeństwa.

Nowe przepisy mają przede wszystkim ułatwić osobom starszym funkcjonowanie w ich własnym środowisku, czyli w miejscu zamieszkania, zamiast konieczności przenoszenia się do placówek opiekuńczych. Ustawodawca zakłada, że dzięki lepszej organizacji usług seniorzy będą mogli dłużej pozostać samodzielni, a jednocześnie otrzymają realne wsparcie w codziennych obowiązkach.

Zmiany mają również poprawić jakość opieki oraz koordynację usług zdrowotnych i społecznych, które do tej pory często funkcjonowały równolegle, bez wystarczającej współpracy.

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Bon senioralny – kluczowy element nowych przepisów

Jednym z najważniejszych rozwiązań wprowadzanych przez ustawę jest bon senioralny. To nowe świadczenie niepieniężne, które ma być kierowane do osób powyżej 65. roku życia. Bon senioralny ma stanowić formę praktycznego wsparcia w codziennym życiu seniorów, zapewniając im dostęp do usług pomocy. Nie będzie to więc wypłata gotówki, lecz świadczenie w postaci konkretnych usług opiekuńczych i pomocowych. Zgodnie z założeniami, bon ma być dostępny dla każdej osoby, która:

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  • ukończyła 65. rok życia,
  • jest obywatelem Polski, Unii Europejskiej (Unia Europejska), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Europejski Obszar Gospodarczy), Konfederacji Szwajcarskiej (Konfederacja Szwajcarska) lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej),
  • a jej średni dochód nie przekracza 3410 zł.

Bon senioralny ma obejmować usługi doraźne, trwające maksymalnie dwa tygodnie. W ramach tych usług przewidziano pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych. Chodzi m.in. o wsparcie w:

  • ubieraniu się,
  • przygotowywaniu posiłków,
  • utrzymaniu porządku w miejscu zamieszkania.

Jednocześnie zakres pomocy ma obejmować również wsparcie w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, a także działania służące zapewnieniu kontaktu osoby starszej z otoczeniem społecznym, co ma przeciwdziałać izolacji i wykluczeniu.

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Stopniowe wdrażanie programu i finansowanie

Nowy program ma być wdrażany stopniowo. W pierwszej kolejności obejmie gminy, w których nie są realizowane publiczne usługi opiekuńcze skierowane do seniorów. Oznacza to, że wsparcie trafi najpierw tam, gdzie dotychczas dostęp do tego typu usług był ograniczony lub niewystarczający.

Bon senioralny będzie realizowany w ramach trzyletnich programów rządowych. Odpowiedzialność za ich wykonanie zostanie powierzona gminom, które będą pełnić rolę kluczowych realizatorów systemu wsparcia.

Pierwszy program ma zostać uruchomiony w latach 2026–2028. Łączna pula środków przeznaczonych z budżetu państwa na jego realizację wynosi 1 miliard złotych. Rozkład finansowania przedstawia się następująco:

  • 100 mln zł w 2026 roku (przy czym program ma ruszyć w IV kwartale tego roku),
  • 400 mln zł w 2027 roku,
  • 500 mln zł w 2028 roku.

Taki podział budżetu wskazuje na stopniowe zwiększanie skali programu wraz z jego wdrażaniem i rozbudową infrastruktury usługowej w gminach.

Szerszy zakres reformy opieki długoterminowej

Ustawa o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych nie ogranicza się wyłącznie do wprowadzenia bonu senioralnego. Jej celem jest także stworzenie kompleksowych podstaw prawnych dla całego systemu opieki długoterminowej.

W przepisach wprowadzono definicję opieki długoterminowej, wraz ze wskazaniem usług i świadczeń, które będą do niej zaliczane. Obejmuje to zarówno świadczenia o charakterze usługowym, jak i pieniężnym, które zostaną zakwalifikowane do katalogu instrumentów wsparcia.

Ustawa wprowadza również definicję opieki nieformalnej oraz opiekuna nieformalnego. To ważne rozszerzenie, ponieważ w praktyce duża część opieki nad osobami starszymi w Polsce jest realizowana przez rodzinę lub osoby bliskie, a nie przez system instytucjonalny.

Dodatkowo projekt przewiduje przepisy dotyczące monitorowania realizacji usług i świadczeń opieki długoterminowej oraz oceny ich jakości. Ma to umożliwić bieżącą kontrolę skuteczności systemu i jego ewentualne ulepszanie w kolejnych latach.

Koordynacja i raportowanie

Nowe przepisy zakładają również wzmocnienie roli instytucji odpowiedzialnych za politykę senioralną. Zgodnie z ustawą, Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Senioralnej będzie koordynował działania dotyczące opieki długoterminowej.

Do jego zadań będzie należało także przygotowywanie corocznych raportów dotyczących sytuacji osób starszych w Polsce. Dokumenty te mają stanowić podstawę do oceny skuteczności wdrażanych rozwiązań oraz planowania kolejnych działań w obszarze polityki senioralnej.

Kolejny etap procesu legislacyjnego

Po uchwaleniu przez Sejm ustawa trafi teraz do Senatu, gdzie zostanie poddana dalszym pracom legislacyjnym. Dopiero po zakończeniu całej procedury parlamentarnej i podpisie prezydenta nowe przepisy będą mogły wejść w życie.

Reforma opieki długoterminowej, w tym wprowadzenie bonu senioralnego, ma potencjalnie istotnie zmienić sposób funkcjonowania systemu wsparcia osób starszych w Polsce, szczególnie w zakresie organizacji pomocy w miejscu zamieszkania oraz koordynacji usług zdrowotnych i społecznych.

Źródło: INFOR
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