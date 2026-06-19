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Dodatkowe pieniądze przy problemach z sercem. Kiedy pacjent z nadciśnieniem otrzyma zasiłek?

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19 czerwca 2026, 15:00
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
Zasiłek, pieniądze, gotówka
Dodatkowe pieniądze przy problemach z sercem. Kiedy pacjent z nadciśnieniem otrzyma zasiłek?
Shutterstock

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Nadciśnienie tętnicze przez wiele lat potrafi rozwijać się w ukryciu, nie dając wyraźnych symptomów. Gdy jednak choroba wywoła nieodwracalne spustoszenie w organizmie, pacjent traci samodzielność. W takich realiach system zabezpieczeń społecznych oferuje pomoc finansową w postaci zasiłku pielęgnacyjnego. Choć to świadczenie kojarzy się głównie z seniorami, mogą po nie sięgnąć także młodsi.

Zasiłek pielęgnacyjny przy nadciśnieniu tętniczym. Kto ma szansę na wsparcie?

Samo zdiagnozowanie nadciśnienia tętniczego i konieczność codziennego przyjmowania leków nie są wystarczającym powodem do przyznania pieniędzy. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje wyłącznie tym chorym, u których schorzenie doprowadziło do drastycznego i trwałego ograniczenia sprawności fizycznej lub psychicznej. W praktyce orzecznicy medyczni biorą pod uwagę zaawansowane, wtórne powikłania narządowe, do których należą:

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  • Niewydolność serca: Zaawansowane stadium choroby wywołujące duszności przy minimalnym wysiłku lub nawet w bezruchu (klasa III i IV według klasyfikacji NYHA).
  • Następstwa neurologiczne: Przebyty udar mózgu, którego skutkiem są trwałe niedowłady, głębokie zaburzenia mowy czy widoczne pogorszenie funkcji poznawczych.
  • Uszkodzenie nerek: Przewlekła choroba nerek w stadium IV lub V, która nierzadko wiąże się z koniecznością regularnych dializoterapii.
  • Utrata wzroku: Ciężka retinopatia nadciśnieniowa, skutkująca potężną degradacją narządu wzroku lub całkowitą ślepotą.

Kluczowy warunek: Stan pacjenta musi w sposób obiektywny uniemożliwiać mu samodzielną egzystencję (czyli np. samodzielne poruszanie się, dbanie o higienę, przygotowywanie posiłków) i skutkować znacznym stopniem niepełnosprawności. Wyjątkiem są osoby powyżej 75. roku życia, które nie posiadają uprawnień do emerytury lub renty - im zasiłek przysługuje z urzędu ze względu na wiek, aby zapewnić im równe wsparcie opiekuńcze.

Urzędowa ścieżka krok po kroku. Gdzie złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

Procedura przyznawania środków finansowych jest dwuetapowa. ZUS nie bierze udziału w dystrybucji tych funduszy, ponieważ zajmują się nimi organy samorządowe. Pacjenci mają jednak ułatwioną ścieżkę weryfikacji zdrowotnej.

  • Krok pierwszy (Weryfikacja medyczna): Pacjent musi skompletować pełną dokumentację medyczną (historia choroby, wypisy ze szpitali, wyniki badań). Obligatoryjnymi dokumentami są: oficjalny wniosek o wydanie orzeczenia oraz zaświadczenie o stanie zdrowia (druk EK-1) wydane przez lekarza prowadzącego (uwaga: jest ono ważne tylko przez 30 dni od daty wystawienia). Dokumenty te składa się w Powiatowym lub Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) w celu uzyskania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub umiarkowanym, jeśli powstała ona do ukończenia 16. roku życia lub w trakcie nauki do 21. roku życia).
  • Symbole i kody niepełnosprawności: Aby urzędnicy w gminie sprawnie i bezdyskusyjnie rozpatrzyli wniosek, na orzeczeniu wydanym przez PZON powinny znaleźć się konkretne kody odpowiadające powikłaniom nadciśnienia. Są to symbole: 07-S (choroby układu krążenia), 10-N (choroby neurologiczne), 09-M (choroby układu moczowo-płciowego) lub 04-O (choroby narządu wzroku).
  • Ważne ułatwienie proceduralne: Gminy mają ustawowy obowiązek honorować również orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (lub o samej niezdolności do samodzielnej egzystencji). Jeśli pacjent z ciężkimi powikłaniami przeszedł już taką komisję w ZUS i posiada taki dokument, nie musi stawać na kolejnej komisji w PZON. Może z pominięciem tego kroku od razu udać się do urzędu gminy.
  • Krok drugi (Wniosek o wypłatę): Po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia z PZON (lub z posiadanym już dokumentem z ZUS) chory udaje się do urzędu gminy, miasta lub właściwego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS/MOPS). Tam składa wniosek o zasiłek pielęgnacyjny. Decyzja administracyjna zapada zazwyczaj w ciągu 30 dni, a w trudnych przypadkach do 2 miesięcy.

Finanse bez tajemnic. Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny i dlaczego bogaci też go dostaną?

Zasiłek pielęgnacyjny charakteryzuje się dwiema unikalnymi cechami, które odróżniają go od standardowej pomocy socjalnej:

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  • Brak kryterium dochodowego: Środki przysługują bez względu na sytuację materialną. Prawo do przelewu ma zarówno osoba bez żadnych dochodów, jak i zamożny pacjent z wysoką pensją. Liczy się wyłącznie stan zdrowia.
  • Zamrożona stawka: Wynosi ona niezmiennie 215,84 zł miesięcznie. Wynika to z przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych - te fundusze nie podlegają corocznej waloryzacji. Ich weryfikacja odbywa się raz na trzy lata (kolejny przegląd zaplanowano na 2027 rok, przy czym ustawodawca nie ma obowiązku podnoszenia kwoty).

Czerwone światło od urzędników. Kto nie zobaczy przelewów?

Istnieje grupa pacjentów, którzy mimo bardzo złego stanu zdrowia wywołanego nadciśnieniem, zostaną wykluczeni z programu. System z góry blokuje wypłaty dla osób, które:

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  • Posiadają jedynie lekki stopień niepełnosprawności.
  • Doznały uszczerbku na zdrowiu skutkującego umiarkowanym stopniem niepełnosprawności po ukończeniu 16. roku życia (lub po 21. roku życia, jeśli w tym czasie się nie uczyły).
  • Przebywają w placówkach zapewniających całodobową opiekę i pełne, całkowicie nieodpłatne utrzymanie finansowane w 100 proc. przez państwo lub budżet gminy. Ważny szczegół dotyczący DPS/ZOL: Wiele osób błędnie uważa, że sam pobyt w Domu Pomocy Społecznej lub Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym odbiera im prawo do pieniędzy. Przepisy wykluczają pacjenta tylko wtedy, gdy nie ponosi on żadnych kosztów. Jeżeli chory lub jego rodzina dopłaca do pobytu w placówce ze swojej emerytury, renty lub oszczędności, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego zostaje w pełni zachowane.
  • Mają członków rodziny pobierających analogiczne świadczenia opiekuńcze za granicą.
  • Mają już ustalone prawo do dodatku pielęgnacyjnego.

Zasiłek a dodatek pielęgnacyjny. Pułapka podwójnego świadczenia

Wielu pacjentów błędnie utożsamia te dwa pojęcia, tymczasem prawo kategorycznie zabrania ich jednoczesnego pobierania. Są to dwa odrębne instrumenty finansowe.

  • Dodatek pielęgnacyjny jest przyznawany przez ZUS bezpośrednio emerytom i rencistom uznanym za niezdolnych do samodzielnej egzystencji (w tym automatycznie każdemu po ukończeniu 75. roku życia). Jest on wyższy i waloryzowany co roku w marcu.
  • Z kolei zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) wypłaca gmina osobom z niepełnosprawnościami, które nie mają jeszcze uprawnień emerytalno-rentowych, oraz seniorom po 75. roku życia bez prawa do świadczeń emerytalnych z ZUS. Jeśli emeryt z nadciśnieniem pobiera już dodatek z ZUS, nie może zawnioskować o zasiłek w gminie.
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Źródło: INFOR
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