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Nowe 600 plus na dentystę? Miliony Polaków mogą zyskać dopłatę do leczenia zębów

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18 czerwca 2026, 16:00
[Data aktualizacji 19 czerwca 2026, 13:39]
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
dentysta, stomatolog, pieniądze, gotówka
Nowe 600 plus na dentystę? Miliony Polaków mogą zyskać dopłatę do leczenia zębów
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Wizyta w prywatnym gabinecie stomatologicznym to dla wielu Polaków potężny cios w domowy budżet. Plombowanie, zdjęcie kamienia i znieczulenie potrafią kosztować kilkaset złotych. Istnieje jednak legalny sposób, aby te pieniądze zostały w Twojej kieszeni. 600 plus na dentystę to potoczne określenie pakietu darmowych świadczeń gwarantowanych, które przysługują każdemu ubezpieczonemu w ramach NFZ.

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Większość z nas co miesiąc płaci obowiązkową składkę zdrowotną, ale rzadko z niej korzysta u stomatologa, błędnie myśląc, że państwowa rezygnacja z dopłat oznacza brak dostępu do nowoczesnych procedur.

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Czy ZUS wypłaca 600 plus na dentystę w gotówce?

Nie. Państwo nie przelewa 600 złotych (ani żadnej innej kwoty) bezpośrednio na konto bankowe obywatela. Nie istnieje żaden specjalny wniosek do ZUS-u czy Urzędu Skarbowego, który należy złożyć na platformie PUE ZUS. Wsparcie ma charakter świadczenia rzeczowego. Oznacza to, że kwota 600-900 zł (a w przypadku bardziej skomplikowanego leczenia nawet kilka tysięcy złotych) to realny ekwiwalent rynkowy, jaki musiałbyś zapłacić w klinice prywatnej. Umawiając się do gabinetu, który podpisał kontrakt z NFZ, po prostu nie wyciągasz portfela za procedury objęte koszykiem świadczeń gwarantowanych.

Szczegółowy wykaz darmowych zabiegów. Ile oszczędzasz w 2026 roku?

Poniżej znajduje się oficjalna lista najważniejszych zabiegów dla osób dorosłych wraz z szacunkowymi cenami na rynku prywatnym w połowie 2026 roku. To właśnie te kwoty składają się na Twoje finansowe „600 plus”:

  • Badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej - przysługuje 3 razy w roku. Oszczędność prywatnie: ok. 150 - 200 zł.
  • Badanie kontrolne (tzw. przegląd) - można wykonać 3 razy w roku. Oszczędność prywatnie: ok. 100 zł za wizytę.
  • Usunięcie złogów nazębnych (skaling) z całego łuku zębowego - przysługuje raz w roku. Oszczędność prywatnie: ok. 250 - 350 zł.
  • Zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne - do 2 zdjęć w roku. Oszczędność prywatnie: ok. 80 - 100 zł.
  • Zdjęcie pantomograficzne (RTG całych zębów) - przysługuje raz na 5 lat (wymagane jest skierowanie od stomatologa z NFZ). Oszczędność prywatnie: ok. 120 - 160 zł.
  • Znieczulenie miejscowe (powierzchniowe, nasiękowe, przewodowe) - jest w 100 proc. darmowe i obowiązkowe do podania, jeśli pacjent o nie poprosi przy jakimkolwiek zabiegu refundowanym. Oszczędność prywatnie: ok. 50 - 80 zł za dawkę.
  • Leczenie próchnicy (plomby) - obejmuje opracowanie i ubytki w zębach przednich (od "jedynki" do "trójki"). W 2026 roku standardem są już estetyczne, białe kompozyty (światłoutwardzalne) dla zębów przednich. Oszczędność prywatnie: ok. 250 - 400 zł za jednego zęba.
  • Usunięcie zęba (ekstrakcja) - chirurgiczne lub zwykłe, w tym również darmowe zaopatrzenie rany i szycie. Oszczędność prywatnie: ok. 300 - 600 zł.

Szybka kalkulacja: Jeśli pójdziesz na jeden przegląd, poprosisz o usunięcie kamienia, wyleczysz jeden ząb przedni ze znieczuleniem i zrobisz zdjęcie RTG - realnie oszczędzasz ponad 800 złotych.

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Pułapki i ograniczenia NFZ, o których musisz wiedzieć

Choć pakiet jest atrakcyjny, prawo nakłada pewne ograniczenia na dorosłych pacjentów:

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  1. Leczenie kanałowe (endodontyczne): Dla osób dorosłych NFZ finansuje leczenie kanałowe wyłącznie w zębach przednich (od kła do kła - czyli zęby 1, 2, 3). Leczenie kanałowe przedtrzonowców i trzonowców (czwórki, piątki, szóstki, siódemki) jest w 100 proc. płatne z własnej kieszeni.
  2. Białe plomby z tyłu: W zębach od "czwórki" wzwyż (zęby boczne) NFZ finansuje plomby chemoutwardzalne. Choć nie stosuje się już dawnych, toksycznych plomb amalgamatowych (z rtęcią), materiały refundowane na tył mogą różnić się odcieniem od naturalnego zęba.

Kto ma prawo do pełnego pakietu premium bez ograniczeń?

Ograniczenia dotyczące leczenia kanałowego oraz plomb całkowicie znikają w przypadku:

  • Dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
  • Kobiet w ciąży oraz w okresie połogu (do 42 dni po porodzie).

Te grupy mają prawo do darmowego leczenia kanałowego wszystkich zębów oraz stosowania najlepszych materiałów kompozytowych.

Instrukcja krok po kroku: Jak skorzystać z 600 plus na dentystę?

Wielu pacjentów obawia się, że na wizytę u państwowego stomatologa czeka się latami. W praktyce kolejki do dentystów na NFZ są znacznie krótsze niż do kardiologów czy ortopedów. Zastosuj te kroki:

  1. Znajdź placówkę z kontraktem: Wejdź na oficjalny portal Narodowego Funduszu Zdrowia i skorzystaj z wyszukiwarki "Gdzie się leczyć" albo Informatora o Terminach Leczenia. Szukaj gabinetów z oznaczeniem "stomatologia ogólna".
  2. Zapisz się - rejonizacja nie istnieje: Możesz wybrać gabinet w dowolnym mieście w Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania czy zameldowania.
  3. Sprawdź dokumenty: Do rejestracji potrzebujesz jedynie numeru PESEL. System eWUŚ natychmiast potwierdzi Twoje prawo do ubezpieczenia.
  4. Zasada ostrego bólu: Jeśli ból zęba jest nagły, pulsujący lub pojawił się obrzęk, gabinet realizujący kontrakt z NFZ ma ustawowy obowiązek przyjąć Cię w tym samym dniu. Co ważne, po godzinie 19:00 oraz w weekendy i święta działają specjalne placówki tzw. stomatologicznej pomocy doraźnej (dyżury nocne), gdzie pomoc otrzymasz całkowicie bezpłatnie.

Czy gabinet może żądać dopłaty? Ważne ostrzeżenie

To najczęstsze oszustwo, z jakim spotykają się pacjenci. Idziesz na wizytę na NFZ, a lekarz proponuje: "Zrobię panu ząb na NFZ, ale jak dopłaci pan 100 zł, to dam lepszą plombę". Pamiętaj: dopłacanie do świadczeń gwarantowanych na NFZ jest nielegalne. Gabinet stomatologiczny nie ma prawa pobierać od Ciebie ani złotówki za procedurę, która jest refundowana. Wizyta musi być albo w 100 proc. darmowa (w ramach koszyka NFZ), albo w 100 proc. płatna (jeśli decydujesz się na leczenie prywatne). Jeśli lekarz wymusza dopłatę, masz prawo zgłosić ten fakt do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ oraz Rzecznika Praw Pacjenta. Dzięki regularnemu korzystaniu z darmowych przeglądów i higienizacji, możesz utrzymać zdrowy uśmiech bez wydawania fortuny.

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Źródło: INFOR
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