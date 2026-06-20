Bankomat nie oddaje karty? Nie dzwoń pod numer z naklejki

Bankomat nie zwraca karty po wypłacie? To może nie być awaria, ale zaplanowane oszustwo. Oszuści blokują kieszeń karty kawałkiem papieru, naklejają fałszywy numer "serwisu", a gdy zadzwonisz – podszywają się pod technika, wyłudzają PIN i wyzerują konto. W 2026 r. to jedna z najczęstszych metod kradzieży pieniędzy z bankomatu. Sprawdź, jak się bronić.

Jak działa oszustwo na kartę "zaciętą" w bankomacie – 4 kroki do wyzerowania konta

KROK 1: Oszust przygotowuje bankomat

Oszust wkłada cienki kawałek papieru lub folii do kieszeni na kartę, blokując mechanizm zwrotu. Nakleja fałszywą naklejkę z numerem telefonu do "serwisu".

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KROK 2: Wkładasz kartę, bankomat jej nie oddaje

Robisz wypłatę, wszystko działa – ale karta nie wysuwa się. Dostajesz komunikat o "awarii technicznej".

KROK 3: Dzwonisz pod numer z naklejki

Widzisz naklejkę w rodzaju: "AWARIA? DZWOŃ 800-XXX-XXX". Dzwonisz. Odbiera "serwisant" – w rzeczywistości oszust.

KROK 4: Oszust wyłudza PIN i dane

"Serwisant" mówi: "Karta zablokowała się w środku. Podaj numer karty, PESEL i PIN – zwrócimy ją pocztą". Zmanipulowany i zestresowany sytuacją, dajesz PIN. I oddajesz złodziejowi klucz do własnego konta.

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Ważne Efekt: Po rozłączeniu oszust wyciąga papierek, wyciąga Twoją kartę i ma trochę czasu (zanim zorientujesz się, że coś nie gra), żeby wypłacić z konta, ile się da.

Czym jest oszustwo z blokadą karty w bankomacie?

Oszustwo z blokadą karty (ang. card trapping) to metoda kradzieży, w której przestępca mechanicznie blokuje zwrot karty z bankomatu (kawałkiem papieru, folii lub specjalnym urządzeniem), by zmusić ofiarę do kontaktu z fałszywym serwisem i wyłudzić PIN. Po otrzymaniu PINu oszust wyciąga kartę i czyści konto.

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Jak się skutecznie obronić – 5 zasad ratujących konto przed oszustwem na blokadę karty w bankomacie

NIE DZWOŃ pod numer z naklejki na bankomacie

To może być fałszywy numer oszusta. Zawsze dzwoń na numer z oficjalnej strony banku lub z tyłu swojej karty.

NIE PODAWAJ NIGDY kodu PIN przez telefon

Żaden prawdziwy serwisant, pracownik banku ani policjant NIGDY nie poprosi Cię o PIN. PIN to jak hasło do konta – nie mów go nikomu.

Zablokuj kartę NATYCHMIAST – w aplikacji lub dzwoniąc do banku

Każda aplikacja bankowa pozwala zablokować kartę w prosty sposób, kilkoma kliknięciami. Najlepiej zrób to od razu po utracie karty.

Nie odchodź od bankomatu – poczekaj na prawdziwego serwisanta

Jeśli podejrzewasz oszustwo, zostań przy bankomacie. Oszust musi fizycznie wrócić po Twoją kartę – jeśli stoisz obok, nie będzie się ujawniał.

Zgłoś zdarzenie na policję (997 lub 112)

Nawet jeśli zablokowałeś kartę – zgłoś. Pomoże to schwytać oszustów.

Co robić? Podsumowanie

Zapisz w telefonie numer infolinii swojego banku (z oficjalnej strony);

swojego banku (z oficjalnej strony); Włącz powiadomienia w aplikacji bankowej – dostaniesz alert przy każdej transakcji;

bankowej – dostaniesz alert przy każdej transakcji; N ie podawaj NIGDY kodu PIN – nawet jeśli ktoś mówi, że jest z banku;

– nawet jeśli ktoś mówi, że jest z banku; Jeśli bankomat nie zwraca karty – zablokuj ją od razu w aplikacji, albo zadzwoń do banku (nie pod numer z naklejki).

Oszuści liczą na Twój stres i pośpiech. Zachowaj zimną krew – to Twoja najlepsza obrona.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi (FAQ) o oszustwo na blokadę karty w bankomacie

Co jeśli już podałem PIN przez telefon?

Natychmiast zablokuj kartę w aplikacji. Zadzwoń do banku, zgłoś oszustwo. Sprawdź saldo – jeśli już zniknęły pieniądze, zgłoś to na policję.

Czy bank zwróci mi pieniądze, jeśli padnę ofiarą?

Zależy. Jeśli dobrowolnie podałeś PIN, bank może odmówić zwrotu (uznając to za rażące niedbalstwo). Jeśli kartę sklonowano bez Twojej wiedzy – bank zwykle zwraca pieniądze.

Skąd oszuści mają fałszywe naklejki?

Drukują je sami i naklejają na bankomaty nocą. Wyglądają profesjonalnie – łatwo uwierzyć, że to prawdziwy numer serwisu.

Czy to działa tylko w starych bankomatach?

Nie. Działa w każdym bankomacie, którego kieszeń na kartę można zablokować ciałem obcym.

Jak rozpoznać fałszywą naklejkę?

Sprawdź, czy naklejka jest gładko przyklejona, czy wydaje się świeża. Porównaj numer z numerem na oficjalnej stronie banku lub stronie sieci bankomatów.

Co jeśli karta rzeczywiście się zablokowała z powodu awarii?

Dzwoń na numer z oficjalnej strony banku (nie z naklejki). Prawdziwy serwis nigdy nie poprosi o PIN. Ewentualnie, jeżeli korzystasz z sieciowego bankomatu, znajdź właściwy numer w Internecie.