REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Bankomat nie oddaje karty? Nie dzwoń pod numer z naklejki – to oszustwo. Wyzerują Ci konto

Bankomat nie oddaje karty? Nie dzwoń pod numer z naklejki – to oszustwo. Wyzerują Ci konto

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 czerwca 2026, 04:00
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
Kobieta stoi przed bankomatem, tuż przed włożeniem do niego karty płatniczej
Bankomat nie oddaje karty? Nie dzwoń pod numer z naklejki
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Bankomat nie zwraca karty po wypłacie? To może nie być awaria, ale zaplanowane oszustwo. Oszuści blokują kieszeń karty kawałkiem papieru, naklejają fałszywy numer "serwisu", a gdy zadzwonisz – podszywają się pod technika, wyłudzają PIN i wyzerują konto. W 2026 r. to jedna z najczęstszych metod kradzieży pieniędzy z bankomatu. Sprawdź, jak się bronić.

Jak działa oszustwo na kartę "zaciętą" w bankomacie – 4 kroki do wyzerowania konta

KROK 1: Oszust przygotowuje bankomat

Oszust wkłada cienki kawałek papieru lub folii do kieszeni na kartę, blokując mechanizm zwrotu. Nakleja fałszywą naklejkę z numerem telefonu do "serwisu".

REKLAMA

REKLAMA

KROK 2: Wkładasz kartę, bankomat jej nie oddaje

Robisz wypłatę, wszystko działa – ale karta nie wysuwa się. Dostajesz komunikat o "awarii technicznej".

KROK 3: Dzwonisz pod numer z naklejki

Widzisz naklejkę w rodzaju: "AWARIA? DZWOŃ 800-XXX-XXX". Dzwonisz. Odbiera "serwisant" – w rzeczywistości oszust.

KROK 4: Oszust wyłudza PIN i dane

"Serwisant" mówi: "Karta zablokowała się w środku. Podaj numer karty, PESEL i PIN – zwrócimy ją pocztą". Zmanipulowany i zestresowany sytuacją, dajesz PIN. I oddajesz złodziejowi klucz do własnego konta.

REKLAMA

Ważne

Efekt: Po rozłączeniu oszust wyciąga papierek, wyciąga Twoją kartę i ma trochę czasu (zanim zorientujesz się, że coś nie gra), żeby wypłacić z konta, ile się da.

Czym jest oszustwo z blokadą karty w bankomacie?

Oszustwo z blokadą karty (ang. card trapping) to metoda kradzieży, w której przestępca mechanicznie blokuje zwrot karty z bankomatu (kawałkiem papieru, folii lub specjalnym urządzeniem), by zmusić ofiarę do kontaktu z fałszywym serwisem i wyłudzić PIN. Po otrzymaniu PINu oszust wyciąga kartę i czyści konto.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK ZUS

Jak się skutecznie obronić – 5 zasad ratujących konto przed oszustwem na blokadę karty w bankomacie

NIE DZWOŃ pod numer z naklejki na bankomacie

To może być fałszywy numer oszusta. Zawsze dzwoń na numer z oficjalnej strony banku lub z tyłu swojej karty.

NIE PODAWAJ NIGDY kodu PIN przez telefon

Żaden prawdziwy serwisant, pracownik banku ani policjant NIGDY nie poprosi Cię o PIN. PIN to jak hasło do konta – nie mów go nikomu.

Zablokuj kartę NATYCHMIAST – w aplikacji lub dzwoniąc do banku

Każda aplikacja bankowa pozwala zablokować kartę w prosty sposób, kilkoma kliknięciami. Najlepiej zrób to od razu po utracie karty.

Nie odchodź od bankomatu – poczekaj na prawdziwego serwisanta

Jeśli podejrzewasz oszustwo, zostań przy bankomacie. Oszust musi fizycznie wrócić po Twoją kartę – jeśli stoisz obok, nie będzie się ujawniał.

Zgłoś zdarzenie na policję (997 lub 112)

Nawet jeśli zablokowałeś kartę – zgłoś. Pomoże to schwytać oszustów.

KALKULATOR ILOŚCI DNI

Co robić? Podsumowanie

  • Zapisz w telefonie numer infolinii swojego banku (z oficjalnej strony);
  • Włącz powiadomienia w aplikacji bankowej – dostaniesz alert przy każdej transakcji;
  • Nie podawaj NIGDY kodu PIN – nawet jeśli ktoś mówi, że jest z banku;
  • Jeśli bankomat nie zwraca karty – zablokuj ją od razu w aplikacji, albo zadzwoń do banku (nie pod numer z naklejki).

Oszuści liczą na Twój stres i pośpiech. Zachowaj zimną krew – to Twoja najlepsza obrona.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi (FAQ) o oszustwo na blokadę karty w bankomacie

Co jeśli już podałem PIN przez telefon?

Natychmiast zablokuj kartę w aplikacji. Zadzwoń do banku, zgłoś oszustwo. Sprawdź saldo – jeśli już zniknęły pieniądze, zgłoś to na policję.

Czy bank zwróci mi pieniądze, jeśli padnę ofiarą?

Zależy. Jeśli dobrowolnie podałeś PIN, bank może odmówić zwrotu (uznając to za rażące niedbalstwo). Jeśli kartę sklonowano bez Twojej wiedzy – bank zwykle zwraca pieniądze.

Skąd oszuści mają fałszywe naklejki?

Drukują je sami i naklejają na bankomaty nocą. Wyglądają profesjonalnie – łatwo uwierzyć, że to prawdziwy numer serwisu.

Czy to działa tylko w starych bankomatach?

Nie. Działa w każdym bankomacie, którego kieszeń na kartę można zablokować ciałem obcym.

Jak rozpoznać fałszywą naklejkę?

Sprawdź, czy naklejka jest gładko przyklejona, czy wydaje się świeża. Porównaj numer z numerem na oficjalnej stronie banku lub stronie sieci bankomatów.

Co jeśli karta rzeczywiście się zablokowała z powodu awarii?

Dzwoń na numer z oficjalnej strony banku (nie z naklejki). Prawdziwy serwis nigdy nie poprosi o PIN. Ewentualnie, jeżeli korzystasz z sieciowego bankomatu, znajdź właściwy numer w Internecie.

Powiązane
Aplikacja do obsługi bonu senioralnego gotowa - czy bez niej seniorzy dostaną bon?
Aplikacja do obsługi bonu senioralnego gotowa - czy bez niej seniorzy dostaną bon?
Dostałeś darowiznę i zapłaciłeś podatek? Możesz go odzyskać do końca 2026 roku. Kogo dotyczy?
Dostałeś darowiznę i zapłaciłeś podatek? Możesz go odzyskać do końca 2026 roku. Kogo dotyczy?
Urząd odrzucił Twoją niedopłatę za wodę przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego? To błąd. Możesz odzyskać pieniądze
Urząd odrzucił Twoją niedopłatę za wodę przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego? To błąd. Możesz odzyskać pieniądze
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Naukowcy znaleźli banalny sposób na kleszcze. Liczba pajęczaków spada nawet o 99 procent
19 cze 2026

Prosty i tani materiał, który większość z nas kojarzy z ogrodów, może stać się najpotężniejszą bronią w walce z plagą kleszczy. Naukowcy z University of Ottawa odkryli, że wysypanie wzdłuż leśnych ścieżek pasa zwykłych drewnianych zrębków dramatycznie ogranicza kontakt z pajęczakami – w niektórych przypadkach nawet o 99 procent. Jak to możliwe?
W 2026 r. ZUS zablokował wyrównania. On ma art. 5 jednej ustawy. Ale art. 26 ust. 2 innej ustawy mają osoby niepełnosprawne
19 cze 2026

Fora internetowe osób niepełnosprawnych zalane są informacjami o zaprzestaniu w 2026 r. przez ZUS wypłaty wyrównań w świadczeniu wspierającym. Większa część osób wiąże to z nowelizacją przepisów. Nie było takiej. ZUS powołuje się na art. 5 jednej ustawy. Można w drodze wykładni systemowej wyprowadzić podstawę do blokady wyrównać przez ZUS. Ale jednocześnie ZUS nie stosuje art. 26 ust. 2 innej ustawy, który nakazuje wypłatę wyrównań za okres między datą złożenia wniosku do WZON a datą wydania przez WZON decyzji o przyznaniu punktów w świadczeniu wspierającym. Okres między tymi datami może wynosić 3 miesiące, 6 miesięcy, rok itd. I tak samo zmienia się wartość wyrównania - 4000 zł, 8000 zł, 12 000 zł, 30 000 zł, 50 000 zł ....
Od 1,5 nawet do 22 tys. złotych na hektar. O takie wsparcie można wnioskować do końca lipca 2026 r.
19 cze 2026

Z początkiem czerwca wystartował nabór wniosków o wsparcie na inwestycje leśno-zadrzewieniowe. W zależności od rodzaju inwestycji można zyskać od 1,5 do 22 tysięcy złotych na hektar m.in. na zwiększenie bioróżnorodności lasów prywatnych i tworzenie zalesień śródpolnych.
PFRON, PCPR, PUP i brak środków. Niełatwo o utworzenie miejsca pracy dla OzN
19 cze 2026

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne, może otrzymać ze środków PFRON zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Problem w tym, że w praktyce finansową pomoc trudno jest otrzymać. Z czego to wynika?

REKLAMA

Nowe obowiązki samorządów. Trzeba będzie bieżące postępowanie i uzupełnić dokumenty wstecz. Prezydent podpisał ustawę
19 cze 2026

Już niedługo samorządowe organy podatkowe nie tylko będą musiały przesyłać Dyrektorowi KIS wydawane przez siebie interpretacje w celu zamieszczenia ich w systemie EUREKA. Będą też musiały uzupełnić system o dokumenty wydane od 1 stycznia 2025 roku.
Nieważność kredytu - od kiedy liczyć odsetki? TSUE: decyduje data wezwania do zapłaty i wskazanie konkretnej kwoty roszczenia
19 cze 2026

W dniu 11 czerwca 2026 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-903/24 (Zmarka), istotny dla kredytobiorców frankowych. Tym razem przedmiotem rozstrzygnięcia nie była kwestia abuzywności klauzul przeliczeniowych ani nieważności umowy - te sprawy zostały rozstrzygnięte wcześniej i linia orzecznicza jest tu ugruntowana. TSUE wypowiedział się w kwestii, która w praktyce sądowej generuje liczne spory: od kiedy naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie po stwierdzeniu nieważności umowy kredytu?
Komu przysługuje zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka? Warunki uzyskania becikowego
20 cze 2026

Rodzicom i opiekunom przysługuje nie tylko świadczenie wychowawcze 800 plus. Oprócz tego, z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.
Naprawa samochodu - mechanicy: przy tych częściach nie warto szukać tańszych zamienników
19 cze 2026

Przy naprawie układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia i opona na pewno nie warto szukać oszczędności za wszelką cenę. Mechanicy niemal jednogłośnie wskazują je jako elementy krytyczne dla bezpieczeństwa. Pozorna oszczędność może więc szybko zmienić się w drogi problem: reklamację, ponowną naprawę, dodatkowe koszty, a nawet zagrożenie na drodze. Tak wynika z badania “Jakość części samochodowych. Świadomość i praktyka” zrealizowanego w lutym i marcu 2026 r. przez MotoData, na zlecenie stowarzyszenia AAMPACT w ramach kampanii „Jakość ma znaczenie”.

REKLAMA

Zmienią się przepisy o mobbingu i dyskryminacji. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy
19 cze 2026

Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Kodeks pracy i upraszczającą definicję mobbingu. Zmiany mają sprawić, że wszyscy pracownicy będą czuli się bezpiecznie w swoim miejscu pracy. Ustawa została przekazana do dalszych prac w Senacie.
Dodatkowe pieniądze przy problemach z sercem. Kiedy pacjent z nadciśnieniem otrzyma zasiłek?
19 cze 2026

Nadciśnienie tętnicze przez wiele lat potrafi rozwijać się w ukryciu, nie dając wyraźnych symptomów. Gdy jednak choroba wywoła nieodwracalne spustoszenie w organizmie, pacjent traci samodzielność. W takich realiach system zabezpieczeń społecznych oferuje pomoc finansową w postaci zasiłku pielęgnacyjnego. Choć to świadczenie kojarzy się głównie z seniorami, mogą po nie sięgnąć także młodsi.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA