REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » W 2026 r. ZUS odmawia osobom niepełnosprawnym wypłaty wyrównań. Osoby niepełnosprawne się mylą. Nie było żadnej nowelizacji

W 2026 r. ZUS odmawia osobom niepełnosprawnym wypłaty wyrównań. Osoby niepełnosprawne się mylą. Nie było żadnej nowelizacji

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 czerwca 2026, 18:55
[Data aktualizacji 19 czerwca 2026, 18:55]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
W 2026 r. ZUS odmawia osobom niepełnosprawnym wypłaty wyrównań. Sprzeczne przepisy
W 2026 r. ZUS odmawia osobom niepełnosprawnym wypłaty wyrównań. Sprzeczne przepisy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Fora internetowe osób niepełnosprawnych zalane są informacjami o zaprzestaniu w 2026 r. wypłaty wyrównań w świadczeniu wspierającym przez ZUS. Większa część osób wiąże to z nowelizacją przepisów. Nie było takiej. ZUS ma podstawę prawną do wstrzymywania wypłat w przepisach z końca 2024 r. Chodzi o kwoty średnio 8000 zł - 2000 zł, ale przy 12 miesiącach i świadczeniu wspierającym za np. 95 punktów, mogą wynosić nawet 50 000 zł. Taka jest skala uszczerbku w ekstremalnych przypadkach po stronie osób niepełnosprawnych. Podstawą dla ZUS (który zwraca uwagę, że mówienie o uszczerbku jest nadużyciem, bo ZUS tylko wykonuje prawo) jest art. 5 jednej ustawy. Jednocześnie ZUS-owi wypłacić wyrównanie nakazuje art. 26 ust. 2 innej ustawy.

Spodziewam się, że gdy osoby niepełnosprawne przeczytają art. 26 ust. 2, po prostu seryjnie złożą wnioski o wyrównania w ZUS, a po odmowie pójdą do sądów. Czy czeka więc nas kolejna fala spraw w sądach przeciwko ZUS? Ostatnia dotyczyła przeliczania emerytur, ale ta miała podstawę w wyroku TK. Wyrównania to co innego – nikt dziś nie wie tak naprawdę, czy rację ma ZUS, czy osoby niepełnosprawne. Każda ze stron ma swój przepis – tyle, że są one sprzeczne (albo pozornie sprzeczne, o czym zadecydują sądy).

REKLAMA

REKLAMA

Przepis ZUS-u to art. 5 ustawy z dnia 25 września 2024 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna

Stanowi:

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. poziom potrzeby wsparcia (czyli punkty z przedziału 0-100 będący podstawą dla przyznania świadczenia wspierającego) ustala się od dnia złożenia wniosku we WZON .

Wyrównania wypłacane przez ZUS osobom niepełnosprawnym powstawały w latach poprzednich w ten sposób, że ich podstawą była data złożenia wniosku we WZON. Od tej daty obliczano należności. Mogły one sięgać 50 000 zł i więcej (choć częściej były to kwoty rzędu 8000–20 000 zł).

ZUS interpretuje przepisy w ten sposób, wskazując, że art. 5 działał tylko w 2025 r. Zdaniem ZUS w 2026 r. nie mogą już być wypłacane wyrównania liczone od momentu złożenia wniosku we WZON.

Za argumentacją ZUS przemawia wykładnia systemowa (czyli taka, w której nie analizuje się jednego przepisu w oderwaniu od innych, lecz uwzględnia się całokształt regulacji, w tym także Konstytucję RP). W ramach tej wykładni ZUS może powoływać się na art. 3 ust. 2 ustawy o świadczeniu wspierającym. Przepis ten stanowi, że świadczenie wspierające przysługuje osobie „posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby". Za okres wcześniejszy niż wskazany w decyzji, świadczenie nie przysługuje. Nie ma więc wyrównania.

REKLAMA

Pismo ZUS przedstawiające jego stanowisko opublikowaliśmy już w maju 2026 r. w poniższym artykule:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Argumenty osób niepełnosprawnych za otrzymaniem wyrównania w świadczeniu wspierającym

Tu wchodzi drugi bohater fali spraw w sądach, która w mojej ocenie nas czeka. Jest to art. 26 ust. 2 ustawy o świadczeniu wspierającym. Stanowi:

Podstawa prawna

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, zostanie złożony wniosek, prawo do świadczenia wspierającego ustala się od miesiąca, w którym złożono wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia”.

Przepis ten pozostaje w sprzeczności z art. 5 w tym znaczeniu, że w przypadku dotrzymania wymogu złożenia dokumentów w ZUS w terminie 3 miesięcy od wydania przez WZON decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, bez żadnych dodatkowych warunków nakazuje ZUS wypłacić wyrównanie poczynając od dnia złożenia wniosku we WZON. Art. 26 ust. 2 w ogóle nie odnosi się do dat wskazanych przez WZON w decyzji.

Dla zastosowania art. 26 ust. 2 istotne są wyłącznie:

  1. data złożenia wniosku we WZON oraz
  2. data złożenia dokumentów w ZUS.

Ważne! Przepis nakazuje także ZUS-owi działać z urzędu. ZUS tego nie robi, gdyż interpretuje prawo w ten sposób, że zastosowanie art. 26 ust. 2 jest zależne od dat wskazanych w decyzji WZON, choć w samym przepisie nie zawarto takiego warunku.

Przykład

Wniosek o przyznanie punktów (poziom potrzeby wsparcia) został złożony w WZON w marcu 2026 r. Decyzję WZON wydał w czerwcu 2026 r. – w decyzji punkty zostały przyznane od 3 czerwca.

Osoba niepełnosprawna od razu złożyła wniosek w ZUS o wypłatę świadczenia wspierającego i domaga się wyrównania od marca 2026 r., zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o świadczeniu wspierającym. ZUS powołuje się na art. 5.

Pojedynek między instytucją a osobą niepełnosprawną rozstrzygnie sąd.

Ważne

Osoby niepełnosprawne - nie liczcie na to, że ZUS ustąpi w sprawie wyrównań. Świadczy o tym moja poniższa korespondencja z ZUS (w trybie zapytania prasowego).

Zapytanie:

"Przygotowuję artykuł o zasadach wypłaty wyrównań przez ZUS na podstawie art. 26 ust 2 ustawy o świadczeniu wspierającym. Dołączę do artykułu Państwa odpowiedź.

Art. 26 ust. 2 ustawy o świadczeniu wspierającym stanowi, że „Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, zostanie złożony wniosek, prawo do świadczenia wspierającego ustala się od miesiąca, w którym złożono wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia”.

 W decyzjach WZON o poziomie potrzeby wsparcia jest podana data, od której ustala się potrzebę wsparcia. W przykładzie poniżej jest to data „od 3 czerwca 2026 r.” Załóżmy, że wniosek w WZON został złożony w marcu 2026 r.  Jest to więc wniosek złożony w tym roku. Jest to pierwszy wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia, a nie o jego przedłużenie.

Czy ZUS wypłaci osobie niepełnosprawnej wyrównanie od marca 2026 r. z urzędu działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy o świadczeniu wspierającym, czy też wypłaci świadczenie wspierające od czerwca 2026 r. (kierując się datą 3 czerwca)? Czy aby otrzymać wyrównanie od marca 2026 r. potrzebny jest osobny wniosek osoby niepełnosprawnej z wyraźnym żądaniem wypłaty przez ZUS świadczenia wspierającego od marca 2026 r.

z poważaniem

Tomasz Król

dziennikarz Infor.pl

ZUS odpowiedział krótko i zdecydowanie:

Panie Redaktorze,

W opisanym przykładzie art. 26 ust. 2 ustawy o świadczeniu wspierającym nie będzie miał zastosowania.

W decyzji WZON wskazał początek okresu na jaki określił potrzebę wsparcia. Nie ma więc podstawy do przyznania świadczenia wspierającego za okres wcześniejszy.

Art. 26 ust. 2 ustawy o świadczeniu wspierającym miałby zastosowanie, jeśli w decyzji jako początek okresu wskazana byłaby data złożenia wniosku o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia.

Osoby niepełnosprawne i opiekunowie - decydujcie (najlepiej po konsultacji z adwokatem albo radcą prawnym, ale nie kancelarią pobierającą prowizje od Waszych pieniędzy), idziecie do sądu, czy nie?

Osoby niepełnosprawne znają teraz stanowisko ZUS i mogą je zaakceptować. Mogą też uznać, że złożenie wniosku o wypłatę wyrównania nic nie kosztuje i złożyć go, a następnie – po odmowie ZUS – uznać, że odwołanie do sądu również nic nie kosztuje.

Osoby niepełnosprawne, które zdecydują się jednak pójść tą ścieżką, powinny odróżnić tę sytuację od jednoznacznej sprawy np. przeliczania emerytur. Tam był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2024 r., którego ZUS nie może wykonać, bo nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Dlatego ZUS ma związane ręce przy jednoznacznym stanie prawnym. W efekcie w Polsce zapadają seryjnie niekorzystne dla ZUS wyroki w sprawach emerytów, którzy uzyskują podwyżki emerytur.

W sprawie opisanej w artykule argumenty ZUS dotyczące odmowy wypłaty wyrównania świadczenia wspierającego są poważne. Nie zmieniają one jednak tego, że - równie poważnie - art. 26 ust. 2 w sposób bezwarunkowy nakazuje wypłatę wyrównania.

Jeżeli ZUS ma rację, to Sejm powinien dokonać nowelizacji ustawy o świadczeniu wspierającym i usunąć wątpliwości opisane w tym artykule. Prawdopodobnie wcześniej zrobią to sądy, do których trafią osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie.

Powiązane
MOPS: Tak funkcjonuje zasiłek celowy w 2026 r. [Przykłady]
MOPS: Tak funkcjonuje zasiłek celowy w 2026 r. [Przykłady]
3 ważne świadczenia dla rodzin. Od 1 lipca 2026 roku nowe wnioski
3 ważne świadczenia dla rodzin. Od 1 lipca 2026 roku nowe wnioski
Niejasne przepisy w rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Rozstrzygnie Prezes ZUS i sądy
Niejasne przepisy w rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Rozstrzygnie Prezes ZUS i sądy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Od 1,5 nawet do 22 tys. złotych na hektar. O takie wsparcie można wnioskować do końca lipca 2026 r.
19 cze 2026

Z początkiem czerwca wystartował nabór wniosków o wsparcie na inwestycje leśno-zadrzewieniowe. W zależności od rodzaju inwestycji można zyskać od 1,5 do 22 tysięcy złotych na hektar m.in. na zwiększenie bioróżnorodności lasów prywatnych i tworzenie zalesień śródpolnych.
Nieważność kredytu - od kiedy liczyć odsetki? TSUE: decyduje data wezwania do zapłaty i wskazanie konkretnej kwoty roszczenia
19 cze 2026

W dniu 11 czerwca 2026 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-903/24 (Zmarka), istotny dla kredytobiorców frankowych. Tym razem przedmiotem rozstrzygnięcia nie była kwestia abuzywności klauzul przeliczeniowych ani nieważności umowy - te sprawy zostały rozstrzygnięte wcześniej i linia orzecznicza jest tu ugruntowana. TSUE wypowiedział się w kwestii, która w praktyce sądowej generuje liczne spory: od kiedy naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie po stwierdzeniu nieważności umowy kredytu?
Cena benzyny i oleju napędowego od 20 do 22 czerwca. Podajemy ceny paliw na weekend
19 cze 2026

Minister energii podjął decyzję w sprawie wysokości maksymalnych cen detalicznych benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego w dniach od 20 do 22 czerwca. Ile kierowcy zapłacą za paliwo na stacjach benzynowych w weekend?
MOPS wygrywa w sądzie: Dochód 5700 zł nie przeskoczy limitu 3292 zł
19 cze 2026

MOPS wygrywa w sądzie sprawę o zasiłek: Dochód rodziny 5700 zł nie przeskoczy limitu dochodowego 3292 zł. Zasiłku nie będzie. łMOPS odmówił jego przyznania. Bo osoba niepełnosprawna ma dochód 1420 zł na osobę w rodzinie. Zasiłki są według kryterium dochodowego dla osób poniżej 823 zł. Przekroczenie kryterium dochodowego jeszcze lepiej pokazuje suma dochodów rodziny osoby niepełnosprawnej – w sprawie rozstrzygniętej przez sąd dochód rodziny to aż 5700 zł (wszystko z zasiłków). Limit z ustawy o pomocy społecznej wynosił dla rodziny 3292 zł.

REKLAMA

Czy czas, w którym pracownik przygotowuje się do wykonywania pracy, zalicza się do jego czasu pracy? SN nie miał wątpliwości
19 cze 2026

Czy przebieranie się i kąpiel należy zaliczać do czasu pracy pracownika? To pytanie z perspektywy jednych pracowników (i pracodawców) może być uznane za sztuczne tworzenie problemów, a z perspektywy innych stanowić istotny problem we wzajemnych relacjach. Nawet sądy nie są zgodne udzielając na nie odpowiedzi.
Sądy źle stosowały przepisy o przepadku równowartości pojazdu - są pieniądze do odzyskania, a przykładem kasacja RPO z czerwca 2026
19 cze 2026

Jeśli dostałeś wyrok na przepadek równowartości pojazdu za prowadzenie po pijaku i wyrok II instancji był po 29 stycznia 2026 r., możesz go zaskarżyć. RPO złożył właśnie w takiej sprawie kasację do Sądu Najwyższego, która dotyczyła kobiety skazanej na przepadek 19,2 tys. zł. Od stycznia 2026 r. przepadku równowartości już się nie orzeka – zamiast tego jest nawiązka. Jak dokładnie to wygląda?
Polacy nie ufają sztucznej inteligencji. Ponad 70 proc. obawia się o swoje dane
19 cze 2026

Ponad 70 proc. Polaków obawia się o prywatność swoich danych w związku z rozwojem sztucznej inteligencji - wynika z raportu firmy Future Mind. Wielu dostrzega też m.in. ryzyko dla demokracji związane z dezinformacją napędzaną przez AI oraz obawia się zastosowań wojskowych tej technologii.
PZON odbierają świadczenia niepełnosprawnym. Takie są przepisy. Komisje z restrykcyjną interpretacją
18 cze 2026

Stale widzę skargi rodziców, których dzieci straciły pkt 7 w PZON - oznacza to utratę cennego świadczenia pielęgnacyjnego. Rodzice są oburzeni procedurą stosowaną przez PZON wobec ich niepełnosprawnych dzieci. Niestety wynika to z przepisów (choć trzeba przyznać restrykcyjnie interpretowanych w PZON). Dla otrzymania świadczenia dziecko w relacji do otoczenia musi spełnić wymogi tej definicji: "Całkowita zależność osoby od otoczenia, polegająca na pielęgnacji w zakresie higieny osobistej i karmienia lub w wykonywaniu czynności samoobsługowych". Jeżeli dziecko wykonuje choć część tych czynności samodzielnie (np. myje sobie zęby, wiąże buty, ubiera się, utrzymuje kontakty z rówieśnikami), to PZON odbiera pkt 7 w orzeczeniu o niepełnosprawności. Orzeczenie potwierdza niepełnosprawność, ale nie wynika z niego niesamodzielność.

REKLAMA

Przepisy upokorzyły stopień znaczny. Osoby niepełnosprawne symulują na komisjach orzeczniczych
18 cze 2026

Na czym polega to upokorzenie? Do mieszkania osoby niepełnosprawnej przychodzi komisja z WZON. Chodzi o świadczenie wspierające. Nawet 4353 zł miesięcznie. Osoba niewidoma będzie sprawdzana co do samodzielności w swoim mieszkaniu (określenie poziomu potrzeby wsparcia). Doskonale wie jak otworzyć drzwi (mieszka w tym mieszkaniu od urodzenia - 45 lat). Ale specjalnie nie wykonuje płynnie tej czynności. Wie, że jeżeli ją wykona to komisja natychmiast to wykorzysta do przyznania jej mniejszej liczby punktów.
Wielka reforma prawa rodzinnego - m. in.: rozwód bez orzekania o winie, alimenty w tydzień, dziecko u mamy i taty
19 cze 2026

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło 17 czerwca 2026 r. gruntowną reformę prawa rodzinnego – twierdzi, że największą od dekad. Pakiet ustaw wprowadzi m. in. pieczę współdzieloną, alimenty podstawowe orzekane w 7 dni, koniec orzekania o winie w rozwodach oraz nowe uprawnienia dla kuratorów. Wszystko uzasadnione dobrem dzieci.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA