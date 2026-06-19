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Od 1,5 nawet do 22 tys. złotych na hektar. O takie wsparcie można wnioskować do końca lipca 2026 r.

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19 czerwca 2026, 16:08
Małgorzata Masłowska
oprac. Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Od 1,5 nawet do 22 tys. złotych na hektar. O takie wsparcie można wnioskować do końca lipca 2026 r.
Od 1,5 nawet do 22 tys. złotych na hektar. O takie wsparcie można wnioskować do końca lipca 2026 r.
Shutterstock

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Z początkiem czerwca wystartował nabór wniosków o wsparcie na inwestycje leśno-zadrzewieniowe. W zależności od rodzaju inwestycji można zyskać od 1,5 do 22 tysięcy złotych na hektar m.in. na zwiększenie bioróżnorodności lasów prywatnych i tworzenie zalesień śródpolnych.

Od 1 czerwca można wnioskować o wsparcie

Trwa nabór wniosków o wsparcie na inwestycje leśno-zadrzewieniowe. Do końca lipca 2026 roku można składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie środków. Trzeba zrobić to za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).

Nie ma możliwości złożenia wniosku w innej formie niż elektroniczna. Omawiane działania będą realizowane w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, a środki będzie można uzyskać na:
- zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych
- zalesianie gruntów rolnych
- tworzenie zadrzewień śródpolnych,
- zakładanie systemów rolno-leśnych. 

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Od 1,5 do 22 tys. zł na hektar lasu na zwiększenie bioróżnorodności

Właściciele prywatnych lasów będą mogli przy wykorzystaniu omawianych środków zwiększyć ich bioróżnorodność, czyli np. odnowić uszkodzony drzewostan czy wprowadzić II piętro, podszyt, przeprowadzić dolesianie luk czy założyć remizy leśne i strefy ekotonowych oraz wykonać cięcia pielęgnacyjne. 

Od 16 do 21 tys. zł na hektar na zalesianie

Kolejny rodzaj działań, które mogą liczyć na wsparcie to przeprowadzenie zalesiania gruntów rolnych. W tym wypadku można uzyskać od 16 tys. do 21 tys. złotych na hektar. Wysokość stawki będzie uzależniona m.in. od ukształtowania terenu oraz materiału użytego do zabezpieczenia drzewek. W tym wypadku w kolejnych latach do wykonanych zalesień będą przyznawane dodatkowe premie: 5-letnia premia pielęgnacyjna wynosząca odpowiednio od 1 tys. do 1,6 tys. zł na hektar na rok oraz 12-letnia premia zalesieniowa rekompensująca koszty utraconych dochodów z rolnictwa w wysokości 1438 zł na hektar, również na rok. 

Od 10 do 18 tys. zł na hektar na tworzenie zadrzewień śródpolnych

Kolejna pula wsparcia będzie przeznaczona na tworzenie zadrzewień śródpolnych. W tym zakresie będzie można otrzymać od 10 tys. do 18 tys. zł na hektar. Także w tej sytuacji stawka będzie uzależniona od ukształtowania terenu oraz materiału użytego do zabezpieczenia drzewek. Również w tej sytuacji będzie też przyznawana dodatkowo 5-letnia premia na utrzymanie i pielęgnację drzew w wysokości 2494 zł na hektar na rok.

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 Od 3 do 7 tys. zł na zakładanie systemów rolno-leśnych

Wsparcie na zakładanie systemów rolno-leśnych wyniesie od 3 do 7 tys. zł na hektar. Dodatkowo do założonych systemów rolno-leśnych przyznawana jest 5-letnia premia na ich utrzymanie i pielęgnację w wysokości 300 zł na hektar na rok.

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Źródło: INFOR
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