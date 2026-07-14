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Został już tylko jeden korzystny termin przejścia na emeryturę w 2026 roku. Można zyskać nawet kilkaset złotych

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14 lipca 2026, 06:53
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2026 roku, żeby zyskać nawet kilkaset złotych. Został już tylko jeden korzystny termin
Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2026 roku, żeby zyskać nawet kilkaset złotych. Został już tylko jeden korzystny termin
Shutterstock

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Nadal pracować czy już nie. Z tym dylematem mierzą się ci, którzy osiągnęli emerytalny wiek. Jeśli już ktoś zdecyduje się na pożegnanie z zawodowym życiem, nie bez znaczenia jest moment przejścia na zasłużony odpoczynek. Odłożenie decyzji o miesiąc lub dwa może sprawić, że emerytura będzie wyższa nawet o kilkaset złotych.

Dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65, w takim wieku w naszym kraju można przejść na emeryturę. W tym roku, zależnie od płci, dotyczy to urodzonych w 1965 roku i w 1960. Nie bez znaczenia jest moment zakończenia zawodowej aktywności. Odłożenie decyzji o miesiąc lub dwa może sprawić, że emerytura będzie wyższa nawet o kilkaset złotych.

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Został jeszcze jeden, korzystny termin. Ważne, żeby go nie przegapić

W tym roku zyskali ci, którzy pożegnali się z pracą z końcem lutego. Ponieważ już figurowali w systemie emerytalnym, zyskali podwójnie. Ich „zusowska” pensja nie tylko została objęta marcową waloryzacją, która w tym roku przyniosła wzrost świadczenia o 5,3 proc. W kwietniu ZUS wypłacił im trzynastkę czyli dodatkowy bonus, niezależny od wysokości pobieranej emerytury.

Drugim momentem wartym rozważenia jest lipiec. W tym przypadku korzyść wynika z corocznej waloryzacji kapitału emerytalnego przeprowadzanej w czerwcu.

na kontach i subkontach ubezpieczonych. Dzięki temu wartość zgromadzonego kapitału wzrosła, co w przyszłości przełoży się na wyższe emerytury.

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W 2026 roku wskaźnik waloryzacji kont emerytalnych wyniósł 109,81 proc., co oznacza wzrost zapisanych środków o 9,81 proc. Jeszcze wyższa była waloryzacja subkont, która wyniosła 10,61 proc.

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Waloryzacja została przeprowadzona automatycznie i objęła składki zgromadzone na kontach emerytalnych oraz kapitał początkowy osób pracujących przed reformą emerytalną z 1999 roku. Ubezpieczeni nie musieli składać żadnych wniosków.

Ile można zyskać?

Wysokość korzyści zależy od kwoty zgromadzonego kapitału. Przykładowo osoba posiadająca 300 tys. zł na koncie emerytalnym mogła zyskać około 29,4 tys. zł. W przypadku osób, które zgromadziły 500 tys. zł, przyrost wyniósł około 49 tys. zł, natomiast przy kapitale sięgającym 700 tys. zł wartość konta wzrosła o około 68,7 tys. zł.

Tak duży wzrost zgromadzonych środków może w przyszłości przełożyć się na wyższą emeryturę. Eksperci szacują, że przechodzący na emeryturę po tegorocznej waloryzacji mogą otrzymywać świadczenia wyższe nawet o 200–400 zł miesięcznie, choć ostateczna kwota zależy od wieku przejścia na emeryturę i wysokości zgromadzonego kapitału.

Najmniej korzystne miesiące na odejście na emeryturę

Nie każdy moment przejścia na emeryturę jest równie korzystny. Najmniej opłacalne okazuje się składanie dokumentów w miesiącach poprzedzających czerwcową waloryzację kapitału. Osoby, które zrobią to w marcu, kwietniu lub maju, nie skorzystają z tej podwyżki, co może obniżyć przyszłe świadczenie.

Decyzja o odejściu na emeryturę. Formalności przed zakończeniem pracy

Decyzja o przejściu na emeryturę wiąże się także z koniecznością dopełnienia kilku procedur. Przede wszystkim należy rozwiązać umowę o pracę, najpóźniej dwa dni przed końcem miesiąca, w którym planowane jest przejście na emeryturę.

Następnie wniosek wraz ze świadectwem pracy trzeba złożyć w ZUS jeszcze przed końcem tego samego miesiąca. Dochowanie tych terminów pozwala zachować ciągłość dochodów — pracownik otrzymuje wynagrodzenie za ostatni miesiąc pracy, a zaraz potem pierwszą wypłatę emerytury.

Sposób na zwiększenie kapitału zgromadzonego na koncie emerytalnym

Wysokość emerytury zależy bezpośrednio od kapitału zgromadzonego na koncie emerytalnym, liczby przepracowanych lat oraz dalszego trwania życia ustalanego przez GUS. Im więcej składek odprowadzonych w trakcie kariery zawodowej, tym wyższe świadczenie.

Co ważne, każdy dodatkowy rok pracy zwiększa kapitał oraz skraca prognozowany czas pobierania świadczenia, co wpływa na jego wysokość. Warto przy tym rozważyć opłacanie dobrowolnych składek na ubezpieczenie społeczne, zwłaszcza jeśli ktoś ma okresy nieskładkowe.

Źródło: INFOR
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