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Dają nawet 50 tysięcy złotych! Można dostać dofinansowanie do... remontu łazienki

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14 lipca 2026, 06:49
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Dają nawet 50 tysięcy złotych! Można dostać dofinansowanie do... remontu łazienki
Dają nawet 50 tysięcy złotych! Można dostać dofinansowanie do... remontu łazienki
Anatoliy Cherkas
Shutterstock

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Dla jednych remont łazienki to tylko kwestia wystroju czy mody, dla innych to jedyna szansa, by móc bezpiecznie i samodzielnie z niej korzystać. Dla ludzi z niepełnosprawnościami źle zaprojektowana łazienka może stać się przeszkodą nie do pokonania. Wysoki próg, wanna zamiast prysznica czy zbyt wąskie drzwi sprawiają, że zwykłe czynności wymagają pomocy innych. Przystosowanie mieszkania kosztuje jednak dziesiątki tysięcy złotych. Nie każdy wie, że sporą część tych wydatków może pokryć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Łazienka, z której nie da się korzystać

Dla osoby poruszającej się na wózku, o kulach albo z poważnymi problemami z poruszaniem się zwykła łazienka często przestaje spełniać swoją podstawową funkcję. Wejście do wanny może okazać się niemożliwe, wysokie progi utrudniają przejazd, a brak uchwytów sprawia, że nawet codzienna toaleta wiąże się z ryzykiem upadku.

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Likwidacja takich barier architektonicznych to nie kwestia wygody ani estetyki. To często jedyny sposób, by osoba z niepełnosprawnością mogła samodzielnie funkcjonować we własnym domu. Problem w tym, że koszt przebudowy łazienki nierzadko sięga kilkudziesięciu tysięcy złotych.

PFRON dopłaci do remontu

W takich sytuacjach można ubiegać się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wsparcie przysługuje na likwidację barier architektonicznych utrudniających codzienne funkcjonowanie.

O pieniądze mogą wystąpić osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli ich stan zdrowia powoduje trudności w poruszaniu się. Wnioski mogą składać również opiekunowie dzieci do 16. roku życia z niepełnosprawnością.

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Program obejmuje zarówno właścicieli mieszkań i domów, jak i osoby, które mają zgodę właściciela lokalu na przeprowadzenie remontu. Z dofinansowania mogą skorzystać także seniorzy, o ile posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Sam wiek nie daje prawa do wsparcia – decydujące znaczenie ma stan zdrowia i wynikające z niego ograniczenia.

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Wysokość dopłaty zależy od sytuacji wnioskodawcy

Najwyższe wsparcie mogą otrzymać właściciele mieszkań i domów. W ich przypadku PFRON pokrywa do 95 proc. kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 50 tys. zł. Oznacza to, że osoba ubiegająca się o pomoc musi zapewnić co najmniej 5 proc. wkładu własnego.

Takie środki pozwalają przeprowadzić kompleksowy remont łazienki. Można zlikwidować wannę i zamontować bezprogowy prysznic, wymienić ceramikę sanitarną na dostosowaną do potrzeb osoby z niepełnosprawnością, zamontować uchwyty ułatwiające poruszanie się czy poszerzyć drzwi.

Niższe limity obowiązują osoby, które nie są właścicielami lokalu, na przykład najemców. W ich przypadku dofinansowanie może wynieść maksymalnie 15 tys. zł i pokryć do 80 proc. kosztów planowanych prac.

Samo orzeczenie nie wystarczy

Formalności związane z uzyskaniem dofinansowania prowadzą Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie właściwe dla miejsca zamieszkania. Coraz więcej urzędów umożliwia również złożenie dokumentów przez internet.

Do pozytywnego rozpatrzenia wniosku nie wystarczy jednak samo orzeczenie o niepełnosprawności. Trzeba przygotować kosztorys planowanego remontu oraz dokładny opis prac, z którego będzie wynikało, że inwestycja ma usunąć bariery architektoniczne, a nie jedynie poprawić wygląd łazienki.

Bardzo ważna jest jeszcze jedna zasada. Remontu nie wolno rozpoczynać przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. PFRON nie zwraca pieniędzy wydanych wcześniej, nawet jeśli prace spełniają wszystkie wymagania programu.

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Dokumenty mają znaczenie. Warto się pospieszyć

Do wniosku trzeba dołączyć komplet wymaganych dokumentów. Oprócz orzeczenia o niepełnosprawności i dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu często potrzebne jest również zaświadczenie od lekarza. Powinno ono potwierdzać, że planowane prace rzeczywiście poprawią samodzielność osoby z niepełnosprawnością.

Choć w wielu powiatach nabór prowadzony jest przez cały rok, nie oznacza to, że warto zwlekać. Budżet programu jest ograniczony, a pieniądze trafiają do kolejnych wnioskodawców do wyczerpania dostępnych środków.

Osoby, które oprócz remontu potrzebują dodatkowych urządzeń ułatwiających codzienne funkcjonowanie, mogą ubiegać się również o odrębne dofinansowanie. Dotyczy ono między innymi platform, podnośników czy krzesełek schodowych. W tym przypadku wsparcie może wynieść nawet 30 tys. zł i stanowić uzupełnienie środków przeznaczonych na likwidację barier architektonicznych.

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Źródło: INFOR
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