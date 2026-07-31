Zapomniane pieniądze z ZUS. Jak sprawdzić, czy należą ci się tysiące złotych po zmarłym bliskim?

Miliardy złotych leżą bezczynnie na kontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ Polacy masowo zapominają o przysługującym im prawie do dziedziczenia majątku po zmarłych członkach rodziny. Wiele osób żyje w głębokim, błędnym przekonaniu, że po śmierci ubezpieczonego wszystkie jego składki emerytalne bezpowrotnie przepadają na rzecz państwa. W rzeczywistości przepisy są zupełnie inne: środki zgromadzone na specjalnym subkoncie w ZUS oraz w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE) podlegają rygorystycznemu podziałowi i wypłacie dla spadkobierców lub osób wskazanych za życia przez zmarłego. W lipcu 2026 roku średnia kwota wypłacana z tego tytułu wynosi aż 29 000 złotych, a rekordowe przelewy opiewają na kwoty przekraczające sto tysięcy złotych. Co najważniejsze, roszczenie o te pieniądze przedawnia się dopiero po wielu latach.

Czym jest subkonto w ZUS i skąd biorą się tam pieniądze?

Aby zrozumieć mechanizm dziedziczenia, należy wiedzieć, że konto emerytalne każdego Polaka urodzonego po 31 Direct grudnia 1948 roku (który należał do OFE lub zaczął pracę po 2011 roku) jest podzielone. Oprócz konta głównego, ZUS prowadzi tzw. subkonto. Trafia tam część składki emerytalnej (dokładnie 4,38 proc. lub 7,3 proc. podstawy wymiaru, w zależności od tego, czy ubezpieczony nadal odkłada część kasy w OFE). Środki te, w przeciwieństwie do konta głównego, mają status prywatnego majątku małżeńskiego lub spadkowego. Oznacza to, że po śmierci właściciela nie znikają, lecz muszą zostać przekazane bliskim.

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Kto ma pierwszeństwo do wypłaty? Dwie grupy uprawnionych

Przepisy ZUS i OFE dzielą osoby uprawnione do przejęcia gotówki na dwie niezależne kategorie:

Osoby wskazane (uposażone): Każdy ubezpieczony ma prawo za życia złożyć w ZUS lub OFE specjalną deklarację, wskazując w niej z imienia i nazwiska dowolne osoby (niekoniecznie z rodziny), które po jego śmierci mają otrzymać zgromadzony kapitał. Wskazanie to ma absolutne pierwszeństwo przed standardowym prawem spadkowym.

Spadkobiercy: Jeśli zmarły nie pozostawił po sobie żadnej dyspozycji i nie wskazał nikogo palcem, pieniądze wchodzą w skład klasycznej masy spadkowej. W pierwszej kolejności połowa środków z subkonta trafia do małżonka (w ramach podziału majątku wspólnego, pod warunkiem istnienia wspólności majątkowej), a reszta jest dzielona zgodnie z testamentem lub ustawowymi zasadami dziedziczenia (np. na dzieci).

Pułapka braku informacji. Dlaczego ZUS milczy?

Urzędnicy ZUS kategorycznie przypominają: państwo nie szuka spadkobierców na własną rękę i nie wysyła listów z informacją o czekających tysiącach złotych. Jeśli rodzina nie wykaże inicjatywy i nie złoży oficjalnych dokumentów, pieniądze będą latami leżeć zamrożone w systemie informatycznym. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której zmarły w chwili śmierci był członkiem OFE. Wówczas to fundusz emerytalny po otrzymaniu wniosku od rodziny przeprowadza podział środków, a następnie wysyła oficjalny komunikat do ZUS. Centrala ZUS ma wtedy ustawowy obowiązek automatycznie wypłacić swoją część z subkonta w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania zawiadomienia z OFE. Jeśli jednak zmarły nie był w OFE, całą procedurę w ZUS trzeba od początku do końca uruchomić samodzielnie.

Instrukcja krok po kroku. Jak odzyskać pieniądze po zmarłym?

Aby skutecznie zmusić ZUS do wypłaty ukrytego kapitału, należy dopełnić kilku kluczowych formalności urzędowych:

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