Tysiące Polaków z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może dostać nowe świadczenie z ZUS. Dlaczego nie składają wniosków?

Zmiana przepisów otwiera drzwi do dodatkowych pieniędzy dla potężnej grupy beneficjentów, którzy dotychczas byli pomijani przez system. Sprawdź, jak odebrać nawet 4350 zł miesięcznie z ZUS bez względu na zarobki.

Przepisy w 2026 roku. Pieniądze trafią do szerszej grupy Polaków

Polski system wsparcia przeszedł istotne zmiany, które w 2026 roku bezpośrednio przekładają się na sytuację tysięcy obywateli. Chodzi o tzw. świadczenie wspierające, czyli dodatek finansowy, który przestał być zarezerwowany wyłącznie dla osób w najcięższym stanie zdrowia. Złagodzenie kryteriów przyznania wsparcia sprawiło, że po pieniądze mogą teraz sięgnąć osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wielu uprawnionych wciąż nie ma pojęcia, że spełnia aktualne wymogi.

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Koniec z kryterium dochodowym. Pracujesz? I tak dostaniesz pieniądze

To absolutny przełom w pomocy socjalnej w Polsce. W przeciwieństwie do tradycyjnych rent czy zasiłków, nowe świadczenie jest całkowicie niezależne od dochodów wnioskodawcy.

Co to oznacza w praktyce?

Brak progu dochodowego : Twoje zarobki oraz dochód na członka rodziny nie mają żadnego wpływu na prawo do pobierania środków.

: Twoje zarobki oraz dochód na członka rodziny nie mają żadnego wpływu na prawo do pobierania środków. Aktywność zawodowa bez ograniczeń : Osoby z niepełnosprawnościami mogą pracować i zarabiać bez obaw , że ZUS zawiesi lub zmniejszy wypłatę.

: Osoby z niepełnosprawnościami , że zawiesi lub zmniejszy wypłatę. Łączenie świadczeń: Dodatkowe pieniądze można pobierać równolegle z dotychczasowymi benefitami.

Co to oznacza dla tysięcy rodzin? To potężny zastrzyk gotówki, który pozwala pokryć rosnące koszty rehabilitacji, prywatnej opieki medycznej czy po prostu podnieść standard codziennego, niezależnego życia.

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Wszystko zależy od jednej liczby. Jak działa system punktowy?

O tym, czy świadczenie zostanie przyznane i w jakiej wysokości będzie ono wypłacane, decyduje ocena poziomu potrzeby wsparcia. Komisja bada, jak duże trudności sprawia pacjentowi samodzielne wykonywanie podstawowych czynności życiowych. Wynik wyrażany jest w skali od 0 do 100 punktów.

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Magiczna granica, która gwarantuje wypłatę pieniędzy, to minimum 70 punktów. Każdy, kto osiągnie lub przekroczy ten pułap, ma gwarancję otrzymania comiesięcznego wsparcia.

Kwoty po waloryzacji w 2026 roku. Sprawdź tabelę stawek

Wysokość świadczenia jest bezpośrednio powiązana z rentą socjalną, która po marcowej waloryzacji w 2026 roku wzrosła do poziomu 1978,49 zł brutto. W zależności od uzyskanej punktacji, na konta Polaków trafia od 40% do aż 220% tej kwoty.

Oto oficjalne stawki, które co miesiąc przelewa ZUS:

95 – 100 pkt (220%) – 4 352,70 zł

(220%) – 90 – 94 pkt (180%) – 3 561,30 zł

(180%) – 85 – 89 pkt (120%) – 2 374,20 zł

(120%) – 80 – 84 pkt (80%) – 1 582,80 zł

(80%) – 75 – 79 pkt (60%) – 1 187,10 zł

(60%) – 70 – 74 pkt (40%) – 791,40 zł

Instrukcja krok po kroku. Jak nie stracić szansy na pieniądze?

Urząd nie przyzna pomocy automatycznie – konieczne jest przejście przez dwuetapową procedurę. Co ważne, cały proces odbywa się drogą elektroniczną.

KROK 1: Weryfikacja sprawności (WZON) . Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności . Do dokumentów należy dołączyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy. Zespół ekspertów oceni poziom samodzielności i wyda decyzję z przypisaną liczbą punktów.

. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do . Do dokumentów należy dołączyć aktualne lub niezdolności do pracy. Zespół ekspertów oceni poziom samodzielności i wyda decyzję z przypisaną liczbą punktów. KROK 2: Wniosek o wypłatę (ZUS). Dopiero po otrzymaniu oficjalnej decyzji z WZON (gdzie wynik to minimum 70 punktów), należy skierować drugi wniosek – tym razem bezpośrednio do ZUS-u, który uruchomi wypłatę środków na konto.

Gdzie składać wnioski online? Do wyboru są trzy bezpieczne kanały internetowe: platforma eZUS (dawne PUE ZUS), rządowy portal Emp@tia oraz bankowość internetowa większości polskich banków.