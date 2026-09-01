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Emerytura dla byłych kolejarzy. Jak ZUS zaniża kapitał początkowy za pracę w latach 80.?

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01 września 2026, 09:40
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
pieniądze zus
Emerytura dla byłych kolejarzy. Jak ZUS zaniża kapitał początkowy za pracę w latach 80.?
Shutterstock

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Tysiące byłych pracowników Polskich Kolei Państwowych mierzy się z zaniżaniem kapitału początkowego przez ZUS za pracę w latach 80. Restrykcyjna interpretacja przepisów sprzed transformacji ustrojowej przez organ rentowy skutkuje drastycznym obniżeniem ostatecznej wartości świadczeń emerytalnych.

Przywileje kolejowe z lat 80. kontra współczesny system ZUS

Osoby zatrudnione na kolei przed 1999 rokiem objęte były szczególnymi regulacjami branżowymi. Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin gwarantowała, że praca w określonych warunkach (na przykład na parowozach, przy zabezpieczeniu ruchu czy w ciągłym ruchu pociągów) była liczona korzystniej. System przewidywał specjalne przeliczniki stażu pracy, gdzie rok pracy w trudnych warunkach traktowano jako 14 lub 15 miesięcy zatrudnienia. Problem pojawił się w momencie reformy emerytalnej z 1999 roku i wprowadzenia pojęcia kapitału początkowego. Jest to odtworzona kwota składek na ubezpieczenie emerytalne za okresy zatrudnienia przed 1 stycznia 1999 roku. ZUS, wyliczając ten kapitał hipotetyczny, stosuje sztywne, ogólne reguły ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Urzędnicy stoją na stanowisku, że dawne przeliczniki branżowe miały zastosowanie wyłącznie przy przechodzeniu na starą emeryturę kolejową, a nie przy kalkulacji kapitału początkowego dla nowego systemu. Jeden rok pracy na kolei jest więc przeliczany przez ZUS wyłącznie jako jeden rok składkowy.

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Problem zerowych dochodów i zaginionej dokumentacji PKP

Kolejnym powodem zaniżania kapitału początkowego za lata 80. jest specyfika ówczesnych zarobków oraz bałagan w dokumentacji pracowniczej. Pensja kolejarza składała się wtedy z wynagrodzenia zasadniczego oraz szeregu dodatków: deputatu węglowego, dodatków za wysługę lat, premii eksportowych czy dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych i nocnych. W wyniku licznych reorganizacji, podziałów i likwidacji poszczególnych spółek oraz jednostek organizacyjnych PKP, wiele dokumentów płacowych bezpowrotnie zaginęło. Jeśli w archiwach nie zachowały się pełne karty zarobkowe, a jedynie legitymacja ubezpieczeniowa z wpisem o zatrudnieniu, ZUS za te okresy przyjmował pierwotnie dochód zerowy. Choć obecnie prawo nakazuje w takich sytuacjach przyjmować kwotę minimalnego wynagrodzenia, dla dawnych kolejarzy wciąż oznacza to ogromną stratę, ponieważ ich realne zarobki wraz z dodatkami były wielokrotnie wyższe niż średnia krajowa.

Stanowisko sądów w sprawach kapitału początkowego kolejarzy

Byli pracownicy PKP masowo szukali sprawiedliwości w sądach pracy i ubezpieczeń społecznych. Kluczowa dla tysięcy spraw okazała się uchwała Sądu Najwyższego (sygn. akt II UZP 5/13). Sąd jednoznacznie potwierdził w niej interpretację ZUS. Zgodnie z orzeczeniem, przy ustalaniu kapitału początkowego nie ma podstaw prawnych do stosowania przeliczników okresów pracy na kolei przewidzianych w przepisach branżowych. Oznacza to, że droga do podwyższenia kapitału początkowego poprzez samo żądanie uwzględnienia kolejowych przeliczników stażu jest definitywnie zamknięta. Emeryci mają jednak inną, skuteczną możliwość walki o wyższe świadczenia - udowodnienie realnych zarobków z lat 80.

Jak odzyskać zaniżone składki za pracę na kolei?

Emerytowany kolejarz, który podejrzewa, że jego kapitał początkowy został zaniżony, powinien podjąć kroki w celu odnalezienia brakujących dokumentów płacowych:

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  • Wniosek do Wydziału Archiwum PKP S.A. lub właściwego terytorialnie archiwum kolejowego o wydanie list płac, kart zasiłkowych oraz angaży stanowiskowych.
  • Przedłożenie w ZUS wszelkich dokumentów zastępczych, takich jak legitymacje ubezpieczeniowe z wpisanymi kwotami zarobków lub umowy o pracę i pisma o podwyżkach (angaże), z których można odtworzyć wysokość pensji zasadniczej.
  • Złożenie odwołania od decyzji ZUS do Sądu Okręgowego w przypadku odrzucenia dokumentów przez urząd. W postępowaniu sądowym wysokość zarobków i fakt otrzymywania dodatków kolejowych można udowadniać za pomocą wszelkich środków dowodowych, w tym zeznań świadków (np. współpracowników z tej samej jednostki PKP).
  • Złożenie wniosek EKP o ponowne przeliczenie kapitału początkowego po zebraniu nowych dowodów.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy praca na kolei w latach 80. pozwala na wyższy kapitał początkowy?

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Sama specyfika pracy na kolei nie gwarantuje wyższego kapitału, ponieważ ZUS nie uwzględnia korzystnych przeliczników stażu pracy (np. 14 miesięcy za rok pracy). Kapitał można jednak podwyższyć, jeśli udowodni się wysokie zarobki wraz z dodatkami branżowymi z tamtych lat.

Co zrobić, jeśli archiwum PKP nie ma moich kartotek zarobkowych z lat 80.?

Należy szukać dokumentacji zastępczej, takiej jak wpisy w legitymacji ubezpieczeniowej, umowy o pracę lub angaże. W przypadku braku dokumentów płacowych, realną wysokość zarobków można udowadniać przed sądem pracy za pomocą zeznań świadków, z którymi pracowało się w tamtym okresie.

Czy ZUS automatycznie uwzględnia deputat węglowy w kapitale początkowym?

Nie. ZUS uwzględnia tylko te składniki wynagrodzenia, od których zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne i które zostały jednoznacznie potwierdzone dokumentami (np. drukiem Rp-7 lub zaświadczeniem o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7). Brak dokumentów oznacza, że ZUS pominie te kwoty.

Jak sprawdzić, czy mój kapitał początkowy za pracę na kolei został zaniżony?

Należy przeanalizować decyzję ZUS o ustaleniu kapitału początkowego, a w szczególności załącznik z wykazem zarobków za poszczególne lata. Jeśli przy latach 80. widnieje informacja o przyjęciu wynagrodzenia minimalnego, a realnie zarobki były wyższe, kapitał jest zaniżony.

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Źródło: INFOR
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