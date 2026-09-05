Nowe świadczenie nawet 4700 zł dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Prezydent Karol Nawrocki spełnia jedną ze swoich obietnic wyborczych

Aktualnie, z bezpłatnych lekcji nauki jazdy – w formie zajęć szkolnych, a nie kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców (OSK) – mogą skorzystać uczniowie przygotowujący się do niektórych zawodów z branży motoryzacyjnej, ogrodniczej, rolno-hodowlanej i transportu drogowego. Nie każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej może zatem liczyć na „luksus” w postaci darmowego kursu na prawo jazdy. Zmiany w tym zakresie – w postaci nowego programu, nad którego założeniami pracuje obecnie działająca przy Prezydencie Rada ds. Młodzieży – Karol Nawrocki zapowiedział podczas briefingu prasowego w Juracie, który miał miejsce w dniu 29 sierpnia br.

Bezpłatne lekcje nauki jazdy dla uczniów szkół ponadpodstawowych – komu przysługują, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami?

Aktualnie, z bezpłatnych lekcji nauki jazdy – w formie zajęć szkolnych, a nie kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców (OSK) – mogą skorzystać uczniowie przygotowujący się do niektórych zawodów z branży motoryzacyjnej, ogrodniczej, rolno-hodowlanej i transportu drogowego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego:

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szkoła branżowa, przygotowująca do zawodów:

elektromechanika pojazdów samochodowych , mechanika pojazdów samochodowych , technika elektromobilności oraz technika pojazdów samochodowych ,



zobowiązana jest zapewnić – w ramach zajęć indywidualnych z uczniem – naukę jazdy w zakresie kategorii B, zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami. Po odbyciu ww. zajęć uczeń ma być „przygotowywany do kierowania pojazdem silnikowym oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy odpowiedniej kategorii zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami.” (zgodnie z załącznikiem nr 17 do ww. rozporządzenia MEN);

szkoła branżowa, przygotowująca do zawodu:

ogrodnika terenów zieleni oraz technika architektury krajobrazu i arborystyki ,



zobowiązana jest zapewnić – w ramach zajęć indywidualnych z uczniem – naukę jazdy w zakresie kategorii B, zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami. Po odbyciu ww. zajęć uczeń ma być „przygotowywany do kierowania pojazdem silnikowym oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy odpowiedniej kategorii zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami.” (zgodnie z załącznikiem nr 19 do ww. rozporządzenia MEN);

szkoła branżowa, przygotowująca do zawodu:

mechanika-operatora pojazdów i maszyn rolniczych oraz technika mechanizacji rolnictwa i agrotechniki ,



zobowiązana jest zapewnić – w ramach zajęć indywidualnych z uczniem – naukę jazdy w zakresie kategorii B i T, zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami. Po odbyciu ww. zajęć uczeń ma być „przygotowywany do kierowania pojazdem silnikowym oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy odpowiedniej kategorii zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami”; i ponadto – przygotowując do zawodu:

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technika weterynarii



szkoła zobowiązana jest zapewnić – w ramach zajęć indywidualnych z uczniem – naukę jazdy w zakresie kategorii B, zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami. Po odbyciu ww. zajęć uczeń ma być „przygotowywany do kierowania pojazdem silnikowym oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy odpowiedniej kategorii zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami.” (zgodnie z załącznikiem nr 24 do ww. rozporządzenia MEN);

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szkoła branżowa, przygotowująca do zawodu:

kierowcy mechanika oraz technika transportu drogowego



zobowiązana jest zapewnić – w ramach zajęć indywidualnych z uczniem – naukę jazdy w zakresie kategorii B, C i C+E, zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami oraz doskonalenie techniki jazdy zgodnie z przepisami o transporcie drogowym. Po odbyciu ww. zajęć uczeń ma być „przygotowywany do kierowania pojazdem silnikowym oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B, C i C+E zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami.” (zgodnie z załącznikiem nr 29 do ww. rozporządzenia MEN).

Przywołane powyżej załączniki do rozporządzenia MEN określają podstawy programowe kształcenia w poszczególnych zawodach. Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe natomiast – szkoła zobowiązana jest zapewnić bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania oraz realizować programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – również podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego albo podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego. Ww. przepisy są podstawę bezpłatności zajęć nauki jazdy w ramach przygotowania do wymienionych zawodów w szkołach branżowych.

Dopuszczenie szkolenia w celu nabycia uprawnienia do kierowania pojazdami – w formie zajęć w szkole, a nie wyłącznie kursu prowadzonego przez OSK – wynika natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zgodnie z pierwszym z ww. przepisów – osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, która jest uczniem szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym – może rozpocząć szkolenie wraz z rozpoczęciem nauki w tej szkole (tj. przed osiągnięciem minimalnego wieku, o którym mowa odpowiednio w art. 8 lub art. 9 ww. ustawy). Z drugiego z ww. przepisów wynika natomiast wprost, że – szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym – może odbywać się nie tylko w formie kursu, ale również zajęć szkolnych.

Bezpłatne lekcje nauki jazdy dla uczniów szkół ponadpodstawowych – nowa inicjatywa ustawodawcza Prezydenta Karola Nawrockiego, dzięki której będzie można zaoszczędzić na kursie prawa jazdy

Podczas briefingu prasowego na wydarzeniu „Przyszłość.pl”, który miał miejsce w dniu 29 sierpnia 2026 r. w Juracie, Prezydent Karol Nawrocki poinformował o nowej inicjatywie ustawodawczej, nad którą pracuje obecnie działająca przy Prezydencie Rada ds. Młodzieży. Jest nią – projekt dotyczący bezpłatnej nauki jazdy dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

– „Rada do Spraw Młodzieży przygotowuje już inicjatywę ustawodawczą, która jest częścią mojego Planu 21, a odnosi się do bezpłatnych lekcji na naukę jazdy w szkołach. Taka inicjatywa ustawodawcza jest przygotowywana” – poinformował Karol Nawrocki.

Jak przypomina PAP – bezpłatne lekcje nauki jazdy dla pełnoletnich uczniów były już wcześniej obiecywane przez Prezydenta, podczas jego kampanii wyborczej w 2025 r. „18-latkowie powinni mieć finansowaną przez państwo naukę jazdy, bo jest potrzebna w dorosłym życiu” – przekonywał wówczas Karol Nawrocki.

Na dzień dzisiejszy, zapowiedziany przez Prezydenta projekt, który miałby wprowadzić bezpłatne lekcje nauki jazdy dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, a nie wyłącznie dla wybranych (wspomnianych powyżej) zawodów w ramach szkolnictwa branżowego – nie został jeszcze podany do publicznej wiadomości i nie znamy jego szczegółów.

Ile aktualnie kosztuje kurs na prawo jazdy kat. B?

Według badania przeprowadzonego przez jednego z instruktorów nauki jazdy w lipcu 2026 r. – średnia cena kursu na prawo jazdy kategorii B w 18 miastach wojewódzkich wynosi 4150 zł, a mediana 4100 zł. Najwięcej, za naukę jazdy, płacą mieszkańcy Warszawy – średnio 4741 zł (zgodnie z danymi zebranymi z 75 ośrodków).1

Przyjmując, że kurs na prawo jazdy kat. B, można kosztować nawet 4741 zł – wprowadzenie przez Prezydenta Karola Nawrockiego bezpłatnych lekcji nauki jady dla wszystkich uczniów szkół podstawowych – pozwoliłoby im zatem zaoszczędzić kwotę rzędu nawet 4700 zł.

1 Andrzej Łapa, „Ceny kursów na prawo jazdy kat. B w miastach wojewódzkich (https://andrzejinstruktor.pl/cena-kursu-kat-b), 5 lipca 2026 r.

Podstawa prawna :

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 991 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 820 z poźn. zm.)

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1226 z późn. zm.)

fot. Mikołaj Bujak/KPRP