Przelewy i płatności smartfonem: klienci bankowości cyfrowej chcą dodatkowych funkcji wykraczających poza usługi finansowe

Klienci bankowości internetowej i mobilnej najchętniej dodaliby do niej zbieranie punktów i wymianę ich na nagrody. Ponadto, interesują ich także przypomnienia o zbliżających się terminach płatności czy możliwość potwierdzenia tożsamości konsultanta dzwoniącego z banku.

Bankowość elektroniczna i mobilna przeszła szeroko zakrojoną transformację, która znacząco zmieniła sposób, w jaki ludzie zarządzają swoimi finansami. To, co kiedyś ograniczało się do wykonywania podstawowych operacji, obecnie obejmuje zaawansowane funkcje, które pomagają lepiej oszczędzać, inwestować czy dbać o bezpieczeństwo pieniędzy.

Bankowość: albo w komputerze, albo w smartfonie

Jak wynika z raportu Santander Consumer Banku – Polak w świecie bankowości elektronicznej, już 68 proc. Polaków korzysta z bankowości internetowej i aplikacji mobilnej.

Popularność tych rozwiązań powoduje, że instytucje finansowe stale wprowadzają do nich szereg nowych udogodnień. Odpowiadają one na zmieniające się potrzeby klientów i przybliżają często skomplikowany świat finansów poprzez łączenie tradycyjnych usług bankowych z codziennym życiem Polaków.

Zdaniem Wojciecha Mikołajczyka, Product Ownera z Santander Consumer Banku, rozwiązania oferowane przez banki są już na bardzo wysokim poziomie.

Są zaawansowane narzędzia do zarządzania budżetem i kategoryzowania wydatków.

Ponadto, analizy, które pozwalają na dostarczanie spersonalizowanych ofert i rekomendacji np. kart kredytowych, lokat czy kredytów.

Przytoczone przykłady upraszczają finanse, ale także przenoszą świat bankowy na inne obszary życia klientów niż tylko pieniądze. W związku z tym ich oczekiwania rosną.

– Według naszego badania 40 proc. ankietowanych chciałoby móc zbierać punkty i wydawać je na nagrody w aplikacji bankowej. Najchętniej (51 proc.) skorzystałyby z tego osoby między 18 a 29 rokiem życia. Nieco niższy odsetek (35 proc.) doceniłby takie rozwiązanie w bankowości internetowej, a szczególnie trzydziestolatkowie (47 proc.) – komentuje Wojciech Mikołajczyk.

Nowe opcje w bankowości mobilnej: identyfikacja konsultanta

Aplikacje mobilne przekonują do siebie coraz więcej osób, co w rezultacie wpływa na wzrost liczby klientów mobile only – czyli bankujących tylko przez smartfona.

Bankowość mobilna wpłynęła nie tylko na łatwiejsze zarządzanie finansami osobistymi, ale także na zmianę nawyków płatniczych Polaków np. poprzez cyfrowe portfele czy płatności zbliżeniowe.

Mnogość funkcji, które pozwalają załatwić wiele spraw tylko z poziomu smartfona, powoduje, że klienci oczekują coraz większej liczby usług. Jak wynika z raportu Santander Consumer Banku, 28 proc. Polaków chciałoby dodać do swojej aplikacji bankowej możliwość potwierdzenia tożsamości konsultanta dzwoniącego z banku.

W obliczu zadbania o cyberbezpieczeństwo jest to szczególnie istotne dla trzydziestolatków (36 proc.).

Inną wygodną opcją, z której chętnie skorzystaliby Polacy jest możliwość ustawienia przypomnień terminów płatności rachunków. Na tę odpowiedź wskazało 26 proc. respondentów.

Nowe opcje w bankowości przez smartfona: zakup biletów na imprezy

Aplikacje bankowe gwarantują nam dostęp do pieniędzy przez cały czas i zawsze mamy je pod ręką.

Dlatego jak pokazują wyniki Santander Consumer Banku już co czwarty Polak chciałby mieć możliwość kupowania z ich poziomu biletów lotniczych, kolejowych czy na wydarzenia kulturalne.

Najchętniej korzystałaby z tego najmłodsza grupa wiekowa (30 proc.). Odsetek ten spada wraz z wiekiem i wśród seniorów wynosi 20 proc.

Klienci oczekują także stałego kontaktu z bankiem (20 proc.), możliwości ustawienia celów oszczędnościowych (20 proc.) czy wirtualnego portfela na karty lojalnościowe (19 proc.).

Dodatki, które nie cieszą się aż tak dużą popularnością to wspieranie akcji charytatywnych (10 proc.), możliwość zakupu ubezpieczeń (9 proc.) oraz głosowe sterowanie aplikacją (7 proc.).

Nowe funkcje bankowości Internetowej: czego teraz oczekują klienci

Jak wynika z badania Santander Consumer Banku klienci preferują niektóre zadania, jak np. sprawdzenie salda wykonywać w aplikacji bankowej, a inne typu założenie konta w bankowości internetowej.

Jednak jeżeli chodzi o dodatkowe funkcje są oni zgodni, że większość z nich powinna być spójna w obu platformach. Podobnie jak w przypadku aplikacji, 27 proc. Polaków chciałoby móc w bankowości internetowej ustawić przypomnienia o zbliżających się terminach płatności.

Częściej mężczyźni (30 proc.) niż kobiety (23 proc.).

Z kolei 26 proc. oczekuje opcji potwierdzenia tożsamości konsultanta, który dzwoni z banku. Nieco mniej, bo 21 proc. chce mieć całodobowy kontakt z bankiem. Jest to szczególnie istotne dla seniorów.

Podobny odsetek (20 proc.) doceniłoby możliwość ustawienia celów oszczędnościowych.

Istnieją jednak udogodnienia, które klienci bardziej doceniają w bankowości internetowej niż mobilnej.

Jak wskazano w raporcie Santander Consumer Banku, jest to możliwość umówienia się na wizytę w oddziale banku. Na tę odpowiedź wskazało 22 proc. respondentów. Najczęściej, ponad jedna trzecia, były to osoby w grupie wiekowej 30-39 lat.

Innym przykładem jest opcja zakupu ubezpieczeń – odpowiedziało tak 12 proc.

Z kolei kupowanie różnych biletów, które są popularną opcją wśród użytkowników aplikacji mobilnych, wśród klientów bankowości internetowej cieszy się mniejszym zainteresowaniem.