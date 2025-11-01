REKLAMA

Sklepy otwarte w Dzień Wszystkich Świętych 2025. Czy i gdzie zrobimy zakupy 1 listopada?

Sklepy otwarte w Dzień Wszystkich Świętych 2025. Czy i gdzie zrobimy zakupy 1 listopada?

01 listopada 2025, 07:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Sklepy otwarte w Dzień Wszystkich Świętych 2025. Czy i gdzie zrobimy zakupy 1 listopada?
Dzień Wszystkich Świętych przypadający w 2025 roku na sobotę to czas refleksji i pamięci o bliskich, a dla wielu także wyzwanie logistyczne związane z planowaniem zakupów. W tym dniu obowiązuje w Polsce zakaz handlu, co oznacza, że większość sklepów będzie zamknięta. Które sklepy będą czynne 1 listopada 2025? Oto szczegóły.

Sklepy otwarte w Dzień Wszystkich Świętych 2025. Czy i gdzie zrobimy zakupy 1 listopada?

1 listopada to w Polsce święto ustawowo wolne od pracy. Przypada w 2025 roku na sobotę, co wpływa na obowiązek zamknięcia większości sklepów ze względu na obowiązującą ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Sprzedawcy i kupujący muszą wiedzieć, które placówki będą dostępne, a które nie, by uniknąć kłopotów z zakupami. Jednocześnie dzień po, 2 listopada, przypada niedziela niehandlowa, co wydłuża czas bez dostępu do większych punktów handlowych.

Sklepy zamknięte 1 listopada 2025

Zgodnie z przepisami wszystkie duże sklepy, dyskonty (m.in. Biedronka, Lidl, Aldi, Dino), hipermarkety oraz galerie handlowe będą zamknięte. Niemożliwe będzie zrobienie zakupów w popularnych miejscach takich jak markety sieciowe czy centra handlowe.

Sklepy otwarte 1 listopada 2025

Mimo zakazu handlu działać będą:

  • Małe sklepy osiedlowe prowadzone osobiście przez właściciela (często sklepy franczyzowe typu Żabka, Carrefour Express),
  • Sklepy na stacjach benzynowych, np. Orlen, BP, Shell,
  • Apteki i punkty apteczne,
  • Kwiaciarnie oraz stoiska z wiązankami i zniczami przy cmentarzach,
  • Sklepy zlokalizowane na dworcach, lotniskach oraz w niektórych hotelach,
  • Sklepy internetowe i platformy sprzedaży online.

Sklepy otwarte w Dzień Wszystkich Świętych 2025 - podsumowanie

Podsumowując, podczas Dnia Wszystkich Świętych 2025 większość zakupów będzie możliwa jedynie w wybranych, małych punktach lub online, dlatego warto wcześniej zaplanować zakupy, by uniknąć niedogodności podczas świątecznego weekendu.

Źródło: INFOR
