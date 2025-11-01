Dzień Wszystkich Świętych przypadający w 2025 roku na sobotę to czas refleksji i pamięci o bliskich, a dla wielu także wyzwanie logistyczne związane z planowaniem zakupów. W tym dniu obowiązuje w Polsce zakaz handlu, co oznacza, że większość sklepów będzie zamknięta. Które sklepy będą czynne 1 listopada 2025? Oto szczegóły.

Sklepy otwarte w Dzień Wszystkich Świętych 2025. Czy i gdzie zrobimy zakupy 1 listopada?

1 listopada to w Polsce święto ustawowo wolne od pracy. Przypada w 2025 roku na sobotę, co wpływa na obowiązek zamknięcia większości sklepów ze względu na obowiązującą ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Sprzedawcy i kupujący muszą wiedzieć, które placówki będą dostępne, a które nie, by uniknąć kłopotów z zakupami. Jednocześnie dzień po, 2 listopada, przypada niedziela niehandlowa, co wydłuża czas bez dostępu do większych punktów handlowych.

Sklepy zamknięte 1 listopada 2025

Zgodnie z przepisami wszystkie duże sklepy, dyskonty (m.in. Biedronka, Lidl, Aldi, Dino), hipermarkety oraz galerie handlowe będą zamknięte. Niemożliwe będzie zrobienie zakupów w popularnych miejscach takich jak markety sieciowe czy centra handlowe.

Sklepy otwarte 1 listopada 2025

Mimo zakazu handlu działać będą:

Małe sklepy osiedlowe prowadzone osobiście przez właściciela (często sklepy franczyzowe typu Żabka, Carrefour Express),

Sklepy na stacjach benzynowych, np. Orlen, BP, Shell,

Apteki i punkty apteczne,

Kwiaciarnie oraz stoiska z wiązankami i zniczami przy cmentarzach,

Sklepy zlokalizowane na dworcach, lotniskach oraz w niektórych hotelach,

Sklepy internetowe i platformy sprzedaży online.

Sklepy otwarte w Dzień Wszystkich Świętych 2025 - podsumowanie

Podsumowując, podczas Dnia Wszystkich Świętych 2025 większość zakupów będzie możliwa jedynie w wybranych, małych punktach lub online, dlatego warto wcześniej zaplanować zakupy, by uniknąć niedogodności podczas świątecznego weekendu.