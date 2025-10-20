REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Co drenuje nasze portfele? Już wiemy, które produkty w sklepach najmocniej poszły w górę

Co drenuje nasze portfele? Już wiemy, które produkty w sklepach najmocniej poszły w górę

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 października 2025, 09:03
sklep zakupy ceny
Co drenuje nasze portfele? Już wiemy, które produkty w sklepach najmocniej poszły w górę
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

We wrześniu codzienne zakupy w sklepach zdrożały średnio o 4,9% rok do roku. Najbardziej poszły w górę ceny artykułów tłuszczowych, ale w czołówce znalazły się też chemia gospodarcza, napoje bezalkoholowe, używki i mięso. Tylko trzy kategorie produktów zanotowały spadki cen.

We wrześniu codzienne zakupy w sklepach zdrożały średnio o 4,9% rdr. Tak wynika z analizy ponad 93 tys. cen detalicznych. Najmocniej w ujęciu rocznym podrożały artykuły tłuszczowe. W TOP5 najbardziej drożejących kategorii widać też chemię gospodarczą, napoje bezalkoholowe, używki oraz mięso. Spośród siedemnastu analizowanych kategorii trzy staniały rok do roku. Były to karmy dla zwierząt, warzywa oraz artykuły dla dzieci.

REKLAMA

REKLAMA

Tłuszcze najdroższe w sklepach. Olej znów w górę

We wrześniu br. ceny w sklepach detalicznych wzrosły średnio o 4,9% rdr. W sierpniu poszły w górę rdr. o 5,1%, a w lipcu – o 5,7%. Tak podaje „Indeks Cen w Sklepach Detalicznych”. Na pierwszym miejscu w rankingu (tak jak miesiąc wcześniej) widać art. tłuszczowe (masło, margarynę, olej itd.) ze średnim wzrostem na poziomie 11,9% rdr. W sierpniu był on na poziomie 17,7% rdr. Zdaniem dr. Piotra Araka, głównego ekonomisty VeloBanku, ceny tłuszczów utrzymują się na wysokim poziomie ze względu na koszty surowców roślinnych i energii. Choć tempo wzrostu spadło, to sektor nadal odczuwa skutki niestabilności rynków rolnych.

Sytuacja krajowego przemysłu olejarskiego jest bardzo trudna. W kończącym się sezonie branża zmaga się z niedoborem surowca, mimo że krajowe tłocznie oleju dysponują zdolnościami przerobowymi przekraczającymi 4 mln ton nasion rzepaku rocznie. W sezonie 2025/2026 deficyt ten ma sięgnąć co najmniej 0,5 mln ton, co negatywnie wpłynie na działalność krajowych zakładów tłuszczowych oraz przyczyni się do kolejnego wzrostu cen wyrobów olejowych – wskazuje dr Agnieszka Łopatka z Uniwersytetu WSB Merito.

Właśnie dlatego obecnie dynamikę wzrostu cen w tej kategorii tym razem najmocniej zawyża olej, który jest droższy o 16,2% rdr. Miesiąc wcześniej średnią najbardziej podnosiła margaryna ze wzrostem o 23% rdr. – Artykuły tłuszczowe to najbardziej problematyczna kategoria w całym koszyku. Teraz winowajcą jest olej. To odzwierciedla globalne problemy na rynku olejów roślinnych – podkreśla dr Robert Orpych z Uniwersytetu WSB Merito.

REKLAMA

Chemia gospodarcza i napoje: duże wahania cen

Na drugim miejscu pod względem tempa wzrostu cen jest chemia gospodarcza ze średnią podwyżką o 7,7% rdr. Miesiąc temu ta kategoria była na lekkim minusie, tj. ceny spadły o 1,1% rdr. Ewidentnie widać dużą różnicę, jeśli chodzi o poziom cen miesiąc do miesiąca, co wskazuje na wyraźną i dużą zmienność na rynku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

– W sierpniu, będącym okresem urlopowym, popyt na wiele produktów chemii gospodarczej był niższy, a sieci handlowe często organizują promocje, co tymczasowo obniża ceny. We wrześniu natomiast powróciła silna presja cenowa, związana przede wszystkim z rosnącymi kosztami produkcji i logistyki, co przełożyło się na skokowy wzrost dynamiki cen w tej kategorii – mówi dr Łopatka.

Napoje bezalkoholowe także z solidnym wzrostem cen

Trzecie w zestawieniu są napoje bezalkoholowe ze średnim wzrostem cen na poziomie 7,4% rdr. Z kolei w sierpniu było to odpowiednio – 6,6% rdr. Warto też dodać, że poprzednio ww. kategoria była poza TOP5. Na czwartej pozycji (poprzednio była to 2. lokata) znalazły się zaś używki (kawa, herbata, alkohole itd.) ze średnim wzrostem na poziomie 7,1% rdr. W sierpniu był on na poziomie 11,7% rdr.

– W ostatnich miesiącach mocno drożeje kawa. Zmiany klimatyczne ujemnie wpłynęły na zbiory. To wywindowało w górę ceny kawy na rynkach hurtowych. W tym roku są one nawet o 30% wyższe niż w ub.r. i dwukrotnie większe niż w 2022 roku. Nie przełożyło się to od razu na rynek detaliczny, bo korzystano z zapasów, ale w końcu zaczęły się one wyczerpywać. Zmiana klimatu pogłębia się i prognozy wskazują, że do 2050 roku powierzchnia upraw kawy będzie dwukrotnie mniejsza niż obecnie – zauważa ekonomista Marcin Luziński z Santander Bank Polska.

Mięso, nabiał i pieczywo też z podwyżkami

Listę TOP5 najbardziej drożejących kategorii w sklepach zamyka mięso ze średnim wzrostem o 6,7% rdr. W sierpniu był on na poziomie 5,3% rdr. Dalej w zestawieniu uplasował się nabiał z podwyżką o 6,4% rdr. Kolejne w rankingu są owoce ze wzrostem o 6,2% rdr. Podobne podwyżki rdr. widać w przypadku środków higieny osobistej – 6,2%, a także pieczywa – 6%.

– Producenci środków higieny osobistej ponownie zaczynają przenosić na klientów wyższe ceny surowców, takich jak celuloza, chemikalia czy opakowania. Z kolei rosnące koszty produkcji pieczywa na stałe wpisały się już w strukturę cenową piekarni. Natomiast ta kategoria jest najstabilniejsza w całym rankingu – wskazuje ekspert z Uniwersytetu WSB Merito.

Zbliżone do siebie podwyżki rdr. osiągnęły produkty sypkie (np. cukier i mąka) – 4,9%, wędliny – 4,9%, dodatki spożywcze (np. ketchupy, majonezy i musztardy) – 4,5%, a także ryby – 3,8%. Z kolei ostatnią pozycją w rankingu, która zaliczyła wzrost cen, są słodycze i desery, tj. na poziomie 2,5% rdr.

– Z jednej strony obserwujemy obniżki cen cukru, które oddziałują w kierunku spadków cen produktów o dużej zawartości tego surowca. Są one konsekwencją wyższej podaży na rynkach światowych. Z drugiej strony wciąż utrzymują się wzrosty cen kakao. Niemniej, hamująca roczna dynamika cen tego surowca i niewykluczone spadki rdr. w kolejnych miesiącach mogą sugerować, że tempo podwyżek na poziomie detalicznym w tej kategorii również będzie maleć – wskazuje dr Mariusz Dziwulski, ekspert z PKO BP.

Karmy, warzywa i artykuły dla dzieci tanieją

W najnowszej edycji raportu na minusie znalazły się trzy kategorie. Najbardziej spadły ceny karm dla zwierząt. Zanotowały -1,9% rdr. W opinii dr. Araka, jest to efektem ostrej konkurencji i promocji w sieciach handlowych. Ekspert przyznaje, że producenci walczą o udziały rynkowe po okresie wysokich cen z 2023 roku, a nadpodaż produktów suchych obniża średnie koszty zakupów w sklepach.

– Spadek dynamiki podwyżek cen karm dla zwierząt już drugi miesiąc z rzędu to efekt dwóch czynników. Ustabilizowały się ceny niektórych surowców używanych do ich produkcji, np. zbóż. I co ważniejsze, jest to kategoria, wewnątrz której panuje ogromna konkurencja. Sieci handlowe często wykorzystują ją do agresywnych promocji, by przyciągnąć do siebie właścicieli zwierząt, którzy przy okazji zrobią inne zakupy – stwierdza dr Orpych.

Na minusie znalazły się tym razem również warzywa ze średnim spadkiem cen w sklepach na poziome – 1,5% rdr. – GUS oszacował wzrost rdr. tegorocznej produkcji warzyw gruntowych na 6%, a ziemniaków – aż 15% rdr. Jest to główną przyczyną obserwowanych obniżek cen. Widać duże zróżnicowanie dynamiki, ze znaczącym spadkiem cen kapusty czy też właśnie ziemniaków. Z uwagi na wyższą podaż, ujemna roczna dynamika cen prawdopodobnie utrzyma się w najbliższych miesiącach, choć wiele zależeć będzie od podaży warzyw z południa Europy w okresie zimowym – komentuje ekspert z PKO BP.

Natomiast główny ekonomista VeloBanku stwierdza, że spadek cen warzyw ma charakter sezonowy. Duża podaż krajowych produktów w drugiej połowie lata obniżyła ceny. W zimie ta kategoria prawdopodobnie wróci do wzrostów z powodu droższego importu. Dzisiaj sytuacja części rolników jest na tyle poważna, że mówi się o konieczności skupów interwencyjnych, np. papryki. Zestawienie spadków zamykają art. dla dzieci, które potaniały o 0,9% rdr.

– Konkurencja cenowa jest duża, a konsumenci są skłonni do poszukiwania tańszych alternatyw lub zakupów w ramach promocji. Wraz z powrotem wyższego popytu, m.in. przed sezonem świątecznym, ceny w tej kategorii mogą wrosnąć, ale skala podwyżek będzie ograniczana przez działania promocyjne i walkę sieci handlowych o klienta – podsumowuje ekspertka z WSB Merito.

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Przełom w podatkach - wreszcie coś dla podatników: zapadła uchwała NSA, która zmienia wszystko. Będzie można wznowić postępowanie zakończone ostateczną decyzją
20 paź 2025

Przełom w podatkach: zapadła uchwała NSA, która zmienia wszystko, bo będzie można wznowić postępowanie zakończone ostateczną decyzją. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 października 2025 roku potwierdziła, że przesłanką wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną na wniosek strony mogą być okoliczności lub dowody, które były znane stronie w toku postępowania, lecz nie zostały przez nią powołane, o ile nie były one znane organowi prowadzącemu postępowanie. Uchwała sędziów NSA rozstrzyga dotychczasowe rozbieżności w orzecznictwie i ustala wykładnię literalną przepisu. Co zatem z postępowaniami, czy będzie fala wznowień?
KGP: 109 280 interwencji, 389 wypadków drogowych, 22 ofiary śmiertelne [Podsumowanie tygodnia]
20 paź 2025

Komenda Główna Policji opublikowała najświeższe dane dotyczące interwencji policjantów za weekend. Poniżej znajduje się podsumowanie ostatniego tygodnia. Policjanci w ubiegłym tygodniu przeprowadzili 109 280 interwencji. Byli wzywani do 389 wypadków drogowych.
Skończyło się eldorado z darowiznami. Skarbówka zmieniła zasady. Ruszyły gigantyczne kontrole i kary
20 paź 2025

Blady strach padł na handlujących w sieci? Skarbówka bierze pod lupę tych wszystkich, którzy regularnie sprzedają w internecie, ale zyskami z fiskusem się nie dzielą. Na baczność muszą się mieć także streamerzy. Skończyło się dla nich eldorado z darowiznami. I jedni i drudzy, jeśli nie rozliczają się z dochodów z internetu, mogą zostać wezwani do zapłaty podatku.
Od 2026 roku zmieniają się zasady ogrzewania domów. Kary idą w grube tysiące złotych
20 paź 2025

Jesienne chłody rozgościły się już na dobre, a wraz z nimi ruszył nowy sezon grzewczy. To także początek kolejnej odsłony antysmogowej ofensywy. Związane z tym restrykcyjne przepisy obowiązują już w wielu regionach. Każdy z samorządów przyjął własną uchwałę. Tym, co je łączy jest dyktowany unijnymi regulacjami zakaz używania starych pieców na węgiel.

REKLAMA

Od 240 zł do 960 zł za pomoc radcy prawnego z urzędu od 1 stycznia 2026 r. Zmiany dotyczą tej grupy spraw
19 paź 2025

Radca prawny z urzędu po 1 stycznia 2026 r. weźmie za sprawy z zakresu prawa rodzinnego od 240 zł do 960 zł. Są nowe stawki kosztów pomocy prawnej. Sprawdź za co, ile zapłacisz w 2026 r.
Bon ciepłowniczy 2025: 500, 1000 albo 1750 zł. Wnioski od 3 listopada
19 paź 2025

Już 3 listopada 2025 r. gminy zaczną przyjmowanie wniosków o bony ciepłownicze za okres od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. Drugi nabór wystartuje na początku przyszłego roku. Czym jest bon ciepłowniczy i ile wynosi? Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać takie wsparcie? Kiedy można spodziewać się wypłaty środków?
Możesz to zrobić na swojej działce do końca lutego 2026 - potem wchodzą ograniczenia
20 paź 2025

Jak doskonale wiemy, prawo własności nie zawsze oznacza dowolność i pełną swobodę działania, nawet na swoim własnym terenie. Przepisy wprowadzają liczne ograniczenia, w których trudno się odnaleźć. Tak jest i w omawianym poniżej przypadku wykonywania specyficznych prac na własnej działce.
Rewolucja w Kodeksie pracy od 1 stycznia 2026 r. Okresy prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania pracy na podstawie umów zleceń oraz umów agencyjnych będą wliczały się do stażu pracy
19 paź 2025

Karol Nawrocki podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Czy pracowników i pracodawców czekają rewolucyjne zmiany? Jak się okazuje nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. Co się zmieni?

REKLAMA

4 134 zł miesięcznie bez komisji, na której „po raz kolejny trzeba udowadniać swoją niepełnosprawność”, aby otrzymać świadczenie. Koniec z niepotrzebnym narażaniem na stres oraz „punktowaniem i podważaniem niepełnosprawności”
20 paź 2025

4 134 zł miesięcznie, czyli świadczenie wspierające w najwyższej dopuszczalnej ustawowo wysokości, bez konieczności uczestniczenia w procedurze ustalania poziomu potrzeby wsparcia przez osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji, aby nie „narażać ich na stres związanych z dodatkowymi komisjami lekarskimi, na których kolejny raz muszą udowadniać swoją niepełnosprawność” – to postulat, który trafił niedawno na biurko Prezydenta.
Najpierw 65 lat i 11 miesięcy, a następnie 67 lat dla obu płci. Nowy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn jest wprowadzany stopniowo
20 paź 2025

Sytuacja demograficzna w Europie osiągnęła poziom krytyczny. Starzejące się społeczeństwo stawia poważne wyzwania przed systemami emerytalnymi. W 2024 roku dotacja z budżetu państwa dla ZUS wzrosła o ponad 25%, a na jego wsparcie państwo przeznacza już 7% PKB. Czy Polska, wzorem innych krajów, powinna podnieść i zrównywać wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn?

REKLAMA