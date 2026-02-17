REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » W każdej sekundzie Polacy płacą Blikiem. Transakcje warte setki miliardów złotych

W każdej sekundzie Polacy płacą Blikiem. Transakcje warte setki miliardów złotych

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 lutego 2026, 13:38
W każdej sekundzie Polacy płacą Blikiem. Transakcje warte setki miliardów złotych
W każdej sekundzie Polacy płacą Blikiem. Transakcje warte setki miliardów złotych
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

W ub.r. użytkownicy Blika zrealizowali łącznie 2,9 mld transakcji o wartości 441,5 mld zł – poinformował we wtorek operator systemu, Polski Standard Płatności. Od początku istnienia Blika jego użytkownicy zrealizowali 10 mld transakcji o wartości 1,4 bln zł.

Rekordowy wynik Blika w 2025 roku

Jak przekazał Polski Standard Płatności, tylko w IV kwartale 2025 r. zrealizowano 785,7 mln operacji o wartości 121,7 mld zł. Średnia kwota pojedynczego koszyka zakupowego w 2025 roku wyniosła 151 zł. W ubiegłym roku do usługi dołączyło ponad 2 mln nowych użytkowników i na koniec grudnia było w niej 20,7 mln aktywnych kont.

REKLAMA

REKLAMA

W informacji prasowej podkreślono, że nadal najwyższe wolumeny transakcyjne były generowane przez zakupy w sieci.

„W 2025 roku użytkownicy Blika zrealizowali łącznie 2,9 mld transakcji o wartości 441,5 mld zł” – podał Polski Standard Płatności.

W każdej sekundzie Polacy płacą Blikiem

„(...) w ciągu zaledwie tych 12 miesięcy Polacy zrealizowali ponad 40 proc. łącznej liczby operacji wykonanych w całej pierwszej dekadzie działalności Blika. Przełożyło się to na średnio 8 mln transakcji dziennie, co oznacza, że w każdej sekundzie przetwarzane były około 92 płatności. W najbardziej intensywnym dniu minionego roku użytkownicy wykonali niemal 13 mln transakcji” – dodano.

REKLAMA

Dominująca rola e-commerce w transakcjach Blik

Polski Standard Płatności poinformował, że w 2025 roku liczba operacji Blikiem w e-commerce wzrosła o 20 proc. rok do roku, co pozwoliło utrzymać temu kanałowi dominującą pozycję, z udziałem odpowiadającym za niemal połowę wszystkich transakcji w systemie. „Użytkownicy zapłacili w sklepach online 1,4 mld razy, a łączna wartość tych zakupów wyniosła 219 mld zł (wzrost o 27 proc. r/r). Tylko między październikiem a grudniem Polacy zrealizowali w tym kanale blisko 400 mln płatności. Średnia kwota pojedynczej płatności online sięgnęła 158 zł” – wskazano.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Transakcje Blik w sklepach stacjonarnych

Operator systemu podał, że użytkownicy usługi w 2025 roku zrealizowali 704,5 mln transakcji w sklepach stacjonarnych, co daje wzrost o 22 proc. w ujęciu rocznym. Wartość transakcji w sklepach wyniosła 41,9 mld zł, czyli o 30 proc. więcej niż rok wcześniej.

„(...) to w dużej mierze efekt coraz większej popularności płatności zbliżeniowych, które generują już ponad połowę (48 proc.) wszystkich operacji stacjonarnych” – przekazano.

Blik poza granicami Polski

W ubiegłym roku lista państw, w których zarejestrowano transakcje contactless (bezstykowe – PAP) Blikiem, powiększyła się o 13 nowych rynków. Jak wyjaśniono poza Polską, użytkownicy najczęściej płacili zbliżeniowo w Niemczech (664 tys. transakcji), we Włoszech (291 tys.) oraz w Czechach (283 tys.). Średnia wartość pojedynczego paragonu w całym kanale POS (Point of Sale – punkt sprzedaży) wyniosła 59 zł, a w przypadku samych transakcji zbliżeniowych było to 47 zł - dodano.

Polski Standard Płatności podał także, że w ub.r. użytkownicy Blika zrealizowali 735,1 mln przelewów na numer telefonu (co oznacza wzrost o 22 proc.). Średnio każdego dnia Polacy wykonywali 2 mln takich przelewów, a ich przeciętna wartość wyniosła 167 zł. W ubiegłym roku użytkownicy Blika dokonali także 79 mln wypłat gotówki w bankomatach i punktach handlowych. Średnia wartość jednej wypłaty to 731 zł.

Blik to system płatności mobilnej, którego operatorem jest Polski Standard Płatności. Udziałowcami PSP są Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Zasiłek dla bezrobotnych w 2026 roku. Nowe kwoty od 1 czerwca. Ile wynosi
Zasiłek dla bezrobotnych w 2026 roku. Nowe kwoty od 1 czerwca. Ile wynosi "kuroniówka" przez pierwsze 90 dni?
Od wtorku wielka zmiana w sklepach. Przy owocach i warzywach zobaczysz coś, czego jeszcze nie było
Od wtorku wielka zmiana w sklepach. Przy owocach i warzywach zobaczysz coś, czego jeszcze nie było
Na małych zleceniach tracą podatnicy. Wielu dowiaduje się o tym dopiero podczas rocznych rozliczeń podatkowych. Dlaczego?
Na małych zleceniach tracą podatnicy. Wielu dowiaduje się o tym dopiero podczas rocznych rozliczeń podatkowych. Dlaczego?
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Infor.pl
Pracownik musi rozumieć, jakie jego zachowania stanowią podstawę rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia
17 lut 2026

Zakończenie stosunku pracy często wiąże się z silnymi emocjami u stron, które go rozwiązują. Dotyczy to w szczególności przypadków, w których zachodzą przesłanki uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.
Kiedy dodatek za zastępstwo należy wliczyć do podstawy obliczania trzynastki
17 lut 2026

Dodatek z tytułu zastępstwa należy wliczyć do podstawy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Warunkiem jest jednak spełnianie wymogów określonych w przepisach o obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
Większa swoboda logowania do KSeF. Węzeł krajowy Login.gov.pl już dostępny
17 lut 2026

Integracja Krajowego Systemu e-Faktur z Login.gov.pl to przełom dla firm i księgowych. Nowe metody uwierzytelniania mają rozwiązać problemy z dostępem do systemu i usprawnić codzienną pracę z e-fakturami.
W loteriach podatkowych można wygrać cenne nagrody. Wystarczy rozliczyć PIT w miejscu zamieszkania
17 lut 2026

Miasta i gminy w całej Polsce zachęcają mieszkańców do rozliczenia podatku w swoim miejscu zamieszkania. Podatnicy mogą wygrać w loteriach podatkowych cenne nagrody: samochody, laptopy, smartwatche, pieniądze.

REKLAMA

WIBOR coraz częściej trafia na wokandę. Sądy notują wyraźny wzrost liczby spraw rdr. [NOWE DANE]
17 lut 2026

W sądach okręgowych przybywa spraw dotyczących roszczeń z umów bankowych ze zmiennym oprocentowaniem zależnym od stawki referencyjnej WIBOR. W 2025 roku wpłynęło ich o ponad 105% więcej niż w 2024 roku. Zdecydowanie najwięcej z nich zarejestrowano w Warszawie – ponad 20% wszystkich w kraju. Z kolei o przeszło 165% wzrosła rdr. liczba załatwionych tego typu spraw. Przy tym część sporów zawieszono do czasu wydania orzeczenia przez TSUE. Już po jego ogłoszeniu, eksperci prognozują dalszy rozwój sytuacji. I tutaj zaczyna się wachlarz różnych scenariuszy – zarówno pozytywnych, jak negatywnych lub neutralnych dla samych konsumentów.
Mobbingiem będą również jednorazowe incydenty przemocy? Toczą się prace nad zmianą przepisów, a nowe postulaty wciąż się pojawiają
17 lut 2026

Toczą się prace nad wprowadzeniem istotnych zmian w przepisach dotyczących mobbingu. Jednak wciąż pojawiają się nowe postulaty, których celem jest zaostrzenie obowiązujących regulacji. Czy jednorazowe incydenty przemocy w środowisku pracy będą uznawane za mobbing?
Twój e-PIT: 1 milion deklaracji złożonych w rekordowo krótkim czasie
17 lut 2026

Podatnicy w niespełna dwie doby złożyli już ponad 1 mln deklaracji poprzez usługę Twój e-PIT – podało we wtorek Ministerstwo Finansów. Resort podkreślił, że pierwszy milion e-PITów wpłynął do sytemu szybciej niż w ubiegłym roku.
Jawność wynagrodzeń kluczem do skutecznej rekrutacji
17 lut 2026

Jawność wynagrodzeń to od miesięcy jeden z gorętszych tematów na rynku pracy. Z najnowszego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że co piąty kandydat rezygnuje z aplikowania, jeśli ogłoszenie nie zawiera widełek płacowych. Dodatkowo niemal co siódmy zniechęca się zbyt ogólnym opisem obowiązków. Wyzwania dotyczą także pracy zmianowej, bo tylko 21 proc. pracowników deklaruje gotowość do jej podjęcia i to wyłącznie przy wyższym wynagrodzeniu.

REKLAMA

Dlaczego dzieci osiągają gorsze wyniki w badaniach online niż twarzą w twarz? Eksperci mają odpowiedź
17 lut 2026

Dzieci poddane testom dotyczącym poziomu gramatyki osiągały wyższe średnie wyniki w badaniu twarzą w twarz niż w badaniu online – wykazały analizy Zespołu Badań nad Językiem i Humorem Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Na małych zleceniach tracą podatnicy. Wielu dowiaduje się o tym dopiero podczas rocznych rozliczeń podatkowych. Dlaczego?
17 lut 2026

Uproszczona forma zryczałtowanego opodatkowania tzw. małych zleceń, którą ustawodawca przewidział w przepisach podatkowych jest formą zdradliwą. Bo choć zleceniodawca zyskuje na mniejszej ilości formalności, zleceniobiorca traci pieniądze. Dlaczego?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA