W każdej sekundzie Polacy płacą Blikiem. Transakcje warte setki miliardów złotych

W ub.r. użytkownicy Blika zrealizowali łącznie 2,9 mld transakcji o wartości 441,5 mld zł – poinformował we wtorek operator systemu, Polski Standard Płatności. Od początku istnienia Blika jego użytkownicy zrealizowali 10 mld transakcji o wartości 1,4 bln zł.

Rekordowy wynik Blika w 2025 roku

Jak przekazał Polski Standard Płatności, tylko w IV kwartale 2025 r. zrealizowano 785,7 mln operacji o wartości 121,7 mld zł. Średnia kwota pojedynczego koszyka zakupowego w 2025 roku wyniosła 151 zł. W ubiegłym roku do usługi dołączyło ponad 2 mln nowych użytkowników i na koniec grudnia było w niej 20,7 mln aktywnych kont.

W informacji prasowej podkreślono, że nadal najwyższe wolumeny transakcyjne były generowane przez zakupy w sieci.

„W 2025 roku użytkownicy Blika zrealizowali łącznie 2,9 mld transakcji o wartości 441,5 mld zł” – podał Polski Standard Płatności.

W każdej sekundzie Polacy płacą Blikiem

„(...) w ciągu zaledwie tych 12 miesięcy Polacy zrealizowali ponad 40 proc. łącznej liczby operacji wykonanych w całej pierwszej dekadzie działalności Blika. Przełożyło się to na średnio 8 mln transakcji dziennie, co oznacza, że w każdej sekundzie przetwarzane były około 92 płatności. W najbardziej intensywnym dniu minionego roku użytkownicy wykonali niemal 13 mln transakcji” – dodano.

Dominująca rola e-commerce w transakcjach Blik

Polski Standard Płatności poinformował, że w 2025 roku liczba operacji Blikiem w e-commerce wzrosła o 20 proc. rok do roku, co pozwoliło utrzymać temu kanałowi dominującą pozycję, z udziałem odpowiadającym za niemal połowę wszystkich transakcji w systemie. „Użytkownicy zapłacili w sklepach online 1,4 mld razy, a łączna wartość tych zakupów wyniosła 219 mld zł (wzrost o 27 proc. r/r). Tylko między październikiem a grudniem Polacy zrealizowali w tym kanale blisko 400 mln płatności. Średnia kwota pojedynczej płatności online sięgnęła 158 zł” – wskazano.

Transakcje Blik w sklepach stacjonarnych

Operator systemu podał, że użytkownicy usługi w 2025 roku zrealizowali 704,5 mln transakcji w sklepach stacjonarnych, co daje wzrost o 22 proc. w ujęciu rocznym. Wartość transakcji w sklepach wyniosła 41,9 mld zł, czyli o 30 proc. więcej niż rok wcześniej.

„(...) to w dużej mierze efekt coraz większej popularności płatności zbliżeniowych, które generują już ponad połowę (48 proc.) wszystkich operacji stacjonarnych” – przekazano.

Blik poza granicami Polski

W ubiegłym roku lista państw, w których zarejestrowano transakcje contactless (bezstykowe – PAP) Blikiem, powiększyła się o 13 nowych rynków. Jak wyjaśniono poza Polską, użytkownicy najczęściej płacili zbliżeniowo w Niemczech (664 tys. transakcji), we Włoszech (291 tys.) oraz w Czechach (283 tys.). Średnia wartość pojedynczego paragonu w całym kanale POS (Point of Sale – punkt sprzedaży) wyniosła 59 zł, a w przypadku samych transakcji zbliżeniowych było to 47 zł - dodano.

Polski Standard Płatności podał także, że w ub.r. użytkownicy Blika zrealizowali 735,1 mln przelewów na numer telefonu (co oznacza wzrost o 22 proc.). Średnio każdego dnia Polacy wykonywali 2 mln takich przelewów, a ich przeciętna wartość wyniosła 167 zł. W ubiegłym roku użytkownicy Blika dokonali także 79 mln wypłat gotówki w bankomatach i punktach handlowych. Średnia wartość jednej wypłaty to 731 zł.

Blik to system płatności mobilnej, którego operatorem jest Polski Standard Płatności. Udziałowcami PSP są Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.