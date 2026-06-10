Nie musisz już chodzić po pisma z sądu na pocztę. Od czerwca doręczenia online – sprawdź, jak to włączyć w 5 minut
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Od 1 czerwca 2026 roku możesz odebrać pismo z sądu prosto na komputer lub telefon – bez wychodzenia z domu, bez kolejek na poczcie i bez awizo w skrzynce. Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło e-doręczenia dla wszystkich obywateli i firm. Wystarczy jedno oświadczenie złożone online. To dobrowolne – kto woli papier, zostaje przy tradycyjnej korespondencji. A jak to włączyć?
- Koniec z awizo. Pisma z sądu odbierzesz jak e-mail, listonosz nie będzie miał co robić
- Dla kogo e-doręczenia z sądu?
- Jakie są korzyści?
- Czy doręczenia elektroniczne z sądu są obowiązkowe?
- Jak się zapisać? Krok po kroku w 5 minut
- Co obejmuje system elektronicznych doręczeń sądowych?
- Co zrobić teraz, gdy chcę korzystać z doręczeń elektronicznych przez portal informacyjny?
- Pytania i odpowiedzi o doręczenia elektroniczne pism sądowych
Koniec z awizo. Pisma z sądu odbierzesz jak e-mail, listonosz nie będzie miał co robić
Ile razy bałeś się, że przegapisz awizo z sądu? A listonosz dzwonił do drzwi, gdy byłeś w pracy? Albo awizo się "zapodziało"? Musiałeś brać specjalnie wolne, żeby odebrać pismo na poczcie – a tam kolejka. Może nawet przegapiłeś termin, a pismo wróciło do sądu.
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Teraz to się kończy. Od 1 czerwca 2026 r. każdy obywatel i firma mogą zdecydować, że pisma z sądu (pozwy, wezwania, wyroki, postanowienia) będą trafiać na Portal Informacyjny – system online dostępny 24/7.
Jak to działa? Dostajesz powiadomienie SMS lub e-mail, logujesz się na Portal, odbierasz pismo – gotowe. Bez wychodzenia z domu. Bez czekania na listonosza.
Dla kogo e-doręczenia z sądu?
Od 1 czerwca system obejmuje:
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- Obywateli – każdą osobę fizyczną prowadzącą sprawę w sądzie (rozwód, spadek, spór cywilny itp.);
- Przedsiębiorców – jednoosobowe firmy i spółki prawa handlowego;
- Stałych mediatorów sądowych;
- Komorników sądowych.
Do tej pory doręczenia elektroniczne były dostępne głównie dla profesjonalnych pełnomocników (adwokatów, radców prawnych). Teraz każdy może z nich skorzystać.
„Cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości to długofalowy proces, który ma usprawniać postępowania i zwiększać dostępność sądów" – podkreśla wiceminister Sławomir Pałka.
Jakie są korzyści?
- Szybkość: Pismo trafia na Twoje konto w minutę, nie po tygodniu. Szybciej reagujesz, nie tracisz terminów.
- Wygoda: Logujesz się z telefonu czy komputera – w domu, w pracy, na wakacjach. Nie musisz brać wolnego na pocztę.
- Bezpieczeństwo: Żadne pismo się nie zgubi. Wszystko zapisane w systemie – masz dostęp do historii doręczeń i potwierdzeń odbioru.
- Oszczędność: Nie tracisz czasu na dojazdy, nie płacisz za wydruki. Sąd też oszczędza – mniej papieru, szybsze procedowanie.
- Ekologia: Mniej papieru = mniejszy ślad środowiskowy.
Czy doręczenia elektroniczne z sądu są obowiązkowe?
Nie. E-doręczenia przez portal sądowy są całkowicie dobrowolne. Jeśli wolisz tradycyjne listy – nic się dla Ciebie nie zmienia. Sąd nadal będzie wysyłał pisma pocztą. Ale jeśli chcesz wygody i szybkości – wystarczy złożyć jedno oświadczenie przez Portal Informacyjny.
Jak się zapisać? Krok po kroku w 5 minut
- Wejdź na Portal Informacyjny (portal.ms.gov.pl);
- Zaloguj się – przez Profil Zaufany, e-Dowód lub bankowość elektroniczną;
- Złóż oświadczenie o wyborze doręczeń elektronicznych;
- Gotowe – od teraz pisma z sądu będą trafiać na Twoje konto online.
Cała procedura zajmuje ok. 5 minut.
Co obejmuje system elektronicznych doręczeń sądowych?
Portal Informacyjny działa w 377 sądach powszechnych w całej Polsce i obejmuje:
- 11 sądów apelacyjnych;
- 47 sądów okręgowych;
- 319 sądów rejonowych.
Z systemu korzysta już według danych MS:
- Ponad 483 tys. obywateli;
- Ponad 65 tys. profesjonalnych pełnomocników;
- Ponad 13 tys. użytkowników instytucjonalnych.
System obsługuje średnio 9 mln otwarć spraw miesięcznie.
Co zrobić teraz, gdy chcę korzystać z doręczeń elektronicznych przez portal informacyjny?
Jeśli masz sprawę w sądzie lub planujesz ją rozpocząć:
- Załóż Profil Zaufany (jeśli jeszcze go nie masz);
- Wejdź na Portal Informacyjny i złóż oświadczenie;
- Sprawdź, czy dostajesz powiadomienia SMS/e-mail po doręczeniu pisma.
Doręczenia sądowe przez Internet są dostępne już dziś. Oszczędzasz czas, nerwy i pieniądze, a pismo na pewno dotrze.
Pytania i odpowiedzi o doręczenia elektroniczne pism sądowych
Od kiedy mogę korzystać z e-doręczeń z sądu?
Od 1 czerwca 2026 roku – system już działa.
Czy muszę mieć Profil Zaufany?
Tak, albo e-Dowód, albo logowanie przez bank. To bezpieczne metody uwierzytelnienia.
Co jeśli nie mam dostępu do Internetu?
Możesz poprosić rodzinę o pomoc w odbiorze pism elektronicznie lub zostać przy tradycyjnych doręczeniach pocztowych.
Czy dotyczy to wszystkich spraw w sądzie?
Tak – cywilnych, rodzinnych, spadkowych, gospodarczych. System obejmuje sądy powszechne.
Ile to kosztuje?
Nic. Usługa jest bezpłatna.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości
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