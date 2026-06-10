Nie musisz już chodzić po pisma z sądu na pocztę. Od czerwca doręczenia online – sprawdź, jak to włączyć w 5 minut

Od 1 czerwca 2026 roku możesz odebrać pismo z sądu prosto na komputer lub telefon – bez wychodzenia z domu, bez kolejek na poczcie i bez awizo w skrzynce. Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło e-doręczenia dla wszystkich obywateli i firm. Wystarczy jedno oświadczenie złożone online. To dobrowolne – kto woli papier, zostaje przy tradycyjnej korespondencji. A jak to włączyć?

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Koniec z awizo. Pisma z sądu odbierzesz jak e-mail, listonosz nie będzie miał co robić

Ile razy bałeś się, że przegapisz awizo z sądu? A listonosz dzwonił do drzwi, gdy byłeś w pracy? Albo awizo się "zapodziało"? Musiałeś brać specjalnie wolne, żeby odebrać pismo na poczcie – a tam kolejka. Może nawet przegapiłeś termin, a pismo wróciło do sądu.

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Teraz to się kończy. Od 1 czerwca 2026 r. każdy obywatel i firma mogą zdecydować, że pisma z sądu (pozwy, wezwania, wyroki, postanowienia) będą trafiać na Portal Informacyjny – system online dostępny 24/7.

Jak to działa? Dostajesz powiadomienie SMS lub e-mail, logujesz się na Portal, odbierasz pismo – gotowe. Bez wychodzenia z domu. Bez czekania na listonosza.

Dla kogo e-doręczenia z sądu?

Od 1 czerwca system obejmuje:

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Obywateli – każdą osobę fizyczną prowadzącą sprawę w sądzie (rozwód, spadek, spór cywilny itp.);

Przedsiębiorców – jednoosobowe firmy i spółki prawa handlowego;

Stałych mediatorów sądowych;

Komorników sądowych.

Do tej pory doręczenia elektroniczne były dostępne głównie dla profesjonalnych pełnomocników (adwokatów, radców prawnych). Teraz każdy może z nich skorzystać.

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„Cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości to długofalowy proces, który ma usprawniać postępowania i zwiększać dostępność sądów" – podkreśla wiceminister Sławomir Pałka.

Jakie są korzyści?

Szybkość: Pismo trafia na Twoje konto w minutę, nie po tygodniu. Szybciej reagujesz, nie tracisz terminów. Wygoda: Logujesz się z telefonu czy komputera – w domu, w pracy, na wakacjach. Nie musisz brać wolnego na pocztę. Bezpieczeństwo: Żadne pismo się nie zgubi. Wszystko zapisane w systemie – masz dostęp do historii doręczeń i potwierdzeń odbioru. Oszczędność: Nie tracisz czasu na dojazdy, nie płacisz za wydruki. Sąd też oszczędza – mniej papieru, szybsze procedowanie. Ekologia: Mniej papieru = mniejszy ślad środowiskowy.

Czy doręczenia elektroniczne z sądu są obowiązkowe?

Nie. E-doręczenia przez portal sądowy są całkowicie dobrowolne. Jeśli wolisz tradycyjne listy – nic się dla Ciebie nie zmienia. Sąd nadal będzie wysyłał pisma pocztą. Ale jeśli chcesz wygody i szybkości – wystarczy złożyć jedno oświadczenie przez Portal Informacyjny.

Jak się zapisać? Krok po kroku w 5 minut

Wejdź na Portal Informacyjny (portal.ms.gov.pl); Zaloguj się – przez Profil Zaufany, e-Dowód lub bankowość elektroniczną; Złóż oświadczenie o wyborze doręczeń elektronicznych; Gotowe – od teraz pisma z sądu będą trafiać na Twoje konto online.

Cała procedura zajmuje ok. 5 minut.

Co obejmuje system elektronicznych doręczeń sądowych?

Portal Informacyjny działa w 377 sądach powszechnych w całej Polsce i obejmuje:

11 sądów apelacyjnych;

sądów apelacyjnych; 47 sądów okręgowych;

sądów okręgowych; 319 sądów rejonowych.

Z systemu korzysta już według danych MS:

Ponad 483 tys. obywateli;

obywateli; Ponad 65 tys. profesjonalnych pełnomocników;

profesjonalnych pełnomocników; Ponad 13 tys. użytkowników instytucjonalnych.

System obsługuje średnio 9 mln otwarć spraw miesięcznie.

Co zrobić teraz, gdy chcę korzystać z doręczeń elektronicznych przez portal informacyjny?

Jeśli masz sprawę w sądzie lub planujesz ją rozpocząć:

Załóż Profil Zaufany (jeśli jeszcze go nie masz);

Wejdź na Portal Informacyjny i złóż oświadczenie;

Sprawdź, czy dostajesz powiadomienia SMS/e-mail po doręczeniu pisma.

Doręczenia sądowe przez Internet są dostępne już dziś. Oszczędzasz czas, nerwy i pieniądze, a pismo na pewno dotrze.

Pytania i odpowiedzi o doręczenia elektroniczne pism sądowych

Od kiedy mogę korzystać z e-doręczeń z sądu?

Od 1 czerwca 2026 roku – system już działa.

Czy muszę mieć Profil Zaufany?

Tak, albo e-Dowód, albo logowanie przez bank. To bezpieczne metody uwierzytelnienia.

Co jeśli nie mam dostępu do Internetu?

Możesz poprosić rodzinę o pomoc w odbiorze pism elektronicznie lub zostać przy tradycyjnych doręczeniach pocztowych.

Czy dotyczy to wszystkich spraw w sądzie?

Tak – cywilnych, rodzinnych, spadkowych, gospodarczych. System obejmuje sądy powszechne.

Ile to kosztuje?

Nic. Usługa jest bezpłatna.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości