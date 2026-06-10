Będzie łatwiej za rachunkami za prąd. Trwają prace nad deregulacją

Odbiorców czekają ułatwienia w zakresie rozliczania kosztów dostarczania wody i ciepła. To jednak nie wszystko – łatwiejsze ma być również rozliczanie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. To element zmian związanych z deregulacją.

Łatwiej będzie rozliczać wodę i ciepło

W ostatnim czasie pisaliśmy o pewnych ułatwieniach dotyczących rozliczania kosztów dostarczania wody i ciepła. Chodziło o wprowadzenie wymaganego przepisami radiowego odczytu wodomierzy i zużycia ciepła, które zgodnie z przepisami powinno nastąpić do 1 stycznia 2027 roku. Źródłem zmian jest ustawa z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw, z której wynika, że do dnia 1 stycznia 2027 r. właściciele lub zarządcy budynku wielolokalowego mają zastąpić ciepłomierze, podzielniki kosztów ogrzewania lub wodomierze do pomiaru ciepłej wody użytkowej zamontowane przed dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów, urządzeniami posiadającymi funkcję zdalnego odczytu. Za niedostosowanie się do tych wymogów będzie groziła grzywna w wysokości do 10.000 zł, ograniczenie wolności lub areszt.

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Deregulacja ułatwi rozliczanie energii

Jak się okazuje, ułatwienia mają też objąć rozliczanie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Tym razem nie chodzi jednak o sposób odczytu danych, a o kwestie formalne dotyczące wystawianych rachunków. Te wystawiane dla odbiorców w gospodarstwach domowych mają zostać uproszczone tak, aby poprawiła się ich czytelność. Odbiorcy mają otrzymywać już na pierwszej stronie korespondencji czytelną informację o kwocie do zapłaty i składających się na nią elementach. Dodatkowo podstawową formą korespondencji z przedsiębiorstwami energetycznymi ma być forma elektroniczna. Korespondencja w formie papierowej również będzie możliwa, ale jedynie na życzenie odbiorcy.

Te zmiany, określane jako techniczne, zaproponowała senacka komisja gospodarki narodowej i innowacyjności jako poprawkę do ustawy deregulującej niektóre przepisy dotyczące energetyki.