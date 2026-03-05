REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Ceny mieszkań w końcu jawne. Nowe przepisy miały zrewolucjonizować rynek – w praktyce powstała mapa chaosu

Ceny mieszkań w końcu jawne. Nowe przepisy miały zrewolucjonizować rynek – w praktyce powstała mapa chaosu

05 marca 2026, 12:48
Ceny mieszkań w końcu jawne. Nowe przepisy miały zrewolucjonizować rynek – w praktyce powstała mapa chaosu
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jawność cen transakcyjnych mieszkań miała zakończyć erę informacyjnej przewagi pośredników i otworzyć rynek dla kupujących oraz sprzedających. Zniesienie opłat za dostęp do danych z Rejestru Cen Nieruchomości rozbudziło ogromne oczekiwania, ale rzeczywistość okazała się bardziej skomplikowana. Zamiast jednego systemu powstała mozaika lokalnych rozwiązań, a dostęp do informacji zależy dziś od miejsca i umiejętności interpretowania danych.

Jawność cen mieszkań miała być przełomem

Jawność cen transakcyjnych nieruchomości miała stanowić przełom w dostępie do wiedzy o rynku mieszkaniowym, polegający na uporządkowaniu jej i wyrównaniu dostępu do informacji. Zniesienie opłat oraz zapowiedź upowszechnienia publikowania danych rozbudziły oczekiwania kupujących, sprzedających i agentów. Rzeczywistość okazała się jednak bardziej złożona: zamiast jednego, spójnego systemu pojawiła się mozaika lokalnych rozwiązań. Transparentność stała się faktem, ale jej praktyczny wymiar zależy obecnie od obszaru geograficznego oraz umiejętności interpretowania danych.

REKLAMA

REKLAMA

Nowelizacja przepisów wprowadzająca jawność cen transakcyjnych nieruchomości zniosła opłaty za udostępnianie danych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN), co formalnie otworzyło go dla wszystkich zainteresowanych. W debacie publicznej dominowało przekonanie, że oto kończy się era asymetrii informacyjnej. W praktyce jednak szybko okazało się, że sama zmiana przepisów nie oznacza automatycznie jednolitego standardu działania.

Rejestr Cen Nieruchomości nadal prowadzony jest przez starostów oraz prezydentów miast na prawach powiatu. To na poziomie lokalnym rozstrzyga się obecnie, w jaki sposób dane są publikowane i jak łatwo można z nich skorzystać.

„Na poziomie centralnym funkcjonuje krajowy geoportal, prezentowany jako rozwiązanie obejmujące zdecydowaną większość powiatów” – mówi Anton Bubiel, ekspert rynku mieszkaniowego w SonarHome.pl.
„Skala pokrycia robi wrażenie – mapa kraju wypełniona jest punktami transakcji, można tam również znaleźć szczegółowe dane dotyczące metrażu mieszkań i liczby pomieszczeń czy też kondygnacji, na której są ulokowane.”

REKLAMA

Zdaniem eksperta SonarHome.pl, platformy umożliwiającej wycenę mieszkania i znalezienie agenta, to właśnie Geoportal ma szansę w praktyce zostać podstawowym źródłem informacji o danych transakcyjnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Cztery modele udostępniania danych w Polsce

Na poziomie lokalnym część samorządów uruchomiła rozbudowane portale mapowe dostępne bez logowania, prezentujące szeroki zestaw atrybutów transakcji. Użytkownik może tam sprawdzić metraż, piętro, rodzaj rynku czy formę prawa do lokalu. W niektórych portalach publikowane są bardzo szczegółowe dane, w tym numery lokali, co budzi kontrowersje wśród mieszkańców, przyczynia się do stawiania pytań o granice jawności i rodzi dyskusję o prywatności. To napięcie pokazuje, że dostęp do informacji nie stanowi wyłącznie kwestii technicznej, lecz również pełni rolę społeczną i polityczną.

Obok portali w pełni otwartych funkcjonują – jako drugi stosowany model – rozwiązania pośrednie. Niektóre samorządy udostępniają dane częściowo, wymagając logowania lub ograniczając zakres widocznych informacji.

Inne publikują hurtowo pliki w formatach GML lub poprzez usługi WFS, przenosząc ciężar analizy na użytkownika. To jest trzeci model udostępniania danych. Formalnie obowiązek jest spełniony, lecz praktyczna użyteczność takiego repozytorium informacji zależy od kompetencji odbiorcy.

Czwartym modelem pozostaje klasyczna procedura wnioskowa. Opłaty nie są już pobierane, jednak konieczność składania formalnych wniosków i oczekiwania na odpowiedź wydłuża proces pozyskiwania informacji. W zależności od sprawności urzędu może to trwać dni, a nawet tygodnie. Tym samym tempo i komfort dostępu do danych stają się kolejnym czynnikiem różnicującym lokalne rynki.

Co realnie zmienia się dla kupujących i sprzedających

W tym zróżnicowanym krajobrazie kluczowe pytanie brzmi: co realnie zmienia się dla uczestników rynku? Dla kupujących pojawia się możliwość skonfrontowania ceny ofertowej z cenami rzeczywistych transakcji w najbliższym otoczeniu. To potencjalnie silne narzędzie negocjacyjne, pozwalające oddzielić marketingowe oczekiwania od faktów. Jednak skuteczność tej konfrontacji zależy od jakości, kompletności i aktualności danych.

„Ceny transakcyjne same w sobie nie opisują jednak standardu mieszkania ani kontekstu sprzedaży. Nie wiadomo, czy lokal był wykończony w wysokim standardzie, czy wymagał generalnego remontu ani czy sprzedaż odbywała się pod presją czasu. Nie widać też, czy transakcja była elementem większego pakietu inwestycyjnego. Bez tej wiedzy porównania mogą prowadzić do uproszczeń” – zauważa Anton Bubiel.

Istotna jest także data transakcji oraz faza cyklu rynkowego. Rynek w okresie boomu, napędzanego łatwym kredytem lub programami wsparcia, funkcjonuje inaczej niż w fazie ochłodzenia. Porównywanie cen bez korekty czasowej prowadzi do efektu zakotwiczenia w historycznych szczytach. Transparentność nie eliminuje błędów poznawczych – może jedynie dostarczyć surowca do bardziej świadomej analizy.

Dla sprzedających jawność cen oznacza ograniczenie przestrzeni do arbitralnego ustalania zawyżonych oczekiwań. Dotąd częstą praktyką było bazowanie na cenach z ogłoszeń, które nie odzwierciedlały realnych transakcji. Teraz kupujący mogą szybciej zweryfikować te oczekiwania i użyć danych jako argumentu w negocjacjach.

Nie oznacza to jednak automatycznego spadku cen. W okresach ożywienia jawność może przyspieszyć wzrost oczekiwań, ponieważ sprzedający szybciej zobaczą, że w ich otoczeniu zawierane są droższe transakcje. Mechanizm transparentności działa więc symetrycznie – przyspiesza reagowanie rynku w obu kierunkach. Sam w sobie nie kształtuje poziomu cen, który nadal zależy od dostępności kredytu, podaży, dochodów i demografii.

Nowa rola agentów i analityki danych

Na nowej sytuacji zyskują podmioty potrafiące agregować i interpretować dane. Surowe rejestry stają się podstawą do budowy serwisów analitycznych, które łączą ceny transakcyjne z historią ofert, korektami czasowymi i atrybutami jakościowymi. Dane stają się punktem wyjścia, a nie gotową odpowiedzią. Zmienia się również rola agenta, gdyż dostęp do „tajnych” informacji przestaje być fundamentem przewagi konkurencyjnej i elementem narracji sprzedażowej.

„Największe znaczenie na rynku zaczynają mieć podmioty o wysokich kompetencjach interpretacyjnych, które potrafią skutecznie filtrować dane, uwzględniać kontekst oraz prowadzić klienta przez złożony proces transakcyjny. Agent staje się bardziej analitykiem i menedżerem procesu niż wyłącznym dysponentem wiedzy” – podsumowuje Anton Bubiel.

W długim okresie rynek powinien stać się bardziej spójny informacyjnie i szybciej reagować na zmiany koniunktury. Transparentność nie zastąpi jednak profesjonalnej analizy, doświadczenia ani sprawnego przeprowadzania transakcji. Może skrócić dystans między oczekiwaniami a rzeczywistością, ale ostatecznie to nie sama jawność, lecz sposób korzystania z niej zdecyduje o tym, jak głęboko zmieni ona mechanikę rynku mieszkaniowego.

Media

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Źródło: INFOR
