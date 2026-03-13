REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Usługi drożeją najszybciej. GUS publikuje nowe dane o inflacji [TABELA]

Usługi drożeją najszybciej. GUS publikuje nowe dane o inflacji [TABELA]

13 marca 2026, 10:59
Usługi drożeją najszybciej. GUS publikuje nowe dane o inflacji
Usługi drożeją najszybciej. GUS publikuje nowe dane o inflacji
GUS podał, że inflacja konsumencka w lutym 2026 r. wyniosła 2,1% w ujęciu rocznym. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny towarów i usług wzrosły o 0,3%.

Usługi drożeją najszybciej

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2026 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,1% (przy wzroście cen usług o 4,8% i towarów o 1,0%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,3% (w tym usług o 0,7% i towarów o 0,2%)." - czytamy w komunikacie.Usługi drożeją najszybciej

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za styczeń (po przeszacowaniu wag) i luty 2026 r.:

luty

styczeń

rdr

mdm

rdr

mdm

INFLACJA OGÓŁEM

2,1

0,3

2,1

0,7

Żywność i napoje bezalkoholowe

2,4

0,3

2,4

1,4

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

6,9

1,3

6,9

0,7

Odzież i obuwie

-3,4

-2,5

-2,7

-4,1

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii

4,3

0,7

3,8

1,6

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

-1,3

0

-1,3

0,2

Zdrowie

4,8

0,5

5

1,2

Transport

-5,7

-0,4

-5,8

-2,2

Informacja i komunikacja

4,3

0,8

3,7

1,8

Rekreacja, sport i kultura

2,4

1,6

4,3

1,8

Edukacja

6,1

0,1

6,1

0,2

Restauracje i usugi zakwaterowania

4,6

0,2

5,1

0,3

Ubezpieczenia i usługi finansowe

-0,2

0

0,8

-1,8

Higiena osobista, ochrona socjalna, pozostałe towary i usługi

1,7

0,2

1,2

0,9

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
