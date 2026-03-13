Usługi drożeją najszybciej. GUS publikuje nowe dane o inflacji [TABELA]
REKLAMA
REKLAMA
GUS podał, że inflacja konsumencka w lutym 2026 r. wyniosła 2,1% w ujęciu rocznym. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny towarów i usług wzrosły o 0,3%.
Usługi drożeją najszybciej
"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2026 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,1% (przy wzroście cen usług o 4,8% i towarów o 1,0%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,3% (w tym usług o 0,7% i towarów o 0,2%)." - czytamy w komunikacie.Usługi drożeją najszybciej
REKLAMA
REKLAMA
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za styczeń (po przeszacowaniu wag) i luty 2026 r.:
luty
styczeń
rdr
mdm
rdr
mdm
INFLACJA OGÓŁEM
2,1
0,3
2,1
0,7
Żywność i napoje bezalkoholowe
2,4
0,3
2,4
1,4
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
6,9
1,3
6,9
0,7
Odzież i obuwie
-3,4
-2,5
-2,7
-4,1
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii
4,3
0,7
3,8
1,6
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego
-1,3
0
-1,3
0,2
Zdrowie
4,8
0,5
5
1,2
Transport
-5,7
-0,4
-5,8
-2,2
Informacja i komunikacja
4,3
0,8
3,7
1,8
Rekreacja, sport i kultura
2,4
1,6
4,3
1,8
Edukacja
6,1
0,1
6,1
0,2
Restauracje i usugi zakwaterowania
4,6
0,2
5,1
0,3
Ubezpieczenia i usługi finansowe
-0,2
0
0,8
-1,8
Higiena osobista, ochrona socjalna, pozostałe towary i usługi
1,7
0,2
1,2
0,9
REKLAMA
REKLAMA