Kolejne miasto powie "stop" nocnej sprzedaży alkoholu? Mieszkańcy w większości popierają zakaz

Ponad 80 proc. uczestników konsultacji społecznych przeprowadzonych w Ełku opowiedziało się za ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu w mieście – poinformował ełcki urząd miasta. Decyzję, czy tak się stanie, radni mają podjąć w kwietniu.

Wyniki konsultacji społecznych

Zgodnie z opublikowanym przez urząd miasta raportem z konsultacji społecznych za wprowadzeniem ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych w mieście opowiedziało się 83 proc. osób, przeciw było 15 proc., a 2 proc. ankiet uznano za nieważne. W trwających tydzień konsultacjach wzięło udział prawie 500 mieszkańców.

Proponowane ograniczenia

Wyrażali oni opinie na temat ograniczenia w godz. 22.00-6.00 sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. W praktyce oznaczałoby to zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw. Ograniczenie nie objęłoby lokali gastronomicznych, takich jak restauracje, bary i puby, w których alkohol jest spożywany na miejscu.

Przed przeprowadzeniem przez ratusz konsultacji społecznych z wnioskiem o rozważenie możliwości ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu zwrócił się do władz miasta powiatowy komendant policji. Wskazał on m.in., że ełccy policjanci w 2025 r. interweniowali wobec 1691 osób pijących alkohol w niedozwolonych miejscach, zatrzymali do wytrzeźwienia 687 osób, złapali 92 pijanych kierowców, zanotowali też 430 przypadków zakłócenia porządku i spokoju publicznego.

Urząd miasta przekazał, że wyniki konsultacji zostaną wykorzystane przez samorząd przy dalszych pracach nad ewentualnymi rozwiązaniami w tym zakresie. Przypomniał, że ma to na celu ograniczenie negatywnych zjawisk związanych z piciem alkoholu, w tym zakłócania porządku, aktów wandalizmu i innych zdarzeń wpływających na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Dalsze kroki samorządu

Przewodniczący ełckiej rady miejskiej Michał Tyszkiewicz powiedział PAP, że raport z konsultacji skierował już do Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa Publicznego. Ocenił, że nad projektem uchwały w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych radni będą głosować najprawdopodobniej na sesji w kwietniu. Nie wykluczył, że takie ograniczenie mogłoby najpierw zostać wprowadzone na rok, a gdyby przyniosło efekty, zostałoby przedłużone.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pozwala na regulowanie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza punktami sprzedaży prowadzonej między godz. 22.00 a godz. 6.00, przy czym takie decyzje samorządy mogą wprowadzić w drodze ustanowienia prawa lokalnego, czyli uchwały radnych.

W woj. warmińsko-mazurskim takie ograniczenia obowiązują m.in. w Lidzbarku Warmińskim, Olsztynie, Kętrzynie i w Ornecie.