REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Kolejne miasto powie "stop" nocnej sprzedaży alkoholu? Mieszkańcy w większości popierają zakaz

Kolejne miasto powie "stop" nocnej sprzedaży alkoholu? Mieszkańcy w większości popierają zakaz

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 marca 2026, 17:28
Shutterstock

Ponad 80 proc. uczestników konsultacji społecznych przeprowadzonych w Ełku opowiedziało się za ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu w mieście – poinformował ełcki urząd miasta. Decyzję, czy tak się stanie, radni mają podjąć w kwietniu.

Wyniki konsultacji społecznych

Zgodnie z opublikowanym przez urząd miasta raportem z konsultacji społecznych za wprowadzeniem ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych w mieście opowiedziało się 83 proc. osób, przeciw było 15 proc., a 2 proc. ankiet uznano za nieważne. W trwających tydzień konsultacjach wzięło udział prawie 500 mieszkańców.

Proponowane ograniczenia

Wyrażali oni opinie na temat ograniczenia w godz. 22.00-6.00 sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. W praktyce oznaczałoby to zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw. Ograniczenie nie objęłoby lokali gastronomicznych, takich jak restauracje, bary i puby, w których alkohol jest spożywany na miejscu.

Przed przeprowadzeniem przez ratusz konsultacji społecznych z wnioskiem o rozważenie możliwości ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu zwrócił się do władz miasta powiatowy komendant policji. Wskazał on m.in., że ełccy policjanci w 2025 r. interweniowali wobec 1691 osób pijących alkohol w niedozwolonych miejscach, zatrzymali do wytrzeźwienia 687 osób, złapali 92 pijanych kierowców, zanotowali też 430 przypadków zakłócenia porządku i spokoju publicznego.

Urząd miasta przekazał, że wyniki konsultacji zostaną wykorzystane przez samorząd przy dalszych pracach nad ewentualnymi rozwiązaniami w tym zakresie. Przypomniał, że ma to na celu ograniczenie negatywnych zjawisk związanych z piciem alkoholu, w tym zakłócania porządku, aktów wandalizmu i innych zdarzeń wpływających na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Dalsze kroki samorządu

Przewodniczący ełckiej rady miejskiej Michał Tyszkiewicz powiedział PAP, że raport z konsultacji skierował już do Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa Publicznego. Ocenił, że nad projektem uchwały w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych radni będą głosować najprawdopodobniej na sesji w kwietniu. Nie wykluczył, że takie ograniczenie mogłoby najpierw zostać wprowadzone na rok, a gdyby przyniosło efekty, zostałoby przedłużone.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pozwala na regulowanie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza punktami sprzedaży prowadzonej między godz. 22.00 a godz. 6.00, przy czym takie decyzje samorządy mogą wprowadzić w drodze ustanowienia prawa lokalnego, czyli uchwały radnych.

W woj. warmińsko-mazurskim takie ograniczenia obowiązują m.in. w Lidzbarku Warmińskim, Olsztynie, Kętrzynie i w Ornecie.

Powiązane
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

QR Code

Infor.pl
Kontrola sądowa nad decyzjami prokuratora - rząd przyjął zmiany w procedurze karnej
17 mar 2026

Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, która wzmacnia kontrolę sądową nad decyzjami prokuratora. Zażalenie na odmowę dopuszczenia pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym rozpatrzy niezawisły sąd, a nie - jak dotychczas - prokurator nadrzędny. Nowe przepisy obejmą także nierozpatrzone sprawy w toku.
Ponad 90 proc. dzieci nie ma podstawowych umiejętności ruchowych, 30 proc. w kompletnym bezruchu. Alarmujące dane
17 mar 2026

Ponad 90 proc. dzieci nie ma podstawowych umiejętności ruchowych – przekazał we wtorek wiceszef MSiT Piotr Borys. Umiejętności te pozwalają np. bezpiecznie zeskoczyć ze schodów. Według autorów raportu po 5. edycji projektu „WF z AWF”, w klasach I-III zajęcia ruchowe powinni prowadzić nauczyciele WF.
ZUS informuje: pisma przez ePUAP od 12 marca bez skutku prawnego
17 mar 2026

Od 12 marca klienci indywidualni nie mogą już kontaktować się z ZUS przez platformę ePUAP. Oznacza to, że wnioski i pisma wpływające przez platformę nie będą rozpatrywane. W użyciu pozostają dwie drogi elektroniczne: portal eZUS oraz e-Doręczenia - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów w Polsce - rząd przyjął projekt ustawy. Kara? Nawet 200 tys. zł
17 mar 2026

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zakazującej sprzedaży jednorazowych e-papierosów - zarówno z nikotyną, jak i bez niej. Za łamanie zakazu grozi grzywna do 200 tys. zł lub kara ograniczenia wolności. Nowe przepisy mają chronić przede wszystkim młodych ludzi przed uzależnieniem od nikotyny. Podobne rozwiązania wprowadzają już Belgia, Holandia i Francja.
Rewolucja dla hodowców od 18 marca! Mniej biurokracji, nowe zasady i realne ułatwienia
17 mar 2026

Już jutro, 18 marca 2026 r., zaczynają obowiązywać przełomowe przepisy ustawy o zdrowiu zwierząt. To jedna z najważniejszych zmian dla rolników ostatnich lat — nowe regulacje nie tylko dostosowują polskie prawo do unijnych standardów, ale też znacząco upraszczają codzienne funkcjonowanie gospodarstw. Sprawdź, co dokładnie się zmienia i kto skorzysta najbardziej.
Netykieta: jak uczyć dziecko kultury w Internecie? Jak reagować na hejt od strony ofiary i świadka? [WYWIAD]
17 mar 2026

Czym jest netykieta? Jak rodzice i nauczyciele mogą uczyć kultury w Internecie? Właściwe zachowanie w sieci wymaga od dziecka zapamiętania 4 głównych zasad. Jak reagować na hejt od strony ofiary i świadka?
Czy są jeszcze gdzieś jacyś obrońcy KSeF-u? Prof. Modzelewski proponuje spotkanie niezależnych ekspertów z autorami pomysłu KSeF
17 mar 2026

Profesor Witold Modzelewski podsumowując pierwszy miesiąc funkcjonowania obowiązkowego modelu Krajowego Systemu e-Faktur uważa, że „trzeba dać władzy możliwość wycofania się z tej operacji”. W tym celu Profesor proponuje „spotkanie bez udziału lobbystów i beneficjentów tego nieszczęścia z udziałem np. 10 ekspertów" z autorami pomysłu KSeF.

ZUS: tym seniorom możemy ponownie przeliczyć (i ew. podwyższyć) emeryturę przyznaną na starych i nowych zasadach. Wniosek ERPO można złożyć także elektronicznie
17 mar 2026

ZUS informuje, że osoba, która już ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, może w pewnych przypadkach złożyć do ZUS wniosek (na druku ERPO) o przeliczenie wysokości świadczenia. W takim przypadku ZUS sprawdzi, czy może emeryturę lub rentę podwyższyć. Po złożeniu wniosku ERPO ZUS na pewno nie może świadczenia zmniejszyć - może tylko podwyższyć. W komunikacie z 17 marca 2026 r. ZUS poinformował, że w portalu eZUS pojawiła się elektroniczna wersja wniosku ERPO o przeliczenie emerytury lub renty.
Jesienią zapłacisz czekiem za urlop. Rząd szykuje nową dopłatę do turystyki
17 mar 2026

Rząd oraz samorządy ruszają z nowymi programami wsparcia dla podróżnych. Już jesienią 2026 roku skorzystasz ze specjalnego czeku turystycznego, a mieszkańcy całego kraju już teraz mogą sięgać po bony na Warmię i Mazury. To dobra okazja, by zaplanować tańszy wypoczynek poza szczytem sezonu.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

