Nocna prohibicja w Warszawie zatwierdzona przez radnych. Znamy planowany termin

Nocna prohibicja w Warszawie zatwierdzona przez radnych. Znamy planowany termin

12 marca 2026, 13:22
Nocna prohibicja w Warszawie zatwierdzona przez radnych. Znamy planowany termin
Nocna prohibicja w Warszawie zatwierdzona przez radnych. Znamy planowany termin
Stołeczni radni przyjęli w czwartek uchwałę wprowadzającą nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie całego miasta. Nocna prohibicja, jeśli uchwała nie zostanie zakwestionowana przez wojewodę, zacznie obowiązywać od 1 czerwca.

Radni byli praktycznie jednomyślni i 57 głosami za, przy dwóch przeciw (radni PiS), przyjęli projekt wprowadzający nocną prohibicję na terenie całej Warszawy.

Poparcie dzielnic i znaczenie pilotażu

Wcześniej opinię o projekcie wyraziły dzielnice. Wszystkie 18 dzielnicowych rad poparło ten pomysł.

- Ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu jest przykładem decyzji, które są podejmowane po namyśle oraz po decyzjach, które objęły dwie dzielnice i pokazały, że to, co robimy ma sens. Z jednej strony odpowiadamy na realny problem czyli hałas, zakłócanie porządku, interwencje służb i bezsenne noce mieszkańców, a z drugiej strony robimy to w sposób odpowiedzialny. Bez wojny z przedsiębiorcami, bez chaosu prawnego i bez destabilizacji rynku - powiedział obecny na sesji prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Wypowiedzi prezydenta miasta

Przypomniał, że zaczęło się od pilotażu, który objął dwie dzielnice i - jak podkreślił Trzaskowski - pokazały, że ma to sens. Podkreślił, że dlatego potrzebny jest pilotaż, żeby zobaczyć, jakie należy wprowadzać zasady.

- Samo ograniczenie sprzedaży alkoholu powinno być elementem polityki miejskiej. Samo ograniczenie nie rozwiąże problemu. Ta polityką, którą wprowadzamy musi łączyć regulacje, obecność służb i działania urbanistyczne - dodał.

W imieniu radnych KO głos zabrała radna Anna Auksel-Sekutowicz. - Dzisiaj podejmujemy decyzję o ograniczeniu nocnej sprzedaży alkoholu. Nie dlatego, żeby komuś coś zabrać, ale po to, by Warszawa była miastem spokojniejszym, bezpieczniejszym i lepiej zarządzanym - powiedziała.

Przypomniała, że gdy pojawiły się pierwsze głosy o wprowadzaniu zakazu KO nie postępowała pochopnie, ale wsłuchała się w głosy mieszkańców i służb. Podkreśliła, że tak zaczął się program Bezpiecznej Nocy w Warszawie.

W imieniu klubu radnych PiS głos zabrał radny Filip Frąckowiak, który podkreślił, że nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu przekłada się na bezpieczeństwo w strategicznych miejscach Warszawy np. dworców, urzędów publicznych. Zaznaczył, że nie da się tego oczywiście zrobić tylko wprowadzaniem zakazu, trzeba też m.in. zwiększyć liczbę patroli straży miejskiej i policji.

Przypomniał, że gdy był wprowadzany pilotaż w dwóch dzielnicach klub PiS chciał, by objął jeszcze Ochotę i Bielany, które w sierpniu jako dwie z czterech dzielnic wyraziły pozytywną opinię w tej sprawie.

Radna Agata Diduszko-Zyglewska, reprezentująca Lewicę, Miasto Jest Nasze, Wspólne Jutro podkreśliła, że bardzo się cieszy, że zakaz o który od lat jako klub walczyli wreszcie będzie wprowadzony. Dodała, że cieszy się również, że KO, która przez wiele lat była przeciw zakazowi, zmieniła zdanie.

Zmiany w limitach zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Radni przyjęli też uchwałę zmniejszającą limit zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Za były 45 radnych, 13 wstrzymało się od głosu.

Tym samym zmniejszony został limit zezwoleń w detalu (sklepy) o 310 i zwiększony limit w gastronomii o 20, co w sumie powoduje zmniejszenie łącznego limitu zezwoleń o 290.

Wprowadzanie nocnej prohibicji w Warszawie przeszło długą drogę, którą zapoczątkował projekt uchwały zaproponowany przez Miasto Jest Nasze.

Prezydent miasta Rafał Trzaskowski początkowo był przeciwny zakazowi, jednak zmienił zdanie i zaproponował swój projekt, w którym chciał wprowadzić zakaz na terenie całego miasta, a następnie wycofał się z tego pomysłu i zaproponował wprowadzenie pilotażowo nocnej prohibicji na terenie dwóch dzielnic: Śródmieścia i Pragi-Północ, który miał zacząć obowiązywać od 1 listopada 2025 roku.

Zakres i godziny obowiązywania zakazu

Zgodnie z projektem obecnej uchwały nocny zakaz sprzedaży alkoholu obowiązywałby na terenie całego miasta w godzinach 22–6 i dotyczyłby sklepów i stacji benzynowych. Zakaz nie będzie dotyczył sklepów w strefie wolnocłowej Lotniska Chopina.

Również od 1 czerwca nocna prohibicja zacznie obowiązywać w Płocku. Rok 2025 był rekordowy pod tym względem. Wówczas kilkanaście miast i gmin na Mazowszu wprowadziło bądź podjęło stosowne uchwały wprowadzające nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Rok wcześniej nocną prohibicję wprowadziły Ząbki.

oprac. Anna Rymkiewicz
