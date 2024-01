Krótszy tydzień pracy, to dla większości Polek utopia. W ubiegłym roku pracowały więcej niż rok wcześniej, nawet 40 godzin tygodniowo

Mimo, że pandemia i wywołane nią komplikacje także na rynku pracy to już przeszłość, dla pracowników powrót do normalności pozostaje nie mniej odległy niż rok wcześniej. Gdy publicznie dyskutuje się o skracaniu czasu pracy do 35 godzin tygodniowo, połowa Polek pracuje więcej niż wcześniej, a więcej niż 40 godzin w pracy tygodniowo to dla nich stan powszechny.

Kobiety muszą pracować coraz więcej

Realnie zarabiają coraz mniej

Tylko co szósta kobieta pracuje mniej niż w 2022 roku Co gorsza, inflacja mocno odbiła się na realnej pracy kobiet, one same zaś nie potrafią lub nie chcą o podwyżki zawalczyć. Kobiety muszą pracować coraz więcej REKLAMA – Polacy często mają problem z mówieniem o pieniądzach, wpojono nam, że świadczy to o materializmie i małostkowości. Towarzyszy nam także stereotyp, że ekonomia i finanse to tematy typowo męskie, i widać to po odpowiedziach uczestniczek badania towarzyszącego XV edycji konkursu Bizneswoman Roku – komentuje Izabela Tworzydło, Dyrektorka Departamentu Komunikacji Korporacyjnej Banku BNP Paribas. – Większość respondentek przyznaje, że ma problem z negocjowaniem wynagrodzenia. Najwyższy czas, abyśmy pozbyły się tego szkodliwego przeświadczenia – za solidnie wykonaną pracę, należy się uczciwe wynagrodzenie i rozmowa o nim nie powinna stanowić dla żadnej z nas trudności – dodaje Izabela Tworzydło. Badanie wykazało, że blisko dwie na trzy ankietowane nie satysfakcjonują ich zarobki, a co czwarta deklaruje, że zdecydowanie ma problem z negocjowaniem wynagrodzenia.

Aż 45 proc. respondentek na pracę poświęca tygodniowo więcej czasu niż przewiduje pełen etat, a 41 proc. pracuje więcej niż przed rokiem. Realnie zarabiają coraz mniej Z najnowszego raportu „Bizneswoman Roku: Polki i przedsiębiorczość 2023” wynika, że pod wpływem inflacji zarobki 18 proc. respondentek spadły znacznie, 12 proc. – nieznacznie, a co trzeciej się nie zmieniły. Zarobki co czwartej badanej wzrosły nieznacznie, a jedynie 2 proc. wzrosły znacznie. Aż 64 proc. ankietowanych uważa, że ich zarobki nie są dla nich satysfakcjonujące (35 proc. – zdecydowanie nie, 29 proc. – raczej nie). Jedynie co trzecia respondentka uczestnicząca w badaniu jest usatysfakcjonowana ze swoich zarobków. Wyniki badania wskazują ponadto, że aż 58 proc. respondentek ma problemy z rozmawianiem w pracy o zarobkach, np. negocjowaniem wynagrodzenia. Tylko co szósta kobieta pracuje mniej niż w 2022 roku Wyniki badania wskazują, że praca w wymiarze większym, niż przewiduje pełen etat, nie jest rzadkością. Aż 45 proc. ankietowanych spędza w pracy powyżej 40 godzin tygodniowo. Jedynie 36 proc. respondentek pracuje między 30 a 40 godzin. Z roku na rok pracujemy coraz więcej – okazuje się, że aż 22 proc. na pracę poświęca znacznie więcej czasu niż przed rokiem, a 19 proc. pracuje nieco więcej. Ponad ⅓ (36 proc.) respondentek pracuje tyle samo, a zaledwie 16 proc. badanych pracuje mniej niż rok temu. Równie obciążone pracą jak pracownice są kobiety prowadzące własny biznes, a przyczynia się do tego coraz większa komplikacja przepisów prawnych i podatkowych REKLAMA Obowiązujące przepisy prawno-podatkowe odczuwa jak blokadę aż 66 proc. bizneswoman. Z tego 52 proc. respondentek na to pytanie odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 24 proc. – „raczej tak”. Oznacza to, że w sumie ponad ¾ badanych przedsiębiorczyń w obecnie obowiązujących przepisach prawno-podatkowe widzi ograniczenie. Jedynie 14 proc. ankietowanych nie postrzega obecnych przepisów jako trudność. Wyniki badania wskazują ponadto , że co czwarta respondentka prowadząca firmę może liczyć na wsparcie finansowe ze strony bliskich. Ale jednocześnie aż 47 proc. ankietowanych przedsiębiorczyń na tego typu pomoc liczyć nie może. – Trudne czasy tworzą silnych ludzi, silni ludzie tworzą dobre czasy, ta sentencja bardzo dobrze obrazuje współczesny wizerunek przedsiębiorczości Polek, które mimo trudności co roku przedstawiają nam swoje niezwykle ciekawe i innowacyjne projekty – dodaje Olga Kozierowska, pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku. Zobacz również: 2024: 5550 zł dla początkującej kasjerki od stycznia, wysokie podwyżki dla wszystkich pracowników handlu. Są wolne etaty i pracę można podjąć od zaraz

