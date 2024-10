Deep Tech Talent Initiative: od ucznia, po seniora – szansa na zdobycie nowego zawodu związanego ze sztuczną inteligencją i jej podobnymi technologiami

Dla osób rozpoczynających karierę zawodową wskazówki powinny być potrzeby rynku. Podobnie dla tych, którzy już pracują, ale nie widzą dobrej perspektywy w swoich zawodach h. Według niektórych prognoz w pespektywie kilkunastu miesięcy swoje kwalifikacje będzie musiał zmienić lub uzupełnić nawet co drugi pracownik.

Dla obu tych grup drogę do zawodowej przyszłości może otworzyć udział w EIT Deep Tech Talent Initiative, program Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (organu Unii Europejskiej), umożliwiający rozwój kompetencji w obszarze deep tech.

REKLAMA

Pracownik z umiejętnością analizy danych pilnie poszukiwany

REKLAMA

Błyskawicznie postępująca cyfryzacja oraz rozwój sztucznej inteligencji przetestowały potrzeby rynku pracy. Dzisiaj jego największym problemem jest niedobór talentów. Jak wynika z analizy EY, wskazało na niego 67% przedstawicieli dużych organizacji. Sytuacja ta rodzi konieczność przekwalifikowania się osób aktywnych zawodowo.

Analizy wskazują, że do końca 2025 roku kwalifikacje będzie musiał zmienić nawet co drugi pracownik . Ale potrzeby rynku powinny być też podstawową wskazówką dla osób rozpoczynających karierę zawodową.

Dane nie pozostawiają wątpliwości. Europa cierpi na niedobór wykwalifikowanych pracowników. Sytuacja ta dotyczy również Polski, bo chociaż mamy rekordowo niskie bezrobocie, to znalezienie pracowników posiadających umiejętności, np. z obszaru IT i analizy danych jest niezwykle trudne – problem ten sygnalizuje 23% polskich organizacji.

To konsekwencja niskiego poziomu umiejętności cyfrowych wśród pracujących zawodowo osób. W 2023 roku blisko połowa Polaków potwierdzała, że ich przypadku kształtują się one na poziomie podstawowym.

Równocześnie, jak wynika z badania European AI Barometer, chociaż aż 73% pracowników miała styczność ze sztuczną inteligencją, to zaledwie 44% z nich podnosi swoje umiejętności w tym zakresie.

Sytuację tę może zmienić fakt, że na rynek pracy wkracza najmłodsze pokolenie, dla którego nowoczesne technologie są naturalnym środowiskiem. Z drugiej jednak strony sporą grupę tych osób stanowią absolwenci kierunków, po których trudno znaleźć pracę.

Potwierdzają to dane GUS, który regularnie przeprowadza badania dotyczące polskiego i europejskiego rynku pracy. Zgodnie z nimi brak pracy odpowiadającej wykształceniu dotyka aż 53% aktywnych zawodowo Polaków. Jednocześnie 7% osób wykorzystuje wiedzę i umiejętności ze studiów w zakresie mniejszym niż oczekiwali.

Kompetencje deep tech: dlaczego tak są ważne

REKLAMA

Wnioski nasuwają się same. Polski system szkolnictwa nie nadąża za oczekiwaniami rynku, a zważywszy na tempo rozwoju dziedzin z obszaru nowych technologii, przypuszczać można, że problem ten będzie się pogłębiał – na rynek pracy wchodzili będą absolwenci, których wiedza i wykształcenie będą odległe od potrzeb gospodarki.

Wydaje się, że w takiej rzeczywistości rozwiązaniem problemu jest nabywanie przez obecnych i przyszłych pracowników kompetencji przyszłości. Należą do nich między innymi te związane z deep tech, sektorem, który będzie motorem napędowym europejskiej gospodarki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

A szansę taką daje udział w EIT Deep Tech Talent Initiative, projekcie, którego celem jest przeszkolenie do końca 2025 roku miliona Europejczyków w dziedzinie deep tech.

– To inicjatywa, która stanowi wymierne wsparcie dla szkolnictwa wyższego – wyjaśnia dr Marta Maternska-Samek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkini Advisory Board w EIT Deep Tech Talent Initiative.

12 tysięcy osób z Polski wzięło dotychczas udział w szkoleniach z obszaru deep tech, dostępnych w ramach EIT Deep Tech Talent Initiative.

To znacząca liczba, jeśli porównamy ją ze statystykami innych krajów z Europu Środkowej – przykładowo 6 700 Węgrów, 135 mieszkańców Rumunii oraz 45 Czechów. Polacy najczęściej szkolili się z tematów związanych ze sztuczną inteligencją i jej wykorzystaniem w różnych sektorach, innowacjami oraz przedsiębiorczością w deep tech oraz biotechnologii i dziedzinach definiowanych jako „life science”.

EIT Deep Tech Talent: co daje udział w szkoleniach

EIT Deep Tech Talent Initiative umożliwia zdobywanie nowych kompetencji zarówno przez tych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, jak i tych, którzy chcą je zmienić. Zatem z oferowanych szkoleń korzystać mogą studenci, absolwenci, jak i osoby już aktywne zawodowo. Równocześnie niezwykle istotnym jest, że wśród autorów szkoleń znajdują się firmy oraz podmioty prowadzące działalność w obszarze nowych technologii.

– To oznacza, że szkolenia które oferują są odpowiedzią na wyzwania rynku pracy i koncentrują się rozwijaniu kompetencji, których ten rynek potrzebuje – komentuje Natalie Cernecka, Manager w EIT Manufacturing.

O tym, że EIT Deep Tech Talent Initiative może być początkiem nowej drogi zawodowej pokazuje zainteresowanie szkoleniami z obszarów związanych ze sztuczną inteligencją. To odpowiedź na jej gwałtowny wzrost, który równocześnie wygenerował liczne potrzeby związane z cyberbezpieczeństwem.

Jak prognozuje Gartner, wydatki przedsiębiorstw na bezpieczeństwo cyfrowych danych w 2025 roku mają sięgnąć 212 mld dolarów, co w ujęciu rok do roku oznaczałoby wzrost o 15,1%. A tak znaczące inwestycje oznaczają zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru. I szansę tę dostrzegają osoby korzystające z oferty EIT Deep Tech Talent Initiative – cyberbezpieczeństwo i ochrona danych to obok sztucznej inteligencji obszary najchętniej wybierane przez uczestników szkoleń.

EIT Deep Tech Talent Initiative to pionierski program, którego celem jest przeszkolenie 1 miliona osób w europejskich dziedzinach technologii głębokich do końca 2025 roku. W ramach tej inicjatywy EIT oraz jego Wspólnoty Wiedzy i Innowacji wdrażają paneuropejskie programy szkoleniowe i rozwojowe, które są dostępne dla wszystkich mieszkańców Europy – od uczniów szkół, przez studentów wyższych uczelni, aż po profesjonalistów i przedsiębiorców. Programy szkoleniowe dostępne są na platformie EIT Deep Tech Talent Initiative i obejmują 15 obszarów deep tech.