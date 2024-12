Teraz kumulacja zwolnień grupowych z pracy, koniec z podwyżkami wynagrodzeń nawet dla specjalistów - jaki będzie rynek pracy w 2025 roku

Czy pracownicy powinni się naprawdę bać, bo w 2025 roku nad rynkiem pracy rozpętają się burze wywołane przez czarne chmury, które zbierały się nad nim przez cały bieżący, 2024 rok? Nie brakuje ekonomistów, którzy rynek pracy w nadchodzącym roku widzą w czarnych kolorach.

Słaba koniunktura w Europie, zwłaszcza w Niemczech, spadek popytu wewnętrznego widoczna w kolejnych danych GUS o sprzedaży detalicznej, wycofywanie się firm globalnych z Polski i związane z tym zwolnienia grupowe. Wszystko co budziło incydentalną sensację w kończącym roku ma się ich zdaniem przerodzić w długoterminowe trendy.

REKLAMA

Podwyżki płac w odwrocie: kto w 2025 roku może liczyć na wzrost wynagrodzenia

REKLAMA

47% przedsiębiorstw planuje podwyżki wynagrodzeń w pierwszej połowie 2025 roku.

Odsetek firm przewidujących nowe rekrutacje wzrósł rok do roku z 26% do 28%, takie wnioski przynosi 50. edycja badania Plany Pracodawców przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad we współpracy z GfK.

Mimo wyraźnego spadku liczby firm deklarujących podwyżki, nadal prawie połowa pracodawców zapowiada wzrost wynagrodzeń.

17% firm, które planują zmiany, wskazuje na podwyżki w granicach 2-4%, 31% zamierza przyznać podwyżki w przedziale 4-7%. Jedynie 7% firm przewiduje podwyżki przekraczające 10%, a podwyżki w przedziale 7-10% deklaruje 20% pracodawców.

Warto zauważyć, że firmy wyraźnie ostrożniej podchodzą do zwiększania płac, mimo dalszego wzrostu minimalnego wynagrodzenia. To zjawisko różni się od obserwacji sprzed roku, kiedy dynamiczne podwyżki minimalnej płacy skłoniły większą liczbę pracodawców do bardziej zdecydowanych działań w zakresie wynagrodzeń.

Nadciągają problemy ze znalezieniem pracy: mniej ofert pracy, a na każdą zdecydowany wzrost liczby składających aplikację

REKLAMA

Pomimo zwyczajowego spowolnienia rekrutacyjnego na początku roku, więcej firm planuje nowe zatrudnienia niż zeszłej zimy.

Wzrost zainteresowania rekrutacjami występuje w okresie, w którym tradycyjnie nie obserwuje się intensywnych działań tego typu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wskazuje to na pozytywną zmianę w podejściu pracodawców, którzy mimo trudności związanych z ograniczeniami budżetowymi, czy kosztami pracy, dostrzegają konieczność wzmacniania zespołów.

To istotny sygnał, zwłaszcza że ponad połowa pracodawców (61%) planuje utrzymać zatrudnienie na dotychczasowym poziomie.

Największy potencjał rekrutacyjny wykazują firmy z sektora finansów i ubezpieczeń (43%) oraz nowoczesnych usług dla biznesu (SSC/BPO), w którym 39% pracodawców zamierza zwiększyć zatrudnienie.

Warto podkreślić, że odsetek firm planujących redukcje zatrudnienia wyniósł 8%.

- W ostatnim roku pracodawcy już ostrożnie podejmowali decyzje o nowych rekrutacjach, zwiększeniu zatrudnienia. Jak wynika z badania Instytutu Badawczego Randstad, w perspektywie początku 2025 r. połowa badanych firm prognozuje stagnację gospodarki – mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacja Lewiatan.

Niepojący jest fakt, iż wyraźnie gorzej kondycję gospodarki oceniają ważne dla nas branże – jak budownictwo i handel. To przekłada się na plany dotyczące wysokości podwyżek wynagrodzeń w pierwszej połowie 2025 r.

– Większość pracodawców przewiduje niższe podwyżki płac niż w latach poprzednich – mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacja Lewiatan.