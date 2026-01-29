REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Jawność płac w ogłoszeniach o pracę: czy pracodawcy i jak wywiązują się z nowego obowiązku ujawniania wynagrodzeń

Jawność płac w ogłoszeniach o pracę: czy pracodawcy i jak wywiązują się z nowego obowiązku ujawniania wynagrodzeń

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 stycznia 2026, 11:03
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Jawność płac w praktyce czyli zmiany w ogłoszeniach rekrutacyjnych
Ogłoszenia o pracę teraz są neutralne płciowo, pojawiły się też w końcu widełki oferowanych wynagrodzeń
Shutterstock

Liczba ogłoszeń uwzględniających widełki wzrosła na platformie OLX w styczniu w porównaniu do grudnia o zaledwie 5 punktów procentowych. Za to stosowanie języka neutralnego płciowo w rekrutacji szybko stało się normą.

Prawo wymusiło na pracodawcach zmiany w publikowanych ogłoszeniach

Od końca grudnia 2025 roku pracodawcy zobowiązani są do stosowania w ogłoszeniach z ofertami pracy neutralnego płciowo języka oraz zapewnienia transparentności wynagrodzeń poprzez podawanie realistycznych widełek płacowych w ofertach.
Firmy zatrudniające ponad 100 osób mają też obowiązek regularnego raportowania różnic płacowych między kobietami a mężczyznami. Wprowadzenie tych regulacji nie było zaskoczeniem dla rynku, ponieważ ich treść znana była znacznie wcześniej.
Okazuje się jednak, że zdecydowana większość pracodawców wstrzymywała się z wdrożeniem przepisów. Potwierdza to analiza ogłoszeń publikowanych na OLX Praca – od stycznia widoczna jest gwałtowna zmiana, szczególnie w zakresie neutralności płciowej.

Przed wprowadzeniem dyrektywy wzrost liczby ogłoszeń stosujących inkluzywny język był powolny – od stycznia do listopada 2025 roku miesięczny przyrost tego typu ogłoszeń wynosił średnio 0,3-0,7 punktów procentowych.
Prawdziwa eksplozja zmian nastąpiła w grudniu i styczniu – w ciągu tych dwóch miesięcy procent ogłoszeń neutralnych płciowo wzrósł o 68%.
Zdecydowanie mniej dynamicznie wzrosła natomiast liczba ofert pracy, w których publikowane są informacje o wynagrodzeniu. Z danych OLX Praca wynika, że w styczniu 2026 roku stanowiły one 59% wszystkich opublikowanych w serwisie ogłoszeń. To wzrost o niewiele ponad 5 punktów procentowych względem listopada 2025 (54%).

- Wprowadzenie obowiązku stosowania w ogłoszeniach języka neutralnego płciowo to ogromna zmiana, głównie mentalna.
Przygotowywali się do niej wszyscy pracodawcy, ale tylko nieliczni wdrażali ją jeszcze zanim zaczęły obowiązywać nowe przepisy.

Natomiast jawność wynagrodzeń nie wprowadziła aż tak widocznego poruszenia.
– To konsekwencja tego, że ogłoszenia publikowane na OLX Praca już przed wprowadzeniem dyrektywy charakteryzowały się wysokim poziomem transparentności – ponad połowa z nich zawierała widełki płacowe.
Wzrost o zaledwie 5 punktów procentowych po wejściu przepisów pokazuje, że dyrektywa zmobilizowała te firmy, które wcześniej tych informacji nie podawały, ale nie zmieniła radykalnie rynku – komentuje Konrad Grygo, starszy analityk biznesowy w OLX.

Neutralnie płciowo, czyli jakich form używają rekruterzy

Nowe przepisy dotyczące neutralności płciowej wyraźnie zmieniły sposób formułowania ogłoszeń o pracę, a pracodawcy szybko wypracowali własne preferencje.
Jak wynika z analizy OLX Praca, najpopularniejszym rozwiązaniem jest stosowanie prostego oznaczenia (K/M) przy nazwach stanowisk.

Udział tego typu ogłoszeń w ciągu dwóch ostatnich miesięcy wzrósł z 1,0% do 6,1%, co pokazuje, że większość pracodawców wdraża nowe przepisy, stosując najprostsze z dostępnych rozwiązań. Dominującą formą, stosowaną w rekrutacji są jednak feminatywy zapisywane z ukośnikiem — pracownik/pracownica czy sprzedawca/sprzedawczyni.
W styczniu 2026 roku pojawiły się już w ponad 21% ogłoszeń. Najrzadziej wybierane było natomiast neutralne określenie osoba – po wprowadzeniu dyrektywy ich udział wynosił zaledwie 1,4%.

Transparentność wynagrodzenia nie wstrząsnęła rynkiem

Analiza danych OLX Praca pokazuje, że w obszarze transparentności wynagrodzeń wprowadzenie dyrektywy przyniosło raczej stabilną niż gwałtowną zmianę.
Odsetek ogłoszeń zawierających informacje o płacach wzrósł z 54% w listopadzie 2025 r. do 55% w grudniu, a następnie do 59% w styczniu 2026 r.

Choć styczniowy wzrost był wyraźnie większy niż w grudniu, nie oznacza on rewolucji na rynku. To raczej efekt stopniowego dostosowania się pracodawców do nowych wymogów.
Dla znaczącej grupy pracodawców nie były one nowością, czego najlepiej dowodzi fakt, że jeszcze przed wprowadzaniem nowych regulacji ponad połowa ogłoszeń publikowanych na OLX Praca zawierała informacje o wynagrodzeniu.

Struktura wynagrodzeń pod lupą: 5–10 tys. zł jako nowy standard rynku

Analizy OLX Praca za 2025 rok pokazują, że pensja na poziomie 5–7 tys. zł brutto jest nową normą – pojawia się aż w 42% wszystkich ogłoszeń.
Widoczne jest też systemowe wypychanie pod wpływem wzrostu płacy minimalnej najniższych stawek w górę — udział ofert w przedziale 3-5 tys. zł spadł w ciągu roku z 19% (2025 r.) do 13% (2026 r.). Dzięki transparentności płac widać też, że aż 68% ogłoszeń mieści się w widełkach 5–10 tys. zł. To też obszar największej konkurencji o kandydatów i największej aktywności rekrutacyjnej.
- Transparentność wynagrodzeń pozwala dziś porównywać oferty pracy, a równocześnie lepiej zrozumieć realną strukturę płac i kierunek zmian na rynku pracy. Bez jawnych widełek takie zmiany byłyby rozproszone i trudne do uchwycenia, dziś natomiast tworzą spójny obraz ewolucji wynagrodzeń – komentuje Konrad Grygo.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
