REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Szkoły latami zabierały nauczycielom pieniądze. Teraz to się zmienia - nauczyciele będą zachwyceni tą przełomową interpretacją

Szkoły latami zabierały nauczycielom pieniądze. Teraz to się zmienia - nauczyciele będą zachwyceni tą przełomową interpretacją

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 kwietnia 2026, 17:27
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
Wyrok NSA w sprawie dodatków dla nauczycieli: regulaminy wynagradzania niezgodne z prawem, dodatki się należą
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Naczelny Sąd Administracyjny wydał przełomowy wyrok dotyczący wynagradzania nauczycieli. Okazuje się, że od lat w regulaminach wynagrodzeń pojawiały się zapisy, które odbierały nauczycielom prawo do dodatków funkcyjnych i wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe - wbrew ustawie Karta Nauczyciela. Sprawdzamy, co oznacza ten wyrok dla Twojej wypłaty.

rozwiń >

O co poszło w tej konkretnej sprawie? Wojewoda zaskarżył regulamin z 2009 roku

Sprawa dotyczyła regulaminu wynagradzania nauczycieli uchwalonego przez Radę Powiatu Pyrzyckiego jeszcze w 2009 roku. Wojewoda Zachodniopomorski zakwestionował kilka zapisów, uznając, że rada powiatu przekroczyła swoje uprawnienia i wkroczyła w obszary, których nie mogła regulować na podstawie Karty Nauczyciela. Chodziło o przepisy, które:

REKLAMA

REKLAMA

  • ograniczały liczbę przysługujących dodatków funkcyjnych,
  • odbierały dodatki w określonych sytuacjach (np. podczas urlopu dla poratowania zdrowia),
  • wyłączały prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w konkretnych przypadkach.

Regulamin obowiązywał przez 15 lat, a dopiero wyrok WSA w Szczecinie z sierpnia 2024 roku stwierdził nieważność spornych zapisów. Wyrok NSA z 3 marca 2026 r. (sygn. III OSK 2797/24) ostatecznie zamknął sprawę, oddalając skargę kasacyjną rady powiatu.

KARTA NAUCZYCIELA - KOMENTARZ

Czego organ samorządu nie może regulować w wynagrodzeniach nauczycieli? Tu nie ma swobody

NSA przypomniał fundamentalną zasadę: organy władzy działają wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. Delegacja zawarta w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela jest szczegółowa i nie podlega rozszerzającej wykładni. Co zatem rada powiatu może regulować w regulaminie?

  • wysokość stawek dodatków,
  • szczegółowe warunki przyznawania dodatków,
  • warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.

A czego nie może?

REKLAMA

  • określać, kiedy dodatki nie przysługują,
  • ustalać przypadków utraty dodatków,
  • pozbawiać prawa do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.
Ważne

Jak wytłumaczył NSA: „warunki przyznawania dodatków" to opis sytuacji, w których nauczyciel nabywa prawo do dodatku - a nie przesłanek jego pozbawienia.

Tylko jeden dodatek funkcyjny? NSA: to niedozwolone ograniczenie

Regulamin stanowił, że nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia funkcji kierowniczych, a w razie zbiegu do większej ilości dodatków - tylko ten, który jest wyższy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dlatego regulamin mógł być interpretowany niekorzystnie dla nauczycieli, np. w ten sposób, że dyrektor pełniący jednocześnie funkcję wychowawcy klasy traci prawo do dodatku za wychowawstwo, bo ma już wyższy dodatek z tytułu funkcji dyrektora.

NSA natomiast wskazał: jeśli nauczyciel podejmuje dodatkowe obowiązki (np. wychowawstwo, opiekun stażu), które nie wynikają z pełnienia danej funkcji kierowniczej - należy mu się osobny dodatek. Ma on bowiem rekompensować dodatkowy nakład pracy.

Kiedy dodatek funkcyjny nie przysługuje? Rada powiatu nie mogła tego w ogóle regulować

Zakwestionowany regulamin zawierał także długą listę sytuacji, w których dodatek funkcyjny nie przysługiwał, m.in.:

  • w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności,
  • podczas urlopu dla poratowania zdrowia,
  • od pierwszego dnia miesiąca po zaprzestaniu pełnienia obowiązków.
Ważne

Wyrok NSA: tego rodzaju zapisy wykraczają poza delegację ustawową. Rada powiatu mogła jedynie określić, kiedy i jak dodatek przyznać - nie mogła natomiast regulować, kiedy go odbierać.

Godziny ponadwymiarowe: kiedy wynagrodzenie przysługuje nauczycielowi, a kiedy nie?

Regulamin wskazywał ponadto, że wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw w roku szkolnym, rozpoczynania zajęć w środku tygodnia czy usprawiedliwionej nieobecności.

NSA orzekł, że ten zapis również przekracza delegację ustawową. Organ mógł określić jedynie sposób obliczania wynagrodzenia i warunki wypłaty – a nie przesłanki, kiedy wynagrodzenie w ogóle nie przysługuje. Sąd wyjaśnił, że „obliczanie" to techniczne działania rachunkowe - nie decydowanie o prawie do wynagrodzenia.

Dwa dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy - czy się łączą?

Regulamin stanowił, że w razie zbiegu prawa do dodatku za trudne warunki pracy i dodatku za uciążliwe warunki pracy - nauczycielowi przysługuje tylko wyższy dodatek.

NSA jednak potwierdził, że i takie regulacje to naruszenie prawa. Karta Nauczyciela nie ogranicza nauczycielowi prawa do obu dodatków, jeśli spełnia warunki do ich otrzymania. Trudne a uciążliwe warunki to różne pojęcia - jeśli występują jednocześnie, należą się oba dodatki.

Co ten wyrok oznacza dla nauczycieli i dyrektorów szkół?

Przede wszystkim - weryfikację obowiązujących regulaminów wynagrodzeń. Jeśli w Twoim regulaminie znajdują się zapisy podobne do tych zakwestionowanych przez NSA, mogą być nieważne. A Ty powinieneś dostawać wyższe wynagrodzenie.

Podsumowanie dla nauczycieli:

  • Sprawdź regulamin w swojej szkole - czy nie zawiera zapisów o „niełączeniu dodatków" lub „utracie prawa do wynagrodzenia".
  • Jeśli pełnisz kilka funkcji jednocześnie (np. wychowawca + opiekun stażu) - należą Ci się odrębne dodatki.
  • Jeśli pracujesz w warunkach trudnych i uciążliwych - masz prawo do obu dodatków.

Podsumowanie dla dyrektorów i organów prowadzących:

  • Przeanalizuj obowiązujący regulamin pod kątem zgodności z delegacją ustawową.
  • Usuń zapisy dotyczące utraty dodatków i wyłączenia prawa do wynagrodzenia - tego rada/zarząd nie może regulować.
  • Skonsultuj zmiany z prawnikiem pod kątem nowego orzeczenia NSA (wyrok NSA z 3 marca 2026 r. (sygn. III OSK 2797/24), by uniknąć ryzyka stwierdzenia nieważności przepisów.

Dlaczego wyrok ma znaczenie, choć dotyczy regulaminu z 2009 roku?

Choć sprawa dotyczyła aktu z 2009 r., analogiczne zapisy nadal funkcjonują w wielu regulaminach w całej Polsce. Wyrok NSA ma walor precedensowy i wyznacza granice kompetencji organów samorządowych przy tworzeniu regulaminów wynagradzania nauczycieli.

NSA potwierdził, że nie wszystko, co nie jest zakazane, jest dozwolone - organ publiczny działa tylko w granicach przyznanych mu kompetencji. A te w przypadku wynagrodzeń nauczycieli są ściśle określone. Przepisy kompetencyjne wymagają ścisłej interpretacji, bez domniemywania dodatkowych uprawnień.

Źródło: nsa.gov.pl (wyrok NSA z 3 marca 2026 r., sygn. III OSK 2797/24)

Powiązane
Jak łączyć obowiązki rodzinne i zawodowe? Prosta i sprawdzona metoda
Jak łączyć obowiązki rodzinne i zawodowe? Prosta i sprawdzona metoda
Paszport dla dziecka można od teraz załatwić bez kolejki
Paszport dla dziecka można od teraz załatwić bez kolejki
MEN sprawdziło jak działa AI zeszyt.online (tak - to oficjalne narzędzie dla uczniów). Wynik zaskoczył
MEN sprawdziło jak działa AI zeszyt.online (tak - to oficjalne narzędzie dla uczniów). Wynik zaskoczył
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

60 zł za godzinę pracy w tej branży. Gorący sezon na pracowników potrwa aż do wakacji
16 kwi 2026

60 zł za godzinę pracy w tej branży, a specjaliści zarobią dużo więcej - nawet kilka tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy złotych za kilka godzin. Gorący sezon na pracowników potrwa aż do wakacji.
800 plus od 1 czerwca 2026 r. Będą zmiany, ale nie dla wszystkich
16 kwi 2026

1 czerwca 2026 r. rozpocznie się kolejny okres świadczeniowy. Wnioski o tzw. 800 plus warto jednak składać wcześniej. Kiedy? Kogo obejmie ostatnia zmiana przepisów?

Kradzież tożsamości artystycznej, covery piosenek generowane przez AI. Dlaczego poprosiłem o pomoc Krzysztofa Rutkowskiego?
16 kwi 2026

Pod moim pseudonimem ktoś wydał 11 piosenek. Postanowiłem powiedzieć „stop”. Podjąłem współpracę z Krzysztofem Rutkowskim. Tak, dobrze przeczytaliście. No bo jak postąpić, gdy ktoś używa Twojego pseudonimu, korzysta z Twojej ciężkiej pracy, Twojej tożsamości i nie masz pojęcia, kim ta osoba jest? Gdyby sprawa dotyczyła tylko jednego profilu, może machnąłbym ręką. Ale to nie jest jednorazowa sytuacja. Ktoś od miesięcy działa pod moją nazwą. Najpierw jeden wykonawca, potem kolejny. Ten drugi wydał pod moim pseudonimem jedenaście piosenek… Do tego dochodzą covery moich utworów wykonywane przez sztuczną inteligencję, publikowane na YouTube przez nieznane mi osoby.

REKLAMA

O informatyzacji sądów, czyli jak pobić absurdy informatyzacji ZUS
16 kwi 2026

Niedawno z szumem ogłoszono, że niektóre pisma do niektórych sądów można, a czasem trzeba, wysyłać elektronicznie. Wyszło jak zwykle. Prowizorka, aż zgrzytają zęby - piszą adwokaci Karol Pachnik i Grzegorz Prigan. Ale może będzie lepiej…
Do 8 tys. zł dla właścicieli domów. Rusza nowy program dopłat
16 kwi 2026

Osoby fizyczne mają możliwość uzyskania kolejnej dopłaty z przeznaczeniem na przygotowanie przydomowego systemu gromadzenia i wykorzystania deszczówki. Można upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu – zaoszczędzić dzięki mikroretencji i uniknąć kary.
Gdzie wyrzucić dziurawą skarpetkę? Zasady segregacji odpadów. Można dostać mandat?
16 kwi 2026

Już od ponad roku ubrania, buty i tekstylia muszą trafiać do selektywnej zbiórki w punktach PSZOK. Nie wyrzucamy ich do odpadów zmieszanych. Powstaje jednak przyziemne pytanie - co z dziurawą skarpetką? Na jej przykładzie tłumaczymy nowe zasady segregacji odpadów tekstylnych.
Wstrząsający raport NIK: Niskie wynagrodzenia, nierzetelne oceny okresowe, fikcyjne osiągnięcia. Nieprawidłowości w urzędach
16 kwi 2026

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła informację o wynikach kontroli „Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej”. Skontrolowano 17 urzędów różnych szczebli, w tym cztery urzędy gmin. NIK sprawdzała zarówno sposób organizacji pracy urzędników jak i kwestie płacowe.

REKLAMA

Minimalne wynagrodzenie 2026 – jak wpływa na odprawy, ekwiwalenty, dodatki i strukturę płac. Jakie błędy co do płacy minimalnej wyłapuje PIP?
16 kwi 2026

Minimalne wynagrodzenie to dziś nie tylko najniższa pensja w tabeli płac. To kwota, która wyznacza granice odpowiedzialności pracodawców, determinuje wysokość odpraw, podnosi ekwiwalenty za urlop i zmienia proporcje między doświadczonymi pracownikami a nowo zatrudnionymi. Od 1 stycznia 2026 r. ta liczba wynosi 4 806 zł brutto. W praktyce oznacza to znacznie więcej niż 140 zł podwyżki — to impuls, który uruchamia efekt domina w całym systemie prawa pracy. Bo gdy rośnie płaca minimalna, rosną nie tylko wynagrodzenia. Zmienia się konstrukcja umów, kalkulacja kosztów zwolnień, sposób naliczania świadczeń i relacje płacowe w firmach. Minimalne wynagrodzenie przestaje być jedynie narzędziem ochrony najniżej zarabiających. Coraz wyraźniej staje się fundamentem, na którym opiera się cała architektura wynagrodzeń.
Nowość dla przedsiębiorców. Co daje mZUS dla Płatnika?
16 kwi 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził kolejne rozwiązanie cyfrowe dla firm. Nowość: mZUS dla Płatnika to aplikacja mobilna, która umożliwia szybki dostęp do najważniejszych informacji oraz do wybranych usług ZUS.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA