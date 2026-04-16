Paszport dla dziecka można od teraz załatwić bez kolejki

Od 15 kwietnia 2026 r. złożysz wniosek o paszport dla dziecka poniżej 12 lat, i to bez drukowania papierów oraz bez wizyty w urzędzie. Co więcej, drugi rodzic może wyrazić zgodę na paszport również w aplikacji. Sprawdź, jak działa nowa usługa i czego potrzebujesz.

Paszport dla dziecka bez kolejki i wizyty w urzędzie: co się zmieniło od 15.04.2026

Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło w mObywatelu nową usługę: wniosek o paszport dla dziecka lub podopiecznego poniżej 12. roku życia. Do tej pory formalności oznaczały zwykle drukowanie dokumentów i wizytę w urzędzie, wraz z kolejkami. Teraz dużą część danych aplikacja uzupełnia automatycznie, a całość da się załatwić z telefonu.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podkreśla, że właśnie tak powinny wyglądać nowoczesne usługi publiczne: mniej papieru, mniej kolejek i prostsze decyzje w kilku kliknięciach.

Wniosek o paszport w mObywatelu: zwykły albo tymczasowy, odbiór w kraju lub za granicą

W mObywatelu wniosek został zaprojektowany tak, by obsłużyć różne sytuacje prawne i życiowe. Możesz wskazać rodzaj paszportu (zwykły lub tymczasowy) oraz wybrać miejsce odbioru - zarówno w Polsce, jak i za granicą (np. w konsulacie).

Ważne Warto pamiętać: dzieciom do 12. roku życia paszport wydawany jest zwykle na 5 lat, a procedura wyrobienia dokumentu trwa ok. 30 dni.

Kto może złożyć wniosek o paszport dla dziecka?

Wniosek o paszport może złożyć rodzic, opiekun lub kurator. Jeśli składa go rodzic, mObywatel pobiera dane z rejestru PESEL i automatycznie pokazuje listę dzieci użytkownika - wystarczy wybrać, którego dziecka dotyczy sprawa.

Jeżeli wniosek składa opiekun lub kurator, w usłudze pojawia się miejsce na załączniki potwierdzające prawo do opieki nad dzieckiem.

Zdjęcie do paszportu i inne załączniki: co dołączasz w aplikacji?

Aplikacja pozwala dodać gotowe zdjęcie paszportowe albo wykonać fotografię samodzielnie. We wniosku jest też miejsce na dodatkowe wymagane załączniki, gdy są potrzebne w konkretnej sytuacji.

Zgoda drugiego rodzica w mObywatelu: ważna część nowej usługi

Do wydania paszportu dla dziecka potrzebna jest zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Teraz także tę formalność można załatwić w mObywatelu.

Podczas składania wniosku wybierasz zgodę przez mObywatela, a drugi rodzic potwierdza ją u siebie w aplikacji, gdzie trzeba wybrać kolejno:

Załatw sprawę, Paszport, Zgoda na paszport.

Następnie wskazuje rodzaj paszportu, wybiera dziecko, sprawdza dane pobrane z rejestru PESEL, zaznacza oświadczenie i podpisuje całość profilem zaufanym (podpis zaufany).

W mObywatelu można też później sprawdzić udzielone zgody oraz - jeśli zajdzie taka potrzeba - wycofać zgodę na paszport dziecka. A gdy nie da się udzielić zgody w aplikacji, można dołączyć np. skan orzeczenia sądu (np. o pozbawieniu praw rodzicielskich).

Opłata paszportowa, podpis i wysłanie wniosku do urzędu

Do wniosku w mObywatelu trzeba dołączyć dowód wniesienia opłaty paszportowej, czyli potwierdzenie przelewu z banku. Numery rachunków znajdują się na stronach urzędów i konsulatów, do których kierowany jest wniosek. Na końcu sprawdzasz dane i podpisujesz wniosek profilem zaufanym, a po wysłaniu dostajesz potwierdzenie w aplikacji.

Co musisz mieć, żeby usługa zadziałała?

Nowe usługi są dostępne dla osób, które potwierdziły tożsamość w mObywatelu jednym z dokumentów (np. mDowodem, dokumentem ochrony czasowej lub legitymacją studencką). Wymagane są także: aktywny profil zaufany oraz skrzynka do e Doręczeń.

Jak sprawdzić, czy paszport jest gotowy do odbioru?

Aplikacja mObywatel pozwala nie tylko złożyć wniosek o paszport dla dziecka. W usłudze Odbiór paszportu można sprawdzić status dokumentu: wystarczy wpisać numer wniosku i zobaczyć, czy paszport jest gotowy.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji