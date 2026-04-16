REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Dziecko i prawo » Dziecko za granicą » Paszport dla dziecka można od teraz załatwić bez kolejki

Paszport dla dziecka można od teraz załatwić bez kolejki

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 kwietnia 2026, 09:58
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Od 15 kwietnia 2026 r. złożysz wniosek o paszport dla dziecka poniżej 12 lat, i to bez drukowania papierów oraz bez wizyty w urzędzie. Co więcej, drugi rodzic może wyrazić zgodę na paszport również w aplikacji. Sprawdź, jak działa nowa usługa i czego potrzebujesz.

rozwiń >

Paszport dla dziecka bez kolejki i wizyty w urzędzie: co się zmieniło od 15.04.2026

Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło w mObywatelu nową usługę: wniosek o paszport dla dziecka lub podopiecznego poniżej 12. roku życia. Do tej pory formalności oznaczały zwykle drukowanie dokumentów i wizytę w urzędzie, wraz z kolejkami. Teraz dużą część danych aplikacja uzupełnia automatycznie, a całość da się załatwić z telefonu.

REKLAMA

REKLAMA

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podkreśla, że właśnie tak powinny wyglądać nowoczesne usługi publiczne: mniej papieru, mniej kolejek i prostsze decyzje w kilku kliknięciach.

Wniosek o paszport w mObywatelu: zwykły albo tymczasowy, odbiór w kraju lub za granicą

W mObywatelu wniosek został zaprojektowany tak, by obsłużyć różne sytuacje prawne i życiowe. Możesz wskazać rodzaj paszportu (zwykły lub tymczasowy) oraz wybrać miejsce odbioru - zarówno w Polsce, jak i za granicą (np. w konsulacie).

Ważne

Warto pamiętać: dzieciom do 12. roku życia paszport wydawany jest zwykle na 5 lat, a procedura wyrobienia dokumentu trwa ok. 30 dni.

Kto może złożyć wniosek o paszport dla dziecka?

Wniosek o paszport może złożyć rodzic, opiekun lub kurator. Jeśli składa go rodzic, mObywatel pobiera dane z rejestru PESEL i automatycznie pokazuje listę dzieci użytkownika - wystarczy wybrać, którego dziecka dotyczy sprawa.

REKLAMA

Jeżeli wniosek składa opiekun lub kurator, w usłudze pojawia się miejsce na załączniki potwierdzające prawo do opieki nad dzieckiem.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zdjęcie do paszportu i inne załączniki: co dołączasz w aplikacji?

Aplikacja pozwala dodać gotowe zdjęcie paszportowe albo wykonać fotografię samodzielnie. We wniosku jest też miejsce na dodatkowe wymagane załączniki, gdy są potrzebne w konkretnej sytuacji.

Zgoda drugiego rodzica w mObywatelu: ważna część nowej usługi

Do wydania paszportu dla dziecka potrzebna jest zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Teraz także tę formalność można załatwić w mObywatelu.

Podczas składania wniosku wybierasz zgodę przez mObywatela, a drugi rodzic potwierdza ją u siebie w aplikacji, gdzie trzeba wybrać kolejno:

  1. Załatw sprawę,
  2. Paszport,
  3. Zgoda na paszport.

Następnie wskazuje rodzaj paszportu, wybiera dziecko, sprawdza dane pobrane z rejestru PESEL, zaznacza oświadczenie i podpisuje całość profilem zaufanym (podpis zaufany).

W mObywatelu można też później sprawdzić udzielone zgody oraz - jeśli zajdzie taka potrzeba - wycofać zgodę na paszport dziecka. A gdy nie da się udzielić zgody w aplikacji, można dołączyć np. skan orzeczenia sądu (np. o pozbawieniu praw rodzicielskich).

Opłata paszportowa, podpis i wysłanie wniosku do urzędu

Do wniosku w mObywatelu trzeba dołączyć dowód wniesienia opłaty paszportowej, czyli potwierdzenie przelewu z banku. Numery rachunków znajdują się na stronach urzędów i konsulatów, do których kierowany jest wniosek. Na końcu sprawdzasz dane i podpisujesz wniosek profilem zaufanym, a po wysłaniu dostajesz potwierdzenie w aplikacji.

Co musisz mieć, żeby usługa zadziałała?

Nowe usługi są dostępne dla osób, które potwierdziły tożsamość w mObywatelu jednym z dokumentów (np. mDowodem, dokumentem ochrony czasowej lub legitymacją studencką). Wymagane są także: aktywny profil zaufany oraz skrzynka do e Doręczeń.

Jak sprawdzić, czy paszport jest gotowy do odbioru?

Aplikacja mObywatel pozwala nie tylko złożyć wniosek o paszport dla dziecka. W usłudze Odbiór paszportu można sprawdzić status dokumentu: wystarczy wpisać numer wniosku i zobaczyć, czy paszport jest gotowy.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA