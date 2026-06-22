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Ile zarabia prawnik miesięcznie? 7-10 tys. zł na start, a po kilku latach już dwa razy więcej

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22 czerwca 2026, 05:25
Adam Kuchta
Adam Kuchta
prawnik zarobki
Ile zarabia prawnik miesięcznie? 7-10 tys. zł na start, a po kilku latach już dwa razy więcej
Shutterstock

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Rynek prawniczy przechodzi dynamiczną transformację. Dziś nie wystarczy już doskonała znajomość przepisów – pracodawcy coraz częściej oczekują kompetencji technologicznych, biznesowych i strategicznego podejścia do prowadzenia spraw. To właśnie tacy specjaliści mogą liczyć na najwyższe wynagrodzenia. Już na początku kariery zarabiają kilka tysięcy złotych miesięcznie, a po zdobyciu doświadczenia ich pensje potrafią wzrosnąć nawet dwukrotnie.

Obecnie na rynku prawniczym liczy się już nie tylko znajomość paragrafów, ale także kompetencje technologiczne i biznesowe. Firmy stawiają na specjalistów, którzy potrafią być partnerami w rozwoju organizacji i rozumieją świat poza kodeksem. A kto umie łączyć kodeks z kompetencjami przyszłości, ten nie tylko wygrywa spory, ale też... całkiem nieźle zarabia. Wśród stanowisk eksperckich najwyższe pensje otrzymają specjaliści ds. prawnych – 11 000 – 18 000 zł oraz specjaliści ds. compliance – 10 000 – 16 000 zł brutto. W przypadku kadry kierowniczej najwięcej zarobi dyrektor działu prawnego – 30 000 – 50 000 zł brutto.

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Prawnicy coraz bardziej poszukiwani. Firmy szukają ekspertów od nowych technologii

W ostatnich latach prawnicy nie mogą narzekać na brak wyzwań – dynamiczne zmiany legislacyjne przekładają się na rosnące zapotrzebowanie na obsługę klientów zewnętrznych, jak i wewnętrznych ekspertów firm. Prognozy wskazują, że w nadchodzących miesiącach liczba ofert pracy w sektorze prawnym będzie rosła, m.in. w związku z nowelizacjami w obszarze prawa pracy czy zatrudniania cudzoziemców.

Na rynku szczególnie poszukiwani będą specjaliści z doświadczeniem w ESG, AI i cyberbezpieczeństwie. Coraz częściej cenieni są prawnicy, którzy potrafią być nie tylko ekspertami od paragrafów, ale też realnymi partnerami biznesowymi, wspierającymi rozwój firmy.

Zmienia się także profil idealnego kandydata. Obok wiedzy prawniczej coraz większą rolę odgrywa znajomość nowych technologii, rozumienie procesów biznesowych i umiejętność wspierania strategicznych decyzji przedsiębiorstw.

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Młodzi prawnicy mają nowe oczekiwania. Liczy się nie tylko pensja

Młodzi prawnicy stają się coraz bardziej otwarci na zmiany zawodowe. Choć kwestie finansowe nadal mają duże znaczenie, nie są jedynym priorytetem. Równie ważne stają się dla nich nowe wyzwania, możliwość rozwoju, a także kultura organizacyjna.

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Coraz częściej pojawiają się też głosy o potrzebie pracy w środowisku, które wspiera dobrostan i równowagę. „Elastyczność trybu pracy jest wciąż bardzo istotna, większość prawników działa w modelach hybrydowych z przewagą pracy stacjonarnej. Kandydaci zwracają również uwagę na usprawnienia i nowe technologie u potencjalnych pracodawców, które zdecydowanie przyspieszają procesy, chociażby raportowania. Najczęstszymi powodami zmiany organizacji najczęściej wskazywane są brak nowych wyzwań, zamknięte struktury i możliwości awansu, czy kwestie chronicznego przepracowania wynikającego z braku odpowiednio zapewnionego work-life balance” – podkreśla Adrianna Wiśniewska, Recruitment Business Partner w Manpower. Dla wielu przedstawicieli młodego pokolenia równie ważne jak wynagrodzenie są dziś perspektywy rozwoju, elastyczność oraz nowoczesne środowisko pracy.

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Ile zarabiają prawnicy? Najwyższe stawki sięgają 50 tys. zł

Oczekiwania finansowe w branży prawniczej w kolejnych miesiącach w większości przypadków utrzymają się na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku. Ze względu na nadchodzące nowelizacje związane z jawnością wynagrodzeń, pracodawcy w tym roku ostrożniej podchodzą do kwestii podwyżek. Wyjątkiem są wysoko wyspecjalizowane stanowiska eksperckie, na które trudno znaleźć odpowiednich kandydatów.

Patrząc na stawki ekspertów, najwyższe wynagrodzenia otrzymają specjaliści ds. prawnych – 11 000 – 18 000 zł brutto, a w przypadku bardziej doświadczonych pracowników – starszych specjalistów – widełki sięgają nawet 15 000 – 25 000 zł brutto. Specjalista ds. compliance otrzymuje co miesiąc 12 000 – 16 000 zł brutto. Z kolei wśród kadry kierowniczej najwięcej zarobi dyrektor działu prawnego – 30 000 – 50 000 zł brutto.

Specjaliści w działach prawnych średnio zarabiają około 20 000 zł, a początkujący prawnik może liczyć na od 7000 do 10 000 zł brutto

Wynagrodzenia w prawie według raportu Manpower „Raport Trendów 2025. Wynagrodzenia i rynek pracy":

  • Junior Legal Specialist - od 7000 do 10 000 zł (średnio - 8500 zł),
  • Legal Specialist - od 11 000 do 18 000 zł (średnio 15 000 zł),
  • Senior Legal Specialist - od 15 000 do 25 000 zł (średnio - 20 000 zł),
  • Legal Manager - od 18 000 do 35 000 zł (śrdnio - 25 000 zł),
  • In-house Lawyer - od 12 500 do 25 000 zł (średnio - 16 000 zł),
  • Compliance Specialist - od 10 000 do 16 000 zł (średnio - 12 000 zł),
  • Legal Counsel - od 18 000 do 35 000 zł (średnio - 25 000 zł),
  • Legal Director/Head of Legal - od 30 000 do 50 000 zł (średnio - 35 000 zł).

Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku specjalistów z obszaru prawnego, wynagrodzenia bardzo często dotyczą współpracy w modelu B2B, a nie w oparciu o umowę o pracę. W takiej formule podawane stawki odnoszą się do kwot netto powiększonych o VAT, a nie klasycznego wynagrodzenia brutto. Oznacza to, że rzeczywiste warunki współpracy i sposób rozliczania mają kluczowe znaczenie przy porównywaniu wynagrodzeń w branży prawniczej.

Źródło: Manpower „Raport Trendów 2025. Wynagrodzenia i rynek pracy"

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Źródło: INFOR
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