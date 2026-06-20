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Nowa płaca minimalna od 1 lipca. Ta grupa zawodowa dostanie minimum 7,6 tys. zł, a rekordziści prawie 13 tysięcy

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20 czerwca 2026, 11:18
[Data aktualizacji 21 czerwca 2026, 14:25]
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
płaca minimalna, najniższa krajowa
Nowa płaca minimalna od 1 lipca. Ta grupa zawodowa dostanie minimum 7,6 tys. zł, a rekordziści prawie 13 tysięcy
Shutterstock

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To już oficjalne i nie ma odwrotu. Od 1 lipca wchodzi w życie ogromna fala podwyżek, która podniesie gwarantowane pensje minimalne w publicznej służbie zdrowia o niemal 9 procent. Choć w tytule mowa o 7,6 tys. zł dla opiekunów medycznych, to dla wielu grup zawodowych ta kwota będzie tylko skromnym początkiem - rekordziści mają zagwarantowane blisko 13 tys. zł brutto.

Ministerstwo Zdrowia ostatecznie wycofało się z kontrowersyjnego planu zmian w przepisach. Resort chciał przesunąć termin corocznych podwyżek na styczeń, jednak pod naciskiem związków zawodowych ugiął się i utrzymał dotychczasowe zasady. Oznacza to, że już 1 lipca pensje zasadnicze wzrosną o 8,82 procent zgodnie ze wskaźnikiem przeciętnego wynagrodzenia Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Cała operacja sfinansowania nowych stawek do końca roku pochłonie z publicznej kasy - głównie z budżetu NFZ - gigantyczną kwotę około 9 miliardów złotych.

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Kto dostanie najwięcej? Nowe stawki dla lekarzy i pielęgniarek

Podwyżki obejmą zarówno pracowników medycznych, jak i personel niemedyczny zatrudniony w placówkach leczniczych na umowę o pracę. Ustawa sztywno określa nowe, najniższe dopuszczalne wynagrodzenia zasadnicze.

  • Na najwyższe stawki mogą liczyć lekarze i dentyści ze specjalizacją, których minimalna pensja wzrośnie do poziomu aż 12 910,16 zł brutto ( 9 130,56 zł netto).
  • Tuż za nimi plasują się magistrzy pielęgniarstwa, fizjoterapeuci oraz farmaceuci ze specjalizacją, którzy przekroczą kolejny próg z kwotą 11 485,59 zł brutto (8 159,94 zł netto)
  • Z kolei lekarze bez specjalizacji mają zagwarantowane minimum na poziomie 10 595,23 zł brutto (7 552,78 zł netto), a lekarze stażyści zarobią co najmniej 8 458,38 zł brutto (6 095,85 zł netto).
  • Wyraźny wzrost odczują też pielęgniarki i położne z tytułem licencjata lub wykształceniem średnim, ale posiadające specjalizację - ich nowe minimum to 9 081,63 zł brutto (6 521,25 zł netto).

Gwarantowane 7,6 tys. zł. Kto kwalifikuje się do tej grupy?

Zapowiadana w tytule kwota dotyczy kluczowego personelu wspierającego polskie szpitale i przychodnie.

  • Od 1 lipca opiekun medyczny oraz technik medyczny z wymaganym wykształceniem średnim nie może zarobić mniej niż 7 657,06 zł brutto (5 547,15 zł netto).

To potężny skok dochodów dla tej grupy zawodowej. Wyraźnie więcej zarobią natomiast pielęgniarki, położne oraz fizjoterapeuci z wykształceniem średnim lub licencjackim, ale bez zrobionej specjalizacji - w ich przypadku ustawa gwarantuje od lipca minimum 8 369,35 zł brutto (6 034,22 zł netto).

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"Niemedycy" też zyskają. Wykształcenie zadecyduje o przelewie

Wielką niespodzianką są gwarantowane podwyżki dla personelu niemedycznego, w tym pracowników administracji, księgowości czy działów technicznych. Tutaj kluczem do wysokości pensji minimalnej są kwalifikacje wymagane na zajmowanym stanowisku.

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  • Osoby na stanowiskach wymagających wykształcenia wyższego otrzymają co najmniej 8 903,56 zł brutto (6 399,42 zł netto).
  • Pracownicy z wymaganym wykształceniem średnim mają zagwarantowane 6 944,78 zł brutto (5 064,31 zł netto).
  • Osoby na stanowiskach z wymogami poniżej wykształcenia średniego zarobią minimum 5 787,31 zł brutto (4 275,42 zł netto).

Ważne haczyki: Nie każdy dostanie podwyżkę automatycznie

Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka wprost przyznaje: "Będą w lipcu podwyżki i wszyscy poniesiemy skutki finansowe tych podwyżek". Dyrektorzy placówek medycznych już teraz muszą gorączkowo przeliczać budżety, aby zdążyć z aneksami do umów przed 1 lipca. Pracownicy muszą jednak pamiętać o dwóch kluczowych kwestiach.

  1. Po pierwsze, przepisy ustawy dotyczą wyłącznie osób pracujących na etatach - medycy na kontraktach B2B muszą sami wynegocjować wyższe stawki.
  2. Po drugie, o wysokości pensji decydują kwalifikacje realnie wymagane na danym stanowisku, a nie sam fakt posiadania wyższego dyplomu przez pracownika.
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Źródło: INFOR
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