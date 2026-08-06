Tego Polacy boją się teraz bardziej niż inflacji. Tak przygotowują się na czarną godzinę

Rosnące ceny, niepewność gospodarcza i obawy o przyszłość sprawiają, że Polacy coraz ostrożniej podchodzą do swoich finansów. Dla większości z nas oszczędności nie są sposobem na szybkie pomnażanie majątku, lecz gwarancją spokoju w razie utraty pracy, choroby czy nagłych wydatków. Jednocześnie nie chcemy, aby pieniądze leżały bezczynnie. Z najnowszego badania platformy Raisin wynika, że bezpieczeństwo finansowe i atrakcyjne oprocentowanie coraz częściej idą w parze.

Zyski schodzą na drugi plan

Z badania platformy Raisin wynika, że aż 55 procent Polaków odkłada pieniądze przede wszystkim po to, aby zabezpieczyć się na nieprzewidziane sytuacje. Tak zwana poduszka finansowa pozostaje zdecydowanie najważniejszym celem oszczędzania.

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Nie oznacza to jednak, że Polacy przestali myśleć o pomnażaniu swoich pieniędzy. Dla 20,7 procent respondentów najważniejszym celem jest właśnie zwiększanie wartości zgromadzonego kapitału. Wyniki pokazują więc, że oszczędzający szukają rozwiązań, które pozwolą jednocześnie zachować bezpieczeństwo i osiągnąć satysfakcjonujące zyski.

Takie podejście potwierdzają również dane Narodowego Banku Polskiego. Na koniec czwartego kwartału 2025 roku aż 48,6 procent aktywów finansowych gospodarstw domowych stanowiły gotówka i depozyty bankowe. Dla porównania instrumenty kapitałowe oraz fundusze inwestycyjne odpowiadały za 25,5 procent zgromadzonych aktywów.

– Wyniki naszego badania pokazują, że dla większości Polaków oszczędności są przede wszystkim sposobem na budowanie poczucia bezpieczeństwa oraz finansowego spokoju. Nie oznacza to jednak, że nie zwracają uwagi na oprocentowanie. Oszczędzający coraz częściej poszukują rozwiązań, które łączą stabilność i przewidywalność z atrakcyjnymi, gwarantowanymi odsetkami – mówi Michał Piątek, dyrektor generalny Raisin w Polsce.

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Odkładamy na konkretne cele

Gdy Polacy mają już zabezpieczoną finansową poduszkę bezpieczeństwa, zaczynają odkładać pieniądze na bardziej konkretne cele. Najczęściej są to wakacje, remont mieszkania czy większe zakupy. Taką odpowiedź wskazało 35,3 procent uczestników badania.

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Znacznie rzadziej oszczędności są gromadzone z myślą o odległej przyszłości. Długoterminowe cele osobiste wskazało 17,9 procent respondentów, natomiast odkładanie pieniędzy na emeryturę było najważniejsze dla zaledwie 14,2 procent badanych.

– Oszczędności pełnią znacznie szerszą funkcję niż tylko finansową. Dają poczucie większej kontroli nad domowym budżetem oraz pomagają ograniczyć stres związany z niepewnością gospodarczą. Fakt, że zdecydowanie najczęściej wskazywanym celem pozostaje budowanie poduszki bezpieczeństwa, pokazuje, jak ważna dla Polaków jest dziś stabilność finansowa. Dopiero po jej osiągnięciu większego znaczenia nabierają długoterminowe plany i realizacja osobistych celów – komentuje Michał Piątek.

Niezależnie od wieku i zarobków cel pozostaje ten sam

Potrzeba zabezpieczenia się na nieprzewidziane wydatki dominuje we wszystkich grupach wiekowych. Wśród osób mających od 18 do 24 lat taki cel wskazało 50 procent respondentów. W grupie od 25 do 34 lat odsetek ten wzrósł do 52,5 procent, natomiast wśród osób w wieku od 65 do 74 lat wyniósł już 64,1 procent.

Podobny obraz wyłania się z analizy dochodów. Nawet wśród osób zarabiających ponad 9000 złotych netto miesięcznie ponad połowa, bo 54,7 procent badanych, uznaje budowanie finansowej poduszki bezpieczeństwa za najważniejszy powód oszczędzania.

Wraz ze wzrostem dochodów zmieniają się jednak oczekiwania wobec zgromadzonych pieniędzy. W grupie najlepiej zarabiających aż 34,9 procent respondentów deklaruje, że zależy im przede wszystkim na skutecznym pomnażaniu kapitału.

Oszczędzanie nie za wszelką cenę

Choć bezpieczeństwo pozostaje najważniejsze, oszczędzający nie chcą godzić się na niskie zyski. Z badania wynika, że największą przeszkodą przy zakładaniu lokat bankowych jest zbyt niskie oprocentowanie. Taką odpowiedź wskazało 56 procent respondentów.

Kolejnymi barierami są utrata odsetek w przypadku wcześniejszego zerwania lokaty, na co zwróciło uwagę 21 procent badanych, podatek od zysków kapitałowych wskazany przez 20,6 procent respondentów oraz zbyt skomplikowane regulaminy i warunki ofert, które zniechęcają 17,4 procent uczestników badania.

– Wyniki badania pokazują, że bezpieczeństwo i atrakcyjne oprocentowanie nie są dla Polaków wartościami, które się wykluczają. Oszczędzający chcą mieć pewność, że ich pieniądze są bezpieczne, ale jednocześnie oczekują, że będą pracować na satysfakcjonujących warunkach. Dobrze oprocentowane lokaty terminowe pozwalają połączyć stabilność oraz przewidywalność z gwarantowanym zyskiem, bez konieczności podejmowania dodatkowego ryzyka. Dzięki temu oszczędzający nie muszą wybierać między spokojem finansowym a efektywnym pomnażaniem swoich środków – zauważa Michał Piątek.