Strona główna » Twoje pieniądze » Zdrowie » Darmowe sanatorium w 2026 roku - czy to możliwe? Jak wyjechać do uzdrowiska z NFZ lub ZUS? Sprawdź aktualne zasady i terminy

Darmowe sanatorium w 2026 roku - czy to możliwe? Jak wyjechać do uzdrowiska z NFZ lub ZUS? Sprawdź aktualne zasady i terminy

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 lutego 2026, 13:40
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
sanatorium nfz zima zus
Darmowe sanatorium w 2026 roku - czy to możliwe? Jak wyjechać do uzdrowiska z NFZ lub ZUS? Sprawdź aktualne zasady i terminy
Shutterstock

Wyjazd do sanatorium to dla wielu seniorów nie tylko okazja do poprawy kondycji fizycznej, ale także sposób na aktywny wypoczynek przy minimalnych kosztach. W 2026 roku ubieganie się o skierowanie jest prostsze niż dawniej, a cyfrowy system kolejkowy pozwala precyzyjnie śledzić swoje miejsce na liście oczekujących. Należy jednak pamiętać, że darmowe sanatorium z NFZ różni się od tego z ZUS.

Sanatorium z NFZ czy z ZUS? Kluczowe różnice

Większość seniorów korzysta z wyjazdów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. W tym przypadku pobyt jest częściowo odpłatny - NFZ pokrywa koszty zabiegów i opieki medycznej, ale pacjent musi dopłacić do zakwaterowania i wyżywienia (stawki zależą od standardu pokoju). Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku prewencji rentowej ZUS. Jest to rozwiązanie dedykowane osobom, które są jeszcze aktywne zawodowo (lub pobierają rentę okresową), a ich stan zdrowia grozi utratą zdolności do pracy. Wyjazd z ZUS jest całkowicie darmowy - urząd pokrywa koszty leczenia, spania, jedzenia, a nawet zwraca koszty dojazdu najtańszym środkiem lokomocji.

Zobacz również:

Jak załatwić skierowanie do sanatorium w 2026 roku?

Obecnie proces ten opiera się na e-skierowaniach. Lekarz wystawia dokument w systemie elektronicznym, co eliminuje konieczność pilnowania papierowych formularzy i wysyłania ich pocztą do oddziału NFZ.

  • Wizyta u lekarza: Skierowanie może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (rodzinny lub specjalista). Musi on uzasadnić potrzebę rehabilitacji uzdrowiskowej konkretnym schorzeniem.
  • Weryfikacja w NFZ: Balneolog zatrudniony w Funduszu ocenia zasadność wyjazdu i wyznacza profil leczenia (np. reumatologia, kardiologia).
  • Numer w kolejce: Po zatwierdzeniu otrzymasz unikalny numer, który pozwala sprawdzać status wniosku w przeglądarce skierowań uzdrowiskowych online.
Zobacz również:

Darmowe sanatorium bez kolejki - kto ma pierwszeństwo?

W 2026 roku niektóre grupy pacjentów mogą korzystać z leczenia uzdrowiskowego poza standardową kolejnością. Przywilej ten przysługuje między innymi:

  • Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi.
  • Inwalidom wojennym i wojskowym.
  • Kombatantom.
  • Osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dla pozostałych seniorów czas oczekiwania w 2026 roku wynosi średnio od 8 do 12 miesięcy, w zależności od województwa. Istnieje jednak sposób na szybszy wyjazd - tzw. "zwroty". Można dzwonić do oddziału NFZ i pytać o wolne miejsca po osobach, które zrezygnowały z wyjazdu w ostatniej chwili. Wtedy wyjazd może nastąpić nawet w ciągu kilku dni.

Zobacz również:

Ile kosztuje sanatorium z NFZ w 2026 roku?

Mimo że leczenie jest darmowe, senior musi przygotować się na wydatki związane z zakwaterowaniem. Ceny są ustalane odgórnie przez Ministerstwo Zdrowia i zależą od sezonu (drożej jest od maja do września). Najtaniej zapłacimy za pokój wieloosobowy bez pełnego węzła sanitarnego. Najdroższy jest pokój jednoosobowy z łazienką. Dodatkowo należy doliczyć koszt tzw. opłaty uzdrowiskowej (klimatycznej), którą pobiera gmina, oraz koszt dojazdu do wyznaczonego ośrodka.

Zobacz również:

Najczęstsze pytania o wyjazdy do sanatorium (FAQ)

  1. Czy mogę sam wybrać miejscowość, do której pojadę? W systemie NFZ to lekarz balneolog decyduje o miejscu leczenia na podstawie Twojego stanu zdrowia. Możesz zasugerować preferowany region lekarzowi wystawiającemu skierowanie, ale nie jest to wiążące dla Funduszu.
  2. Czy w sanatorium dostanę zwolnienie lekarskie? Jeśli jedziesz do szpitala uzdrowiskowego, otrzymasz zwolnienie L4. Jeśli jednak jest to sanatorium uzdrowiskowe dla dorosłych, musisz skorzystać z urlopu wypoczynkowego (nie dotyczy to emerytów).
  3. Jak często można jeździć do sanatorium? Kolejne skierowanie do NFZ można złożyć dopiero po upływie 12 miesięcy od zakończenia poprzedniego leczenia uzdrowiskowego. Zasada ta ma na celu skrócenie kolejek i umożliwienie wyjazdu większej liczbie osób.
  4. Czy małżeństwa mogą jechać razem? Tak, NFZ stara się uwzględniać wnioski małżonków o wspólny wyjazd, pod warunkiem że oboje mają skierowania na ten sam profil leczenia i złożą wnioski w tym samym czasie.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

