Znamy ostateczny wskaźnik waloryzacji 2026! Sprawdź, o ile wzrośnie Twoja emerytura [KWOTY]

Znamy ostateczny wskaźnik waloryzacji 2026! Sprawdź, o ile wzrośnie Twoja emerytura [KWOTY]

09 lutego 2026, 12:00
[Data aktualizacji 10 lutego 2026, 10:37]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
waloryzacja emerytur, gotówka, pieniądze, ZUS
Znamy ostateczny wskaźnik waloryzacji 2026! Sprawdź, o ile wzrośnie Twoja emerytura [KWOTY]
Mamy już oficjalne dane dotyczące tegorocznych podwyżek dla seniorów. Wskaźnik waloryzacji emerytur w 2026 roku wyniesie 5,3 proc. To wartość, która od 1 marca zmieni wysokość świadczeń milionów Polaków. Jak dokładnie przeliczyć swoją emeryturę? Ile realnie pieniędzy wpłynie na konto? Oto szczegóły.

Tyle wynosi wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 roku

Po publikacji najświeższych danych przez GUS dotyczących średniorocznej inflacji oraz realnego wzrostu wynagrodzeń, wysokość marcowej waloryzacji stała się jasna. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na poziomie 5,3 proc. jest nieco wyższy od pierwotnych, ostrożnych prognoz budżetowych, co dla wielu seniorów oznacza dodatkowe kilkanaście złotych miesięcznie więcej, niż zakładano.

Nowa emerytura minimalna od 1 marca 2026

Wzrost o 5,3 proc. oznacza automatyczne podniesienie progu najniższego świadczenia. Emerytura minimalna jest kluczowa, ponieważ od niej zależy również wysokość nadchodzącej "trzynastki".

  • Obecna emerytura minimalna: 1878,91 zł brutto,
  • Nowa emerytura minimalna (od marca 2026): 1973,42 zł brutto.

Dla seniora pobierającego najniższe świadczenie oznacza to wypłatę na rękę w wysokości około 1796 zł netto (po odliczeniu składki zdrowotnej).

O ile konkretnie wzrośnie Twoje świadczenie w 2026 roku?

Waloryzacja ma charakter procentowy, więc kwota podwyżki zależy bezpośrednio od Twojej obecnej emerytury. Oto przykładowe wyliczenia oparte na ostatecznym wskaźniku 5,3 proc.:

  • Emerytura 2000 zł brutto: Twoje świadczenie wzrośnie o 100,60 zł. Nowa kwota to 2100,60 zł brutto.
  • Emerytura 2500 zł brutto: Możesz liczyć na dodatkowe 125,75 zł miesięcznie. Nowa kwota to 2625,75 zł brutto.
  • Emerytura 3000 zł brutto: Portfel zasili dodatkowe 150,90 zł. Nowa emerytura wyniesie 3150,90 zł brutto.
  • Emerytura 4000 zł brutto: W tym przypadku podwyżka wyniesie równe 201,20 zł miesięcznie.
  • Emerytura 5000 zł brutto: Świadczenie wzrośnie o 251,50 zł, dając łącznie 5251,50 zł brutto.

Co jeszcze wzrośnie dzięki waloryzacji?

Wskaźnik 5,3 proc. dotyczy nie tylko emerytur stałych, ale i szeregu innych świadczeń wypłacanych przez ZUS:

  1. Renty z tytułu niezdolności do pracy - wszystkie grupy otrzymają podwyżkę o ten sam procent.
  2. Dodatek pielęgnacyjny - po waloryzacji wzrośnie on do poziomu ok. 365,74 zł.
  3. Trzynasta emerytura - wypłacana w kwietniu, wyniesie tyle, co nowa emerytura minimalna, czyli 1973,42 zł brutto.
Waloryzacja emerytur 2025. Kiedy spodziewać się listu z ZUS?

Pamiętaj, że waloryzacja odbywa się automatycznie. Nie musisz składać żadnych dokumentów ani odwiedzać placówek ZUS. Decyzje o nowej wysokości emerytury będą wysyłane do seniorów pocztą w marcu i kwietniu, ale wyższe kwoty zobaczysz na koncie już w swoim marcowym terminie płatności.

Waloryzacja a 13. emerytura w 2026 roku

Przy wskaźniku 5,3 proc., nowa emerytura minimalna to 1973,42 zł brutto. Oto jak wyglądają wyliczenia "na rękę" dla 13. emerytury 2026:

  • Kwota brutto: 1973,42 zł,
  • Składka zdrowotna (9 proc.): -177,61 zł,
  • Zaliczka na podatek dochodowy: 0 zł (trzynastka mieści się w kwocie wolnej od podatku, o ile suma miesięcznych dochodów nie przekracza progu),
  • Kwota do wypłaty "na rękę": ok. 1795,81 zł.

Co warto wiedzieć o wypłacie trzynastej emerytury w 2026 roku? Trzynastkę otrzymasz razem z kwietniową emeryturą. Jeśli Twój termin wypłaty to 1. kwietnia, pieniądze mogą trafić do Ciebie jeszcze pod koniec marca (ze względu na kalendarz). Pieniądze są przyznawane automatycznie. Nie musisz wypełniać żadnych formularzy w ZUS ani KRUS. Pamiętaj, że z 13. emerytury komornik nie może ściągnąć ani grosza - jest ona ustawowo wolna od zajęć komorniczych.

Ile wyniesie pełna 14. emerytura po waloryzacji 2026?

Podstawą "czternastki" jest nowa emerytura minimalna wyliczona na podstawie wskaźnika 5,3 proc.

  • Kwota brutto: 1973,42 zł,
  • Kwota "na rękę" (netto): ok. 1795,81 zł.

Kto otrzyma pełną kwotę? Pełną "czternastkę" dostaną osoby, których podstawowa miesięczna emerytura nie przekracza progu 2900 zł brutto. Jeśli Twoje świadczenie mieści się w tej kwocie, jesienią otrzymasz przelew w wysokości identycznej jak w przypadku kwietniowej "trzynastki". Jak działa zasada "złotówka za złotówkę"? Jeśli Twoja emerytura jest wyższa niż 2900 zł brutto, 14. emerytura zostanie pomniejszona o różnicę między Twoim świadczeniem a tym progiem. Jeśli Twoja emerytura wynosi 3000 zł brutto (czyli o 100 zł więcej niż próg), to Twoja "czternastka" zostanie pomniejszona o te 100 zł. Zamiast 1973,42 zł brutto, otrzymasz 1873,42 zł brutto. Świadczenie nie jest wypłacane, jeśli po wyliczeniu według zasady "złotówka za złotówkę" kwota byłaby niższa niż 50 zł. 14. emerytura zostanie wypłacona najprawdopodobniej we wrześniu 2026 roku (dokładny termin rząd ogłosi w rozporządzeniu w pierwszej połowie roku). ZUS wyliczy i wypłaci pieniądze automatycznie - nie składasz żadnych wniosków. Od 14. emerytury pobierana jest składka zdrowotna (9 proc.) oraz zaliczka na podatek dochodowy (w przeciwieństwie do "trzynastki", która często mieści się w kwocie wolnej od podatku, "czternastka" jako kolejny dodatkowy przychód w roku może ten próg przekroczyć).

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

